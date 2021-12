BST kính mát siêu sang của Balmain chỉ có 500 chiếc trên toàn thế giới

Cái tên The Wonder Boy được đặt theo bộ phim tự truyện của Rousteing và cũng là sở thích cá nhân riêng của nhà thiết kế. Cam kết của Akoni về sự hoàn hảo, chỉ có 500 chiếc Wonder Boy được tung ra trên toàn thế giới, mỗi chiếc đều được đánh số và đăng ký mã. Đây trở thành mẫu kính được nhiều người nổi tiếng yêu thích nhất, ngôi sao bóng đá Neymar cũng không nằm ngoài cuộc chơi khi đã kịp sở hữu cho riêng mình một chiếc kính The Wonder Boy.

Giám đốc sáng tạo Olivier Rousteing đã hợp tác với Tập đoàn Akoni để tạo ra một bộ sưu tập kính mát không “đụng hàng” với bất kì thương hiệu nào. Dựa trên nền tảng văn hóa và lịch sử giao thoa đã giúp nhà mốt sáng tạo ra những thiết kế riêng biệt lấy cảm hứng từ phong cách nhạc Rock với khung acetate dày, đường chân mày thẳng và bản lề tùy chỉnh, chắc chắn.

Cũng giống như áo blazer 2 hàng khuy, quần jean và giày sneaker quen thuộc của ông, Balmain The Wonder Boy dường như được định sẵn ngay từ đầu để trở thành một phần không thể thiếu trong bộ đồ hàng ngày của nhà thiết kế. “Đó là phong cách mà tôi luôn chọn vào mỗi buổi sáng,” ông nói. Đó hẳn là lý do cho sự phấn khích của Rousteing khi giới thiệu nguyên mẫu cuối cùng đã hoàn thiện và sau đó là tích cực xúc tiến cho việc ra mắt sản phẩm.

“Mặc dù tôi biết khi bắt tay vào làm thì sẽ bận bịu kinh khủng, phải mất nhiều thời gian hơn và phải thức khuya hơn, nhưng tôi phải có chúng - và bây giờ tôi đã có chúng. Vì vậy, tôi đã đặt áp lực buộc tất cả đội ngũ phải đẩy mạnh tiến độ giới thiệu kính, để tôi kịp đưa chúng vào show diễn Balmain Menswear,” Rousteing giải thích.

Có trụ sở tại Lugano, được thiết kế tại Los Angeles và sản xuất tại Nhật Bản, những chiếc kính thực sự mang tính high fashion. Đứng ngoài xu hướng thời trang "ăn nhanh" ngày nay, thương hiệu kính Akoni tự tạo nên sự khác biệt với cam kết về tay nghề thủ công ở trình độ cao nhất trong những chi tiết cần độ chính xác cao và tay nghê lão luyện thể hiện rõ nét tinh thần của những bậc thầy thủ công của Pháp và Nhật Bản. Bên cạnh sự tỉ mỉ trong việc lựa chọn chất liệu thân thiện với môi trường và sự cân chỉnh vừa vặn, các thiết kế đã chứng minh cách Akoni xem kính mắt như một phụ kiện sang trọng thực sự, thay vì là một món đồ thời trang đơn giản.

“Balmain biết rằng chúng tôi sở hữu khả năng truyền tải chính xác và thấm nhuần DNA của nhà mốt để tạo ra một bộ sưu tập cao cấp có thể so sánh với những sản phẩm tốt nhất của những thương hiệu chuyên sản xuất kính,” Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Tập đoàn Akoni Group - Rosario Toscano cho biết. Hợp tác mật thiết với Rousteing để đảm bảo phản ánh đúng DNA của thương hiệu, các thiết kế quay trở lại đúng phong cách của Pierre Balmain với màu sắc sang trọng, các điểm nhấn đặc trưng và các nút bằng vàng.

Phần gọng kính khơi gợi những rung cảm âm nhạc của thập niên 80 thế kỷ trước, hoàn chỉnh tổng thể phần ánh sáng rực rỡ, phản quang trên đường catwalk của Balmain. Rousteing và Akoni quyết tâm để đảm bảo những thiết kế của họ phải vươn xa hơn, cách như Rousteing giải thích: “Akoni và tôi thực sự muốn đẩy nó đi xa hơn thế - đảm bảo rằng những người biết về thương hiệu sẽ có thể nhận ra nhờ các yếu tố và chủ đề chính mà chúng tôi truyền tải. Thông qua những mẫu kính trong mùa mốt mới nhất, phụ kiện thời trang chính thức được thừa nhận là một hình thức “nổi loạn” không giống ai mang nét di sản riêng của nhà mốt.