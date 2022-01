Nhiều thương hiệu thời trang ra BST mừng Tết Nguyên đán của châu Á

Trào lưu này càng trở nên mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu hàng xa xỉ tại các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu lao dốc do đại dịch Covid-19. Các thương hiệu xa xỉ phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc - nơi người dân vẫn chi hàng chục tỷ USD mua sắm hàng hiệu. Theo đó, các nhãn hàng Fendi, Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana… lần lượt cho ra đời những BST Capsules mừng năm mới.

Hãy cùng điểm qua một số thiết kế trang phục và phụ kiện thời trang nổi bật lấy cảm hứng từ dịp Tết Nhâm Dần mà các nhà mốt ra mắt trong năm nay.

BURBERRY

Với cảm hứng từ năm Nhâm Dần, bộ sưu tập của Burberry mang các họa tiết gợi lên tinh thần mạnh mẽ, đầy tự tin của năm con hổ. Những chiếc túi Lola và Olympia đặc trưng của thương hiệu cũng xuất hiện trong bộ sưu tập lần này, cũng như khăn quàng cổ cashmere và giày thể thao của thương hiệu đều được tô điểm bằng những vằn sọc hổ cùng với tông cam chủ đạo.

Cho bộ sưu tập lần này, thương hiệu kết hợp áo khoác thắt đai bảng to sử dụng vải gabardine cotton dệt Ý mỏng nhẹ, được cắt cúp vừa vặn với lớp vải lót in hình họa tiết sọc hổ ấn tượng. Hay là một thiết kế cổ chữ V sử dụng kỹ thuật len tinh tế, đan xen với họa tiết in hình họa tiết sọc hổ. Trong bộ sưu tập lần này còn có một chiếc váy sơmi bằng lụa dệt của Ý, được làm nổi bật với những đường viền tương phản có họa tiết Thomas Burberry Monogram.

Dành cho cánh mày râu năm nay, Burberry đã thiết kế áo khoác nhẹ cổ phễu được cắt cúp tinh tế từ chất liệu nylon dệt của Ý kết hợp với mũ trùm đầu được giấu đi, hoa văn in Monogram mới. Tương tự, trong bộ sưu tập cũng có một phiên bản có mũ trùm đầu, với thiết kế đa năng được làm nổi bật với họa tiết Monogram được làm mới trên nền trơn. Bộ sưu tập lần này còn có thiết kế áo sơmi bằng lụa đan chéo, áo phông oversized, áo hoodie và quần chạy bộ drawcord có họa tiết Monogram được làm mới.

Điểm nhấn của bộ sưu tập là những chiếc túi độc đáo. Đầu tiên, túi Lola in họa tiết sọc hổ mang màu cam được nhấn nhá bằng dây đeo vai dạng chuỗi mắt xích chunky và logo Thomas Burberry Monogram. Sau đó là mẫu túi Olympia dạng mảnh, cúp gập sử dụng chất liệu cotton pha trộn. Điểm nhấn là chi tiết logo của thương hiệu và hình in họa tiết sọc hổ mang màu cam được thêu tinh xảo. Cuối cùng, thiết kế đặc biệt cho bộ sưu tập dịp Tết 2022 lần này là chiếc túi messenger được sản xuất tại Ý và một chiếc túi tote cỡ lớn. Tất cả đều nổi bật với hình in họa tiết sọc hổ.

DOLCE&GABBANA

Trong Bộ sưu tập lần này, Dolce&Gabbana tôn vinh năm Hổ với các họa tiết in mới mang hơi thở đương đại và năng động, được tôn lên bằng bảng màu sắc sống động, rực rỡ khắc họa một thế giới thiên nhiên hoang dã.

Họa tiết da báo kinh điển của Dolce&Gabbana được đan xen với họa tiết hổ trong các phối màu khác nhau và càng trở nên sống động hơn với những nét vẽ hình con hổ mang ánh nhìn uy phong và ngạo nghễ. Các họa tiết đặc biệt được lồng ghép vào thiết kế trang phục cho nam, nữ và trẻ em, gợi nhắc về truyền thống và tình yêu cho những tác phẩm thủ công Fatto a Mano trong mỗi sáng tạo của Dolce&Gabbana.

H&M

Một bảng màu với màu sắc chủ đạo là màu đỏ rực rỡ mang điềm báo may mắn, biến mọi khoảnh khắc trong năm mới trở thành khoảnh khắc tỏa sáng. Tối giản nhưng vẫn nổi bật, bộ sưu tập nữ mùa Tết Nguyên Đán 2022 của H&M kết hợp nhiều màu sắc và họa tiết vằn hổ lấy cảm hứng từ chính con giáp đại diện cho 2022 – năm Nhâm Dần. Chi tiết hoa văn vẽ tay và hình ảnh hoạt hình vui tươi, tượng trưng cho hy vọng và năng lượng của năm Dần được thể hiện trên những món đồ cổ điển như áo len, váy và áo khoác nỉ và quần yếm.

Với bộ sưu tập dành cho nam giới, phong cách “old school” được kết hợp hoàn hảo với thời trang đường phố. Màu sắc bao gồm đỏ, xanh denim, xanh lá cây đậm và cam, với một chút màu vàng tươi. Bộ sưu tập gồm những món đồ thiết yếu như áo khoác bóng chày, áo len màu, áo thun polo, áo sơ mi in họa tiết và bộ suits, đủ để phối hợp cho những dịp khác nhau trong năm mới. Yếu tố thể thao và lịch lãm được kết hợp hài hòa qua những chi tiết nhỏ như miếng dán số và chữ đặc trưng của bộ môn bóng chày, hình in hổ đại diện cho năm Nhâm Dần… tạo nên một vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn, nhiều năng lượng.