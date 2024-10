Các nhà bán lẻ nỗ lực ổn định nguồn cung tiêu dùng cuối năm

Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục phát triển mạnh thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả thị trường trong nước; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

LÊN PHƯƠNG ÁN CUNG CẦU VÀ KHUYẾN MÃI

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống siêu thị BRGMart chia sẻ: Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, BRGMart đã phối hợp với các nhà cung cấp dự báo sản lượng tiêu thụ và lên kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết tăng gấp 2 - 3 lần các tháng trong năm. Bên cạnh đó, hệ thống tiến hành nhập hàng, đảm bảo các phương tiện vận chuyển hoạt động tốt vào cao điểm tháng 11, 12/2024, đảm bảo kiểm soát hàng hóa chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, minh bạch nguồn gốc, tốt cho sức khỏe của khách hàng và bình ổn giá thị trường.

Tại miền Bắc, Quảng Ninh là địa phương nhập tới 60% lương thực, thực phẩm từ các tỉnh ngoài, trong khi cơn bão số 3 vừa qua cũng khiến ngành sản xuất nông nghiệp từ nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện các đơn vị cũng đã lên phương án tìm kiếm thêm những nhà sản xuất mới, mở rộng thị trường cung ứng. Đại diện Siêu thị Go! Hạ Long, cho biết từ nay đến hết năm và thời điểm Tết Nguyên đán, đơn vị tiếp tục bổ sung hàng hóa để đảm bảo được lượng mua sắm của người dân, không để tình trạng khan hiếm hoặc hết hàng xảy ra trong hệ thống.

Tuy giá bán lẻ đối với nhiều sản phẩm thực phẩm tại chợ có xu hướng tăng nhưng các siêu thị khẳng định hàng hóa cuối năm không thiếu. Tại buổi ký kết hợp tác chiến lược với CPV Food ngày 17/10, bà Nguyễn Thị Hương Ngọc, giám đốc mua hàng, ngành hàng thực phẩm tươi sống chuỗi Bách hóa Xanh, cho biết việc ký kết nhằm tăng lượng nhập thịt gà tươi chất lượng để phục vụ người tiêu dùng, đặc biệt cho nhu cầu tăng cao vào cận Tết. Cũng theo bà Ngọc, đơn vị đã làm việc với nhiều nhà cung cấp thịt, tôm, trứng... và hầu hết đều cam kết tăng nguồn hàng với giá bán bình ổn cho cuối năm.

Tương tự, đại diện nhiều đơn vị bán lẻ khác như MM Mega Market, Lotte Mart... cho biết với sự cam kết từ nhà cung cấp, nguồn hàng dịp cuối năm sẽ không thiếu, và sẽ tính toán áp dụng khuyến mãi kéo dài cho nhiều thực phẩm thiết yếu như thịt, trứng, rau củ... "Nguồn hàng dồi dào, thực hiện nhiều khuyến mãi góp phần khiến người tiêu dùng tăng đi siêu thị để kỳ vọng săn được hàng giá tốt, đặc biệt hàng thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm được khuyến mãi thường xuyên".

Theo Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung việc tổ chức các hoạt động khuyến mãi đón đầu xu hướng thường có sức mua tăng cao hơn những ngày không áp dụng khuyến mãi. Do vậy, từ nay đến hết năm hệ thống siêu thị Co.op Mart sẽ tiếp tục tổ chức các đợt khuyến mãi luân phiên từ nay đến cuối năm để mang đến những sản phẩm hàng Việt chất lượng, giá tốt cho người tiêu dùng tại hơn 800 điểm bán. Chẳng hạn như tổ chức các phiên chợ đồng giá, chương trình "Mua là tặng" với hình thức mua 2 tặng 1 cùng loại...

Về phía đơn vị sản xuất, dù cho biết giá trứng tăng nhẹ ở miền Bắc do chịu ảnh hưởng từ bão lũ trước đó, nhưng ông Trương Chí Thiện, tổng giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt (TP.HCM), khẳng định không thiếu trứng tươi và trứng chế biến dịp cuối năm, thậm chí có thể bị dư; giá trứng được dự báo giảm 5 - 10% so với Tết năm ngoái. "Năm nay có nhiều người nuôi heo, nuôi gà thịt chuyển sang nuôi gà đẻ trứng; chưa kể tổng đàn gà đẻ trứng của các doanh nghiệp lớn vẫn khá dồi dào", ông Thiện khẳng định.

BÁM SÁT DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn chỉ đạo về việc bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đó, nhóm hàng và lượng hàng cần cân đối cung - cầu bao gồm gạo, thịt lợn, thịt gà, vịt, thủy hải sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ, đường, dầu ăn, gia vị, sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi. Các nhóm hàng có nhu cầu cao trong thời điểm mùa vụ trong dịp Tết Nguyên đán như mứt Tết, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đã ban hành quyết định về việc tổ chức Chương trình Khuyến mãi tập trung quốc gia 2024 - Vietnam Grand Sale 2024. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 2 - 31/12 và được tổ chức trên phạm vi toàn quốc kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi trong thời gian diễn ra chương trình có thể lên đến 100%.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Sở sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương đã xây dựng từ đầu năm, đồng thời bám sát chỉ đạo của thành phố để xây dựng Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán 2025.

Cùng đó, Sở cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; trong đó, chú trọng nguồn gốc xuất xứ, nhãn hãng hóa, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhất là sản phẩm tiêu dùng nhiều trong dịp Tết.

Tương tự, Sở Công Thương TP.HCM cũng đã công bố chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2024 và Tết Ất Tỵ 2025. Chương trình năm nay dự kiến thu hút 69 doanh nghiệp đầu mối tham gia, tăng 10 doanh nghiệp so với năm 2023. Đặc biệt, chương trình cũng mở rộng, bổ sung nhiều nhóm mặt hàng như muối, nước uống vào nhóm các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; bổ sung các mặt hàng thiết bị điện tử phục vụ học tập (laptop, máy tính để bàn, máy in phun, in laser...) vào nhóm các mặt hàng phục vụ học tập; bổ sung nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như nước rửa chén, nước lau nhà, bột giặt, chất tẩy rửa, khăn giấy, túi rác phân hủy…

Hơn nữa, từ nay đến cuối năm, nhiều chương trình khuyến mãi tập trung như "Rộn ràng mua sắm mùa xuân" sẽ được diễn ra. Lượng hàng bình ổn theo cam kết của chương trình sẽ chiếm từ 21 - 32% thị phần trong tháng bình thường và chiếm khoảng 24 - 41% nhu cầu thị trường trong tháng Tết Ất Tỵ 2025.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng thị trường Tết năm 2025 sẽ ảm đạm do người dân tiếp tục "thắt lưng buộc bụng", thị trường chậm sẽ dẫn đến cuộc chạy đua hạ giá để kích cầu. Đại diện các doanh nghiệp cho biết đa số hệ thống đã chốt kế hoạch chuẩn bị hàng Tết với các nhà cung cấp lớn từ cách đây hơn 1 tháng với mức chuẩn bị khá lạc quan. Tuy nhiên, bão số 3 (Yagi) cùng những biến động thời tiết khiến sức mua ở khu vực miền Bắc giảm mạnh. Do đó, các đơn vị này sẽ phải làm việc lại để điều chỉnh kế hoạch, bao gồm cả sản lượng và giá cả để hợp với diễn biến thị trường.