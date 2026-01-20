Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Đi ngược lại châu Âu, Đức mở cơ chế hỗ trợ cho xe điện Trung Quốc

Đức Anh

20/01/2026, 14:59

Chính phủ Đức triển khai gói hỗ trợ 3 tỷ euro cho xe điện, bao gồm xe Trung Quốc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Chính phủ Đức dự kiến triển khai gói hỗ trợ xe điện trị giá 3 tỷ euro, áp dụng cho mọi nhà sản xuất ô tô - bao gồm các hãng xe Trung Quốc - nhằm tạo thêm động lực mới cho thị trường.

Gói hỗ trợ này sẽ giúp người dân Đức mua hoặc thuê dài hạn khoảng 800.000 xe mới. Trợ cấp hướng tới nhóm người thu nhập thấp và trung bình, với mức hỗ trợ 1.500-6.000 euro, tùy quy mô hộ gia đình và tổng thu nhập chịu thuế.

Theo ông Carsten Schneider, Bộ trưởng Môi trường Đức, chương trình có hiệu lực hồi tố từ đầu năm 2026 và kéo dài đến 2029, không đặt hạn chế theo địa lý.

“Tôi không thấy hãng xe Trung Quốc tràn vào Đức như nhiều người vẫn dự báo, cả về số lượng doanh nghiệp lẫn trên đường phố. Vì vậy, chúng tôi không hạn chế doanh nghiệp nào tham gia chương trình”, ông Schneider cho biết.

Chương trình áp dụng với xe hybrid được trang bị động cơ xăng và mô-tơ điện có cắm xạc ngoài nếu đáp ứng tiêu chuẩn  phát thải, cùng các mẫu xe có máy phát để sạc điện cho pin.

Các hãng xe tại Đức trước đó liên tục kêu gọi Chính phủ triển khai chương trình trợ cấp xe điện mới kể từ khi Berlin bất ngờ chấm dứt chương trình tương tự vào cuối năm 2023.

Việc chấm dứt chương trình đột ngột khiến doanh số ô tô chạy pin tại Đức giảm 27% trong năm 2024, dù thị trường đã hồi phục sau đó. Sang năm 2025, Đức ghi nhận khoảng 545.000 ô tô chạy pin đăng ký mới, cao hơn mức của năm 2023.

Động thái mới của Đức đi ngược với xu hướng ở châu Âu. Tại Anh, chương trình hỗ trợ mua xe điện tương tự đặt ra nhiều điều kiện khiến các hãng xe Trung Quốc gần như không thể tham gia.

Tại Đức, các hãng xe Trung Quốc vẫn không ngừng gia tăng thị phần dù Liên minh châu Âu (EU) áp thuế quan chống trợ cấp với xe nhập khẩu từ quốc gia châu Á này. Dù vậy, thị phần của nhóm này hiện ở châu Âu nhìn chung vẫn tương đối nhỏ so với các nhà sản xuất nội địa.

Ví dụ, năm 2025, hãng xe điện BYD của Trung Quốc bán được khoảng 23.000 chiếc tại Đức, tăng gấp 8 lần so với năm trước, nhưng vẫn chưa chiếm tới 1% tổng doanh số của thị trường này.

Phản ứng với chương trình trợ cấp mới, Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức (VDA) hoan nghênh động thái của chính phủ nhưng cảnh báo hiệu quả có thể chỉ mang tính ngắn hạn nếu chính phủ không đẩy nhanh phát triển hạ tầng dành cho xe điện.

“Mạng lưới trạm sạc đủ dày và chi phí năng lượng hợp lý vẫn là điều kiện then chốt để xe điện tăng trưởng bền vững”, Chủ tịch VDA Hildegard Muller nhận xét trong một thông cáo.

Một số tổ chức môi trường đánh giá chương trình không mang lại nhiều lợi ích cho các mục tiêu khí hậu vì bao gồm nhiều xe lai sạc ngoài. Các tổ chức này cũng cho rằng ngưỡng thu nhập để nhận hỗ trợ “khá cao” và gói trợ cấp không áp dụng cho xe đã qua sử dụng - loại xe thường phù hợp hơn với các hộ gia đình thu nhập thấp.

Trong khi đó, chính phủ Đức coi đây là chương trình vừa phục vụ mục tiêu khí hậu - xã hội, vừa hỗ trợ công nghiệp, trong bối cảnh Berlin muốn kích thích lại nhu cầu xe điện trên thị trường nội địa.

Mỹ cảnh báo Canada vì nới rào cản với xe điện Trung Quốc

19:15, 19/01/2026

Mỹ cảnh báo Canada vì nới rào cản với xe điện Trung Quốc

Tesla không còn là hãng xe điện lớn nhất thế giới

09:07, 05/01/2026

Tesla không còn là hãng xe điện lớn nhất thế giới

Thị phần của các hãng xe điện trên toàn cầu

17:28, 17/11/2025

Thị phần của các hãng xe điện trên toàn cầu

Từ khóa:

Đức gói hỗ trợ xe điện Đức thế giới thị trường ô tô điện Đức xe điện Trung Quốc

Đọc thêm

Nghị viện châu Âu đình chỉ thỏa thuận thương mại với Mỹ, đưa thỏa thuận với Nam Mỹ ra tòa

Nghị viện châu Âu đình chỉ thỏa thuận thương mại với Mỹ, đưa thỏa thuận với Nam Mỹ ra tòa

Trong cùng một ngày, Nghị viện châu Âu có động thái bất lợi đối với hai thỏa thuận thương mại quan trọng

Phó thủ tướng Trung Quốc gặp riêng nhiều CEO doanh nghiệp lớn tại Davos

Phó thủ tướng Trung Quốc gặp riêng nhiều CEO doanh nghiệp lớn tại Davos

CEO của Apple, JPMorgan Chase và một số quỹ đầu tư lớn nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tiếp xúc với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Davos...

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Năm 2025, kinh tế Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2020 - thời điểm nền kinh tế này suy giảm trong đại dịch Covid-19...

Áp lực mất giá đè nặng đồng yên trước cuộc họp của BOJ

Áp lực mất giá đè nặng đồng yên trước cuộc họp của BOJ

Đồng yên và trái phiếu kho bạc Mỹ đã đồng loạt bị bán mạnh từ đầu tuần này, vì thị trường cho rằng cuộc bầu cử sớm sẽ củng cố vị thế của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền...

Tổng thống Trump rút lại thuế quan Greenland, tuyên bố sẽ đạt thỏa thuận

Tổng thống Trump rút lại thuế quan Greenland, tuyên bố sẽ đạt thỏa thuận

Tuyên bố mới nhất của ông Trump đánh dấu một cú “quay xe” nữa trong chính sách thuế quan của ông, đồng thời làm dịu đi lập trường cứng rắn của ông về Greenland...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy