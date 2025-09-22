Cần Thơ khởi công, khánh thành 18 công trình lớn

Sáng ngày 22/9/2025, Thành phố Cần Thơ đã tổ chức khởi công và khánh thành đồng loạt 18 công trình với tổng mức đầu tư 12.252 tỷ đồng. Các dự án này góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong số đó, có 8 công trình được khởi công và 10 công trình được khánh thành. Sự kiện diễn ra tại 2 điểm cầu chính, 10 điểm cầu phụ trực tuyến, 5 điểm cầu thực hiện nghi thức khánh thành và ghi hình tuyên truyền, cùng 01 công trình do nhà đầu tư tự tổ chức lễ khánh thành theo kế hoạch riêng.

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ ĐÔ THỊ VÙNG

Hai điểm cầu chính là Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7, TP Cần Thơ) và Dự án phát triển đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang cũ). Đây là những dự án có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông và đô thị vùng.

Cụ thể, Dự án nâng cấp QL91 (đoạn từ Km0-Km7) qua trung tâm Cần Thơ được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 23/7/2024, với tổng mức đầu tư 7.238 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Mục tiêu là hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, góp phần đưa Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại, văn minh, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp, đồng thời là đầu mối quan trọng về giao thông nội vùng và liên vận quốc tế.

Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 37m, gồm 6 làn xe, dải phân cách giữa 4m và vỉa hè mỗi bên 5m. Trên tuyến có cầu Bình Thủy dài 145m, đường dẫn hai đầu cầu dài 456m, kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu. Dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông…

Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy có tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp khoảng 780 tỷ đồng; vốn ODA không hoàn lại trên 40 tỷ đồng; vốn đối ứng trên 380 tỷ đồng. Dự án gồm có 4 hợp phần: hợp phần A - giảm thiểu rủi ro ngập úng; hợp phần B - cải thiện quản lý nước thải và vệ sinh môi trường; hợp phần C - cải tạo nâng cấp đô thị và phát triển không gian công cộng; hợp phần D - hỗ trợ kỹ thuật (nâng cao năng lực cho cơ quan, đơn vị có liên quan đến dự án nhằm khai thác, sử dụng dự án hiệu quả, bền vững; mua sắm trang thiết bị quan trắc, cảnh báo và dự báo rủi ro thiên tai,...)

Các công trình còn lại gồm: Dự án đầu tư xây dựng thay thế một số cầu yếu trên các tuyến đường tỉnh Sóc Trăng cũ; Khu tái định cư Phường IV (TP Vị Thanh cũ); Khu tái định cư Đông Phú 4; tuyến đường từ cầu chữ Y đến đường Võ Văn Kiệt (TP Sóc Trăng cũ); Khu tái định cư thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A cũ); tuyến đường và cầu Ba Láng nối Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh; Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1); Khu tái định cư Mái Dầm; Khu tái định cư Tân Hòa; Khu tái định cư Tân Phú Thạnh (xã Tân Phú Thạnh); kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn (xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh cũ); xây mới Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng cũ); xây dựng Trung tâm Hội nghị quận Ô Môn cũ; xây dựng mô hình cung ứng dịch vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp; xây dựng mới và cải tạo Trường THCS Lương Thế Vinh; Dự án nhà máy Westfood…

HƯỚNG TỚI THUỘC NHÓM THÀNH PHỐ PHÁT TRIỂN KHÁ Ở CHÂU Á

Phát biểu tại Buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu chia sẻ: Thành phố đã và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cần Thơ thành "thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại", mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm thành phố phát triển khá ở châu Á.

Ảnh minh hoạ

Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả; Các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch, đáp ứng mong đợi của người dân.

“Mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường hãy coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, nỗ lực phấn đấu với tinh thần: Tất cả vì sự phát triển của Cần Thơ, tất cả vì cuộc sống của nhân dân”, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Trước đó, tại cuộc họp về công tác chuẩn bị cho sự kiện này, Phó Chủ tịch Thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đã nhấn mạnh: việc thống nhất khởi công, khánh thành đồng loạt 18 công trình có ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc cụ thể hóa tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ I. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.