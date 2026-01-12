Thứ Hai, 12/01/2026

Trang chủ Bất động sản

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Tuấn Sơn

12/01/2026, 08:01

Tại Luxuo Asia Awards 2025, Masterise Homes được vinh danh ở hạng mục “Best Luxury Property Developer of The Year” – một trong những giải thưởng uy tín dành cho các nhà phát triển bất động sản cao cấp trong khu vực châu Á. Cùng lúc, thương hiệu cũng được trao giải “Best Property Campaign of The Year” cho chiến dịch Branded Living by Masterise Homes, ghi nhận nỗ lực trong việc định hình và lan tỏa giá trị không gian sống hàng hiệu tại Việt Nam.

Việc đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng phản ánh rõ cách Masterise Homes tiếp cận phân khúc cao cấp: không tách rời năng lực phát triển sản phẩm và tư duy xây dựng thương hiệu. Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phân hóa, đây được xem là tư duy phát triển bền vững – nơi chất lượng sống, trải nghiệm được đặt làm trọng tâm của giá trị thương hiệu.

Masterise Homes xuất sắc vinh danh “Best Luxury Property Developer of The Year” tại Luxuo Asia Awards 2025.
Masterise Homes xuất sắc vinh danh "Best Luxury Property Developer of The Year" tại Luxuo Asia Awards 2025.

Trong bức tranh bất động sản cao cấp châu Á, danh hiệu “Best Luxury Property Developer of The Year” được trao cho những nhà phát triển thể hiện năng lực xây dựng giá trị thương hiệu bền vững, cộng hưởng khả năng mang lại chất lượng sống tối ưu dựa trên sự am hiểu sâu sắc các nhóm khách hàng khác nhau.

Việc Masterise Homes được vinh danh ở hạng mục này cho thấy thành công của thương hiệu trong việc tiếp cận khái niệm “hàng hiệu” vượt ra khỏi khuôn khổ xa xỉ truyền thống – vốn thường được gắn với hình ảnh thương hiệu hay mức giá để mở rộng sang một hệ giá trị toàn diện hơn, đáp ứng được nhu cầu của nhiều phân khúc khác nhau.

Thương hiệu cũng được trao giải “Best Property Campaign of The Year” cho chiến dịch Branded Living by Masterise Homes, ghi nhận nỗ lực trong việc định hình và lan tỏa giá trị không gian sống hàng hiệu tại Việt Nam.
Thương hiệu cũng được trao giải "Best Property Campaign of The Year" cho chiến dịch Branded Living by Masterise Homes, ghi nhận nỗ lực trong việc định hình và lan tỏa giá trị không gian sống hàng hiệu tại Việt Nam.

Với Masterise Homes, hàng hiệu trong bất động sản không dừng lại ở những yếu tố hữu hình, mà được kiến tạo từ trải nghiệm sống được chuẩn hóa và duy trì nhất quán theo từng phân khúc. Từ sự thấu hiểu sâu sắc lối sống, nhịp sinh hoạt và kỳ vọng khác biệt của mỗi nhóm cư dân, Masterise Homes kiến tạo những không gian mang bản sắc riêng biệt – nơi thiết kế, dịch vụ và vận hành cùng hội tụ để bảo chứng chất lượng sống theo những chuẩn mực quốc tế xuyên suốt toàn danh mục sản phẩm.

Theo cách tiếp cận này, hàng hiệu trong bất động sản không được hiểu như đặc quyền dành cho sít, cũng không chỉ là câu chuyện gắn dự án với các thương hiệu vận hành quốc tế. Thay vào đó, hàng hiệu được định nghĩa như một hệ sinh thái sản phẩm được phát triển có chđích, nơi mỗi dòng sản phẩm được nghiên cứu đđáp ứng nhu cầu, phong cách sống và phù hợp với các giá trị mà từng nhóm khách hàng theo đuổi trong từng giai đoạn cuộc đời, đồng thời hài hòa với bối cảnh đô thị nơi dán hiện diện.

Branded Living by Masterise Homes xoay quanh khái niệm “hàng hiệu” cho mọi phân khúc – nơi đặc quyền “hàng hiệu” không chỉ là câu chuyện của số ít, mà là trải nghiệm sống xứng tầm cho từng chủ nhân.
Branded Living by Masterise Homes xoay quanh khái niệm "hàng hiệu" cho mọi phân khúc – nơi đặc quyền "hàng hiệu" không chỉ là câu chuyện của số ít, mà là trải nghiệm sống xứng tầm cho từng chủ nhân.

Ở mỗi phân khúc, Masterise Homes phát triển những chuẩn mực riêng về thiết kế, tiện ích, vận hành và trải nghiệm, đủ khác biệt để phản ánh cá tính của chủ nhân, nhưng đủ nhất quán để duy trì tiêu chuẩn chất lượng sống xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Từ quy hoạch, thiết kế, lựa chọn đối tác đến vận hành và phát triển cộng đồng, mọi yếu tố trong không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes đều được đặt trong một hệ tiêu chuẩn rõ ràng, có tính kế thừa và được duy trì ổn định. Giá trị của không gian sống vì thế không chđược hoàn thiện tại thời điểm bàn giao, mà tiếp tục được bồi đắp thông qua trải nghiệm hàng ngày và sự gắn kết bền vững của cộng đồng cư dân theo thời gian.

Trong giai đoạn thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam bước vào chu kỳ chọn lọc mạnh mẽ, Masterise Homes cho thấy một hướng đi bền vững: Phát triển bằng chiều sâu thương hiệu, duy trì chất lượng sống tối ưu và xây dựng niềm tin dài hạn với khách hàng. Đây cũng chính là nền tảng tạo nên vị thế dẫn đầu, khắc họa vai trò và tư duy tiên phong của một nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đúng nghĩa trên thị trường khu vực.

Masterise Homes

Quản lý tài sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong năm 2026

Quản lý tài sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong năm 2026

Sau năm 2025 bùng nổ trên hầu hết các lớp tài sản, thị trường bước vào năm 2026 với nhiều biến số khó lường. Sự lệch pha giữa các nền kinh tế lớn và quá trình tái cân bằng toàn cầu được dự báo sẽ định hình lại chu kỳ tăng trưởng mới…

Tâm điểm an cư và đầu tư bất động sản bền vững tại phía Tây Hà Nội

Tâm điểm an cư và đầu tư bất động sản bền vững tại phía Tây Hà Nội

Những năm gần đây, phía Tây Hà Nội được xác định là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô, nơi hội tụ đồng thời cả động lực hạ tầng, quy hoạch và nhu cầu dịch chuyển không gian sống của người dân.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Nhu cầu đầu tư vẫn là động lực chính của thị trường

Nhu cầu đầu tư vẫn là động lực chính của thị trường

Diễn biến của thị trường bất động sản trong năm 2025 cho thấy nhu cầu ở thực tiếp tục giữ vai trò quan trọng, song động lực chính của thị trường vẫn đến từ nhu cầu đầu tư.

