Diễn biến giá vàng tuần này phụ thuộc vào báo cáo lạm phát Mỹ

Điệp Vũ

12/01/2026, 07:33

Giá vàng tăng mạnh ngay khi vừa mở cửa phiên sáng nay (12/1) tại thị trường châu Á, tiến sát mức kỷ lục...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Ngoài tình hình tại các điểm nóng địa chính trị trên thế giới, diễn biến giá vàng trong tuần này có thể sẽ chịu sự chi phối của số liệu lạm phát Mỹ - điểm dữ liệu có khả năng định hình lại kỳ vọng của thị trường tài chính về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong tuần vừa rồi, số liệu việc làm yếu hơn dự báo của Mỹ đã củng cố khả năng Fed hạ lãi suất, hỗ trợ mạnh cho giá vàng.

Giá vàng đã tái lập mốc tâm lý quan trọng 4.500 USD/oz khi kết thúc tuần vừa rồi, khép lại một tuần tăng khoảng 4%, với lực hỗ trợ từ tâm lý phòng ngừa rủi ro địa chính trị tăng cao và đặt cược rằng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 50.000 công việc trong tháng 12, ít hơn nhiều so với con số dự báo 60.000-70.000 công việc mới mà các nhà phân tích đưa ra trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm phần trăm, còn 4,4%, và tiền lương tăng 0,3%. Con số việc làm mới đủ yếu để thị trường tiếp tục tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất 2-3 lần trong năm nay, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn đủ thấp để cho thấy sự vững vàng của thị trường lao động và nền kinh tế.

“Bức tranh tổng thể mang lại cho Fed niềm tin rằng thị trường lao động đang suy yếu phù hợp với dự báo. Đối với nhà đầu tư, điều này củng cố khả năng Fed có một đợt hạ lãi suất vào đầu năm 2026”, Chủ tịch Gina Bolvin của công ty Bolvin Wealth Management nhận định trong một báo cáo.

Nhìn chung, giới phân tích cho rằng ở thời điểm hiện tại, không có vấn đề cấp bách nào có thể khiến Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 1, dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/1. Dù vậy, Fed có thể giảm lãi suất vào tháng 3, và triển vọng lãi suất giảm đang tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

“Không có gì đảm bảo giá vàng sẽ sớm quay lại mức kỷ lục, xong xu hướng tăng đang được củng cố. Nếu lạm phát của Mỹ dai dẳng ở mức cao, điều đó có thể cản trở tiến độ giảm lãi suất của Fed, nhưng sẽ không thể khiến Fed dừng hạ lãi suất. Như vậy, áp lực từ lãi suất thực đối với giá vàng sẽ tiếp tục được giải tỏa”, ông Neil Welsh - trưởng bộ phận kim loại của công ty Britannia Global Markets - nhận xét với trang Kitco News.

Dù vậy, một số nhà phân tích lưu ý rằng do hạ lãi suất không phải là một việc cấp bách đối với Fed vào lúc này, mức tăng của giá vàng có thể bị hạn chế.

Tuần này, rủi ro lớn nhất đối với giá vàng có thể đến từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày thứ Ba. Nếu báo cáo này cho thấy sự dai dẳng của lạm phát trên mục tiêu 2% của Fed, kỳ vọng về đợt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong năm 2026 có thể bị đẩy lùi qua tháng 3, dẫn tới lực hỗ trợ đối với giá vàng suy yếu.

“Báo cáo CPI tuần này có thể cho thấy lạm phát giữ trên mức 2,8%, làm suy yếu đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất, dẫn tới có thể khiến giá vàng thoái lui 1-2%. Dù vậy, báo cáo việc làm phi nông nghiệp cho thấy Fed vẫn còn dư địa để ưu tiên hỗ trợ thị trường lao động hơn là chống lại áp lực giá cả đang ở mức độ vừa phải. Cộng thêm căng thẳng địa chính trị và mối lo về nợ nần, điều đó tạo ra một môi trường có lợi cho giá vàng”, trưởng phân tích Aaron Hill của công ty FP Markets nhận xét.

Ông Hill dự báo giá vàng có thể đạt tới vùng 4.550-4.600 USD/oz trong ngắn hạn.

Một số nhà phân tích có quan điểm rằng dù triển vọng lãi suất Fed có như thế nào, giá vàng vẫn sẽ tăng.

Nhà phân tích cấp cao Michael Brown của công ty Pepperstone nói rằng việc giá vàng tái lập mốc 4.500 USD/oz có thể kéo theo sự gia tăng của vị thế đầu cơ vàng giá lên, mở đường cho việc thiết lập những mức cao mới. Tương tự, nhà phân tích David Morrison của công ty Trade Nation nhận định đà tăng kỹ thuật của giá vàng đã đạt tới trạng thái tự duy trì, nên xu hướng tăng sẽ không sớm kết thúc.

“Có vẻ như giá vàng còn dư địa tăng từ đây, dù dữ liệu kinh tế Mỹ có như thế nào và tỷ giá đồng USD có như thế nào. Nhưng nếu lạm phát ở Mỹ giảm và đồng USD trượt giá trở lại, giá vàng sẽ càng được hỗ trợ. Đối với tôi, giá vàng đang có khả năng tăng bất chấp”, ông Morrison nhận xét.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM dự báo giá vàng tăng trong tuần này. “Giá vàng đã bứt phá để vượt qua mốc 4.500 USD/oz, mở ra cánh cửa tiến tới mốc kỷ lục 4.550 USD/oz và cao hơn. Nếu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, áp lực giảm đối với giá vàng có thể tăng lên, nhưng các yếu tố nền tảng khác - gồm lực mua của các ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị - sẽ hạn chế dư địa giảm của giá vàng”, ông nói.

Hiện tại, các diễn biến ở Venezuela, Iran và chiến tranh Nga - Ukraine tiếp tục khiến nhà đầu tư có nhu cầu nắm giữ vàng để bảo toàn giá trị tài sản.

Giá vàng tăng mạnh ngay khi vừa mở cửa phiên sáng nay (12/1) tại thị trường châu Á, tiến sát mức kỷ lục. Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 31,5 USD/oz so với chốt tuần trước tại Mỹ, tương đương tăng 0,7%, đạt 4.545,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 144,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.057 đồng (mua vào) và 26.387 đồng (bán ra), tăng 4 đồng ở mỗi đầu giá so với chốt tuần vừa rồi.

