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Cảng Giang Biên mở thêm hướng vận tải thủy cho logistics phía Đông Hà Nội

D Dũng Huỳnh

Với quy mô hơn 35 ha, chiều dài bến khoảng 600 m và công suất thiết kế 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, Cảng thủy nội địa Giang Biên được định hướng trở thành điểm gom, trung chuyển hàng hóa giữa Hà Nội, các khu công nghiệp phía Bắc và hệ thống cảng biển Hải Phòng...

Phối cảnh tổng thể Cảng thủy nội địa Giang Biên bên sông Đuống, được quy hoạch trên diện tích hơn 35ha. Ảnh: Hateco.
Phối cảnh tổng thể Cảng thủy nội địa Giang Biên bên sông Đuống, được quy hoạch trên diện tích hơn 35ha. Ảnh: Hateco.

Cảng thủy nội địa Giang Biên vừa được Hà Nội khởi công, được định hướng bổ sung một đầu mối vận tải đường thủy trên hành lang logistics phía Đông Thủ đô, kết nối khu vực sản xuất phía Bắc với hệ thống cảng biển Hải Phòng - Lạch Huyện.

Dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco, Công ty Cổ phần Hateco Logistics và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cảng thủy nội địa thực hiện, có tổng diện tích hơn 35 ha, gồm 23,87 ha đất và 11,23 ha vùng nước khai thác cảng. Chiều dài bến khoảng 600 m, công suất thiết kế 2 triệu tấn hàng hóa/năm, tổng mức đầu tư khoảng 2.551,8 tỷ đồng.

Cảng được quy hoạch với hệ thống bến bãi, giao thông nội bộ, công trình kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ, phục vụ tập kết, xếp dỡ và trung chuyển hàng hóa.

Vị trí trên sông Đuống được xác định là lợi thế chính của dự án khi kết nối với hệ thống sông Hồng và các tuyến vận tải thủy khu vực phía Bắc. Theo phương án khai thác, hàng hóa có thể lưu chuyển theo hành lang Việt Trì - Hà Nội - Phả Lại - Hải Phòng - Quảng Ninh dài khoảng 280 km hoặc tuyến Giang Biên - Ba Lạt - Trà Lý - Nam Triệu dài khoảng 145 km.

Với các hành lang này, hàng hóa từ khu vực cảng biển Hải Phòng có thể được vận chuyển bằng đường thủy về Giang Biên, sau đó tiếp tục phân phối bằng đường bộ đến Hà Nội, Bắc Ninh và các khu công nghiệp lân cận. Ở chiều ngược lại, hàng hóa từ các trung tâm sản xuất có thể được tập kết tại cảng trước khi vận chuyển ra các cửa ngõ xuất nhập khẩu.

Mô hình này tạo thêm một phương thức vận chuyển cho các lô hàng khối lượng lớn, đồng thời cho phép kết hợp đường thủy với đường bộ trong hành trình từ cảng biển vào khu vực sản xuất và tiêu thụ.

Cảng Giang Biên với Quốc lộ 5, dự án cầu Giang Biên và mạng lưới giao thông phía Đông Hà Nội. Ảnh: Hateco.
Cảng Giang Biên với Quốc lộ 5, dự án cầu Giang Biên và mạng lưới giao thông phía Đông Hà Nội. Ảnh: Hateco.

Khả năng kết nối đường bộ cũng là yếu tố quyết định phạm vi khai thác của cảng. Từ khu vực Giang Biên, hàng hóa có thể tiếp cận Quốc lộ 5, Quốc lộ 1 và các trục giao thông liên vùng. Theo quy hoạch, tuyến LK58 kết nối Quốc lộ 5 với khu vực cảng. Khu vực này cũng được định hướng kết nối với đường dẫn cầu Giang Biên trong quy hoạch, với mặt cắt khoảng 25 m, quy mô 6 làn xe.

Ngoài đường thủy và đường bộ, vị trí cảng cách ga Gia Lâm khoảng 4,7 km và ga Long Biên khoảng 8 km, tạo điều kiện để nghiên cứu khả năng kết nối với mạng lưới đường sắt trong dài hạn.

Tuy nhiên, để hình thành một đầu mối vận tải đa phương thức, việc đầu tư cảng cần đi cùng hệ thống giao thông kết nối, năng lực trung chuyển, dịch vụ logistics và tổ chức nguồn hàng. Đây là những yếu tố quyết định khả năng chuyển hàng giữa các phương thức vận tải thay vì chỉ bổ sung thêm một điểm xếp dỡ trên mạng lưới.

Được biết, Cảng Giang Biên nằm trong định hướng mở rộng hoạt động logistics của Hateco từ khu vực cảng biển sang mạng lưới vận tải nội địa. Doanh nghiệp hiện đầu tư Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) tại khu bến Lạch Huyện, với hai bến container nước sâu tổng chiều dài khoảng 900 m.

Bên cạnh HHIT, Hateco đang phát triển Bến cảng biển sông Chanh 3 tại Quảng Ninh và Cảng container quốc tế Liên Chiểu tại Đà Nẵng. Với Giang Biên, hướng đầu tư chuyển sang một mắt xích nằm sâu hơn trong chuỗi logistics, đảm nhận chức năng gom, trung chuyển và phân phối hàng hóa giữa khu vực nội địa và các cảng biển.

Nếu được kết nối đồng bộ với mạng lưới đường thủy, đường bộ và về dài hạn là đường sắt, Cảng Giang Biên có thể bổ sung năng lực trung chuyển hàng hóa cho phía Đông Hà Nội, đồng thời mở thêm lựa chọn vận tải cho dòng hàng giữa Thủ đô, vùng công nghiệp phía Bắc và các cửa ngõ xuất nhập khẩu Hải Phòng.

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