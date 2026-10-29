Cảnh báo sớm, nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại 5 địa phương

Bên cạnh việc tăng cường năng lực cho Cục Khí tượng Thủy văn, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; giai đoạn 2026-2028 sẽ thí điểm các mô hình nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Các cơ quan sẽ xây dựng các mô hình cảnh báo lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp xã...

Chương trình đặt mục tiêu tăng cường năng lực cảnh báo sớm và khả năng tiếp cận thông tin rủi ro thiên tai chính thống, kịp thời, chính xác của cộng đồng. Ảnh: Thu Cúc

Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai “Chương trình tăng cường năng lực cảnh báo sớm và nâng cao năng lực ứng phó nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam” giai đoạn 2026-2030 được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Cục Khí tượng Thủy văn và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) ký ngày 28/10.

Theo đó, trong 5 năm (2026-2030), chương trình đặt mục tiêu tăng cường năng lực cảnh báo sớm và khả năng tiếp cận thông tin rủi ro thiên tai chính thống, kịp thời, chính xác của cộng đồng; nâng cao nhận thức, kỹ năng của chính quyền cấp xã và người dân trong chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Đại diện các đơn vị ký kết ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Trung Nguyên

Ông Mai Văn Khiêm, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, cho biết giai đoạn 2026-2028, chương trình tập trung hỗ trợ tăng cường năng lực cho Cục Khí tượng Thủy văn, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; đồng thời thí điểm các mô hình nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại 5 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Tổng kinh phí Quỹ Thiện tâm dự kiến tài trợ cho giai đoạn này là 212 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ Trung ương và địa phương.

Chương trình sẽ nâng cấp Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS) và nền tảng giám sát cấp tỉnh (PDMS), đảm bảo liên thông dữ liệu với Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Ngành khí tượng sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data để nâng độ phân giải dự báo khí tượng hạn 10 ngày xuống mức 1-5 km; xây dựng mô hình cảnh báo mưa thời hạn cực ngắn trước 30 phút đến 3 giờ trong phạm vi 1 km; thiết lập hệ thống dự báo bão chi tiết và mô hình ngập lụt đô thị theo lưu vực. Đặc biệt, bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sẽ được chi tiết hóa tới tỷ lệ 1:10.000, thí điểm cảnh báo khoanh vùng đến tận thôn, bản.

Chương trình cũng hỗ trợ đầu tư hệ thống tính toán GPU chuyên dụng hiệu năng cao thay thế dàn máy cũ, phục vụ huấn luyện các mô hình AI phức tạp. Trung tâm tác nghiệp sẽ trang bị hệ thống màn hình giám sát 24/7 cho 5 lưu vực sông xung yếu gồm: sông Lô- Gâm, sông Cầu, sông La, Vu Gia- Thu Bồn, sông Ba.

Ngành khí tượng sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data để nâng độ phân giải dự báo khí tượng hạn 10 ngày xuống mức 1-5 km. Ảnh minh họa: VNMHA

Ở tuyến cơ sở, chương trình sẽ lắp đặt trạm đo mưa tự động tần suất truyền tin 10 phút/lần, đồng thời bổ sung hệ thống pin lưu điện hiện đại cho hơn 200 trạm quan trắc ở miền Bắc, duy trì vận hành từ 10-15 ngày ngay cả khi lưới điện bị cô lập trong bão lũ. Đồng thời, nâng cấp phương tiện ứng phó tại chỗ và điểm tránh trú an toàn tại các xã xung yếu.

Nhằm tăng tính chủ động ứng phó của cộng đồng, chương trình sẽ triển khai nhiều khóa tập huấn cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, cán bộ phụ trách đê điều và lực lượng xung kích cấp xã. Đội ngũ cán bộ cơ sở và trưởng thôn sẽ được hướng dẫn trực tiếp cách lập bản đồ sơ tán, khoanh vùng rủi ro trên nền tảng số. Diễn tập thực chiến sơ tán người dân, tình huống thoát hiểm trong trường học trước thiên tai...

Sang giai đoạn 2029-2030, các hoạt động tiếp tục được mở rộng tại các địa phương khác trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, việc chuyển được thông tin cảnh báo thành hành động sớm, cụ thể và hiệu quả của chính quyền và người dân sẽ góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai.

Những năm gần đây, thiên tai xảy ra trên diện rộng, thường xuyên gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các khu vực trên cả nước liên tục chứng kiến các hiện tượng thiên tai bất thường: Miền Trung nhiều lần ngập sâu chỉ sau vài giờ mưa lớn; các tỉnh miền núi phía Bắc liên tiếp xảy ra lũ quét và sạt lở sau những trận mưa cường suất cao; Tây Nguyên xuất hiện dông lốc, mưa đá và ngập cục bộ với tần suất dày hơn trước.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, mạng lưới quan trắc tại một số khu vực còn thiếu; dữ liệu giữa các ngành, địa phương và hồ chứa chưa được kết nối, chia sẻ đồng bộ. Đáng chú ý, dự báo hiện nay vẫn chủ yếu mô tả diễn biến khí tượng, trong khi thông tin tác động cụ thể đến khu dân cư, hạ tầng và người dân còn hạn chế; thông tin cảnh báo có lúc còn nặng tính chuyên môn, khó hiểu đối với người dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên, những hạn chế đó đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ dự báo hiện tượng sang cảnh báo tác động, rủi ro; từ cung cấp thông tin sang hỗ trợ hành động cụ thể. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chủ động phòng ngừa, lấy bảo vệ tính mạng Nhân dân làm ưu tiên cao nhất, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao chương trình không chỉ hỗ trợ công nghệ mà hướng tới kết nối năng lực dự báo, cảnh báo với công tác quản lý rủi ro và tổ chức ứng phó.