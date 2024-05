Cầu bắt đáy lại xuất hiện, VN-Index bảo vệ thành công ngưỡng 1.250 điểm

Thị trường diễn biến có phần tích cực hơn trong chiều nay khi xuất hiện một nhịp phục hồi khá về cuối. VN-Index từ chỗ giảm gần 21 điểm đã co lại còn -6,32 điểm. Nhóm cổ phiếu nhỏ một lần nữa cho thấy khả năng điều tiết giá và phục hồi tốt nhất trong khi các mã vốn hóa lớn nhất lại là gánh nặng.

VN-Index tạo thêm 2 nhịp giảm nữa đầu phiên chiều với giá thấp nhất còn 1.251,8 điểm. Tuy nhiên điểm tích cực là thanh khoản không tăng thêm, thậm chí là khá chậm so với giao dịch chiều qua. Đây có thể là biểu hiện của áp lực bán bắt đầu chậm lại. Cầu bắt đáy sau đó nâng dần giá mua, tạo nhịp phục hồi rất thận trọng.

Cho tới tận 2h nhịp hồi vẫn chưa có biểu hiện gì sẽ đạt hiệu quả tốt. Một trong những lý do là lượng cổ phiếu mới về chiều nay có thể sẽ gây áp lực. Tuy nhiên đến khoảng 2h15 hàng bán vẫn ít, nhịp hồi mới tăng tốc. Khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục VN-Index lấy lại được hơn 6 điểm và chỉ chững lại ở đợt ATC.

Các blue-chips vẫn là nòng cốt của nhịp hồi này, dù độ rộng cuối phiên vẫn chỉ có 8 mã tăng/21 mã giảm. Điều quan trọng là các cổ phiếu thoát đáy. Những mã tăng xuất sắc chiều nay là MWG biến động tới +5,37% so với giá chốt buổi sáng và đảo chiều thành tăng 3,8% so với tham chiếu. Cổ phiếu này thu hút thanh khoản rất cao với 621 tỷ đồng khớp lệnh và cả phiên là 895,6 tỷ đồng. GVR cũng tương tự, riêng chiều nay tăng 4,8% và đảo chiều thành tăng 3,15% so với tham chiếu. Hai mã ngân hàng là TCB và VIB cũng đổi màu giá thành công dù tăng khá nhẹ cuối phiên. MSN, POW vốn đã tăng từ sáng, buổi chiều cũng mạnh thêm, đóng cửa tăng 2,93% và 1,99%.

Thống kê rổ VN30 cho thấy có 21 cổ phiếu tăng so với buổi sáng, trong đó 12 mã tăng trên 1%. Dù chỉ 6 mã trong số này tăng đủ nhiều để vượt tham chiếu, nhưng số còn lại thoát đáy cũng hỗ trợ điểm số đáng kể. Đáng tiếc là VN-Index sẽ hoàn toàn vượt được tham chiếu nếu như có sự hỗ trợ nhiều hơn ở các trụ: VCB gây thất vọng lớn khi nằm trong số giảm chiều nay, đóng cửa mất 1,34%. VIC thậm chí riêng chiều nay giảm tới 1,48% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa -2,82%. VHM cũng tụt sâu thêm, chốt giảm 1,14%. BID giảm thêm 0,94% thành -1,85% lúc đóng cửa. Chỉ 4 cổ phiếu này đã khiến VN-Index mất gần 5 điểm.

Dòng tiền bắt đáy đem lại hiệu quả giá khá rõ ở nhiều cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu hưởng lợi nhất từ sự phục hồi của VN-Index chiều nay là các mã nhỏ. Chỉ số Smallcap đóng cửa đã tăng trở lại 0,28% so với tham chiếu. Độ rộng sàn HoSE ghi nhận 156 mã tăng/227 mã giảm và VN30 chỉ có 8 mã tăng. Thậm chí, trong số tăng có tới 87 mã đóng cửa trên tham chiếu từ 1% trở lên. Đây là diễn biến rất tích cực nếu nhìn từ sự sợ hãi đã thể hiện trong phần lớn thời gian.

Thanh khoản khá ấn tượng xuất hiện với VSC tăng 1,19%, giao dịch 451,6 tỷ đồng; DBC tăng 1,99% khớp 367,5 tỷ; PVT tăng 2,49% với 260 tỷ; ORS tăng 2,77% với 230,7 tỷ; VCG tăng 1,52% với 211,7 tỷ; PVD tăng 1,11% với 199,3 tỷ… Những cổ phiếu này đều có biên độ đảo chiều rất rộng từ 4% tới 7% so với đáy thấp nhất ngày. Điều này tạo dư địa lợi nhuận đầu cơ rất cao.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều tăng mua khoảng 172% so với phiên sáng, đạt 1.106,5 tỷ đồng nhưng cũng tăng bán 28% đạt 1.610 tỷ đồng. Mức bán ròng cả ngày do đó rất cao, đạt gần 1.353 tỷ đồng trên sàn HoSE. Riêng cổ phiếu rổ VN30 bị rút ròng 1.145 tỷ đồng. Các mã bị bán mạnh là MBB -218,9 tỷ, FPT -202,9 tỷ, VCB -113 tỷ, VRE -100,8 tỷ, VNM -90 tỷ, CTG -81,6 tỷ, SSI -73,2 tỷ, MWG -71,8 tỷ, HDB -63,5 tỷ… Dù mức rút ròng rất lớn nhưng tổng giá trị bán của khối này trên HoSE cũng chỉ tương đương 11% giao dịch của sàn.

VN-Index thấp nhất chiều nay rơi xuống mức 1.251,8 điểm, tương đương với mức thấp nhất ngày 24/5 vừa qua (1.250,28 điểm). Như vậy đây là lần thứ 2 chỉ số kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm và đều xuất hiện cầu bắt đáy. Điều này có thể phát tín hiệu tích cực nhất định. Tuy vậy khả năng phục hồi của nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn chưa rõ ràng. Thanh khoản chiều nay ở 2 sàn chỉ tăng nhẹ chưa tới 2% so với phiên sáng, đạt 13.260 tỷ đồng.