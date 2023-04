Chấn chỉnh thiếu sót trong quy trình an ninh, ngăn nhân viên hàng không "làm khó" hành khách

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn vừa ký ban hành Chỉ thị tiếp tục tăng cường kỷ luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp trong kiểm soát an ninh hàng không.

THỰC HIỆN NGHIÊM QUY TRÌNH

Nhằm tăng cường kỷ cương, năng lực, hiệu quả bảo đảm an ninh hàng không, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác kiểm soát an ninh hàng không, đặc biệt trong cao điểm phục vụ nghỉ lễ 30/4 -1/5 và giai đoạn hè năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp cảng hàng không, các hãng hàng không quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật.

Đồng thời lưu ý trách nhiệm của tổ chức doanh nghiệp cảng hàng không và các cá nhân là người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của các tổ chức liên quan đến hoạt động vận tải hàng không, người giữ vị trí phụ trách quản lý lĩnh vực chuyên môn của tổ chức liên quan đến hoạt động vận tải hàng không nếu để xảy ra vụ việc vi phạm quy trình, thủ tục, quy định an ninh hàng không, an ninh trật tự.

"Các doanh nghiệp cảng hàng không, các hãng hàng không cần kiên quyết, kiên trì, thường xuyên thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục, biện pháp bảo đảm an ninh hàng không; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, quy trình, thủ tục, biện pháp bảo đảm an ninh hàng không, an ninh trật tự theo quy định", Cục Hàng không lưu ý.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 4, tại khu vực sảnh công cộng ga đến trong nước của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, an ninh trật tự quốc nội tuần tra khu vực phát hiện một nhóm thanh niên đang chuẩn bị ghi hình chương trình giải trí để phát trên Youtube.

Nhóm này có 3 nam và 2 nữ, trong đó có một người tại quận Phú Nhuận, TP.HCM đang mặc đồng phục an ninh soi chiếu của lực lượng an ninh hàng không nhưng thực tế không công tác tại Trung tâm An ninh hàng không của cảng. Qua kiểm tra giấy tờ liên quan, nhóm thanh niên không xuất trình được giấy phép quay phim của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xét thấy hành vi này vi phạm quy định về an ninh hàng không tại cảng, lực lượng an ninh trật tự quốc nội đã mời nhóm thanh niên về văn phòng làm việc, lập hồ sơ cảnh cáo nhắc nhở; đồng thời, thu hồi bộ đồng phục an ninh hàng không và yêu cầu nhóm thanh niên trên cam kết không tái phạm, phải xin phép đầy đủ khi thực hiện tác nghiệp với sự chứng kiến của Cảng vụ Hàng không miền Nam...

CHẤN CHỈNH TÁC PHONG LÀM VIỆC, KHÔNG GÂY PHIỀN NGHIỄU

Tại chỉ thị này, Cục Hàng không đề nghị các đơn vị cần đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, chấn chỉnh tác phong làm việc, giao tiếp, cải tiến và tăng cường biện pháp quản lý, điều hành, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc của lãnh đạo và yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ cho hãng hàng không. Các đại lý bán vé tàu bay chấp hành chặt chẽ quy định về an ninh an toàn hàng không dân dụng.

Đầu năm nay, vụ việc một du khách người Singapore tố bị cán bộ đòi tiền "tip" khi đi qua khu vực an ninh sân bay đã gây xôn xao dư luận.

Do đó, Cục Hàng không đề nghị cán bộ quản lý các cấp của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với công tác nắm tình hình, bảo vệ an ninh nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những trường hợp nhân viên gây phiền nhiễu, tiêu cực, có biểu hiện thực hiện không đúng quy định, quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến việc kiểm tra giấy tờ của hành khách sử dụng để đi tàu bay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không cần chủ động trao đổi, phối hợp với lực lượng công an để xác minh, làm rõ những trường hợp phát sinh để có phương án giải quyết, xử lý công khai, minh bạch, an toàn.

Một nội dung nữa được Cục Hàng không Việt Nam nêu tại chỉ thị là yêu cầu các doanh nghiệp, các hãng hàng không tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền, phổ biến đến hành khách đi tàu bay những quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng giấy tờ để đi tàu bay, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không để hành khách nhận biết và thực hiện đúng quy định.

Đối với các cảng vụ hàng không, Cục trưởng yêu cầu các cảng vụ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị này tại các địa bàn do cảng vụ phụ trách. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, quy trình theo quy định và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của tổ chức Cảng vụ hàng không và trách nhiệm của cá nhân Giám đốc Cảng vụ hàng không được quy định tại Thông tư số 85/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.