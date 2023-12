Chanel: Gạch nối giữa bóng đá, âm nhạc và thời trang 

Chỉ năm ngày sau khi giám đốc sáng tạo Demna đã mời hàng loạt ngôi sao đình đám Hollywood đến tham dự show diễn Balenciaga Pre-fall 2024 tại kinh đô điện ảnh, nhà mốt Pháp đình đám Chanel đã đưa dàn khách mời cũng toàn những người nổi tiếng như Kirsten Stewart, Sofia Coppola, Hugh Grant, Rebecca Murder, Lucy Boyton, Laura Bailey... đến với thành Manchester. Đây một trong những thành phố sôi động nhất của văn hóa pop và avant-garde, và sẽ là nơi các vị khách được chiêm ngưỡng những tuyệt tác vải tweed đẳng cấp mới.

Chỉ cách London khoảng 160 dặm về phía Bắc, Manchester là một thành phố nổi tiếng với tầm ảnh hưởng sâu sắc về âm nhạc, bởi lẽ nó là nơi sản sinh ra một số ban nhạc rock có ảnh hưởng nhất, từ Joy Division và New Order đến Oasis và The Smiths. Nơi đây còn được biết đến là thành phố công nghiệp hóa đầu tiên trên thế giới, đỉnh cao của ngành dệt may vào thế kỷ 19 đã biến nó thành một điểm đến hoàn hảo cho các sàn diễn thời trang sang trọng.

Chính tại thành phố này, Coco Chanel ngày xưa đã từng say mê vải tweed khi còn chung sống với Công tước Westminter ở điền trang vùng ngoại ô Manchester. Chất liệu này chính là tinh thần quan trọng nhất, nổi bật hình ảnh Chanel trong mắt khách hàng so với hàng vạn thương hiệu thời trang khác. Thành phố vì vậy như điểm trung lập giao thoa của giám đốc sáng tạo đương thời Virginie Viard với Chanel, giữa quá khứ với hiện tại. Để tri ân cảm xúc đó, nhà thiết kế đã quyết định trình làng bộ sưu tập Métiers d’Art 2023/24 trên con đường Thomas trứ danh.

Và Chanel Métiers d’Art không thể thiếu bầu không khí bóng đá. Cuộc hẹn giữa nhà mốt thời trang Pháp đình đám và văn hóa miền Bắc nước Anh bắt đầu bằng lời mời của Chanel đến xem trận bóng đá giữa Manchester United và Chelsea vào đêm trước buổi biểu diễn. Khách mời đã được phát một chiếc áo bóng đá Man U màu đỏ số 5 (con số biểu tượng Chanel No 5) để cổ vũ cho đội nhà.

Kết quả 2 - 1, bàn thắng nghiêng về Man U đã tạo nên một khởi đầu thuận lợi. “Manchester là một trong những thủ đô sôi động nhất của văn hóa đại chúng,” lời chia sẻ của Chanel trong các tài liệu báo chí đã được khắc họa rõ nét trong cuộc diễu hành của những phụ nữ Chanel ngay tại trên phố Thomas ở phía bắc Manchester – một khu sầm uất với các hàng loạt nhà hàng chen chúc nhau.

600 khách mời đã ổn định chỗ ngồi khi hoàng hôn bắt đầu buông, màu sắc của đất trời làm phông nền, định hình cảm xúc nhất định cho người xem trước khi bước vào màn trình diễn. Con đường đại lộ trải dài, hạt mưa rơi qua bóng của những chiếc đèn đường gợi một cảm giác hoài niệm. Virginie Viard chia sẻ: “Tweed là tâm điểm của bộ sưu tập. Tôi suy nghĩ rất nhiều về Gabriel Chanel nhưng không muốn làm lại thiết kế của bà, điển hình như bộ áo khoác của Công tước mà Coco mặc trên người. Tôi muốn lấy ý tưởng từ cách bà thêm màu sắc vào vải tweed như thế nào hơn, và tôi cũng đã thêm vào một chút tinh thần pop của Manchester”.

Đây không phải là lần đầu tiên kho di sản sáng tạo lâu đời của nhà mốt Pháp được diễn giải cùng nhiều nền văn hóa khá biệt. Từ lâu, Métiers d’Art đã trở thành bộ sưu tập truyền thống vào dịp cuối năm của Chanel, được trình làng như một lời cảm ơn và lời hứa gìn giữ nghệ thuật thủ công truyền đời đáng tự hào của thời trang Pháp. Do đó, bên cạnh Haute Couture lừng lẫy thì Métiers d’Art là bộ sưu tập được nhà mốt Pháp đầu tư chỉn chu và chuyên sâu về mặt kỹ thuật chế tác sao cho tinh xảo và đẳng cấp nhất.

Chanel Metiers D’Art 2024 cũng không là ngoại lệ, khi đem đến hơn 70 bộ trang phục hoàn hảo cho những người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập trong thời đại mới. Chanel Metiers D’Art 2024 bắt đầu với những chiếc áo khoác vải tuýt được nhuộm màu xanh hạt đậu, màu hoa cà và màu xanh lam có trang trí hoa, kết hợp với đôi giày đế bệt và giày Mary Jane kiểu dáng hiện đại.

Những sải bước của dàn người mẫu tiếp tục dẫn lối người xem về thời kỳ đỉnh cao của nền âm nhạc Manchester – khi kiểu dáng hình hộp dài đến đầu gối hoặc cao hơn được chọn lọc từ những năm 70, 80 và 90, và bảng màu sắc rực rỡ được tái tạo lại bằng những chất liệu tốt nhất mà 19 xưởng sản xuất đặc biệt của thương hiệu có thể cung cấp.

Những đường nét thiết kế tinh tế này trở nên sống động trong các kết cấu xuyên suốt, gần như phản ánh các sắc thái của đô thị. Các món phụ kiện đặc sắc như mũ bán báo, tất cao đến đùi, khăn quàng cổ cực dài và mũ len phù hợp xen kẽ xuyên suốt. Viard đã cập nhật những chiếc váy babydoll theo phong cách những năm 1960 với chi tiết ren hở và đường thêu phức tạp, một số được đính chuỗi ngọc trai và một số được trang trí bằng khăn quàng cổ có logo của câu lạc bộ bóng đá.

Có thể nói, ở Chanel Metiers D’Art 2024 luôn có thứ gì đó dành cho tất cả phụ nữ ở mọi lứa tuổi – một minh chứng khác cho tầm nhìn dân chủ và thực tế của nữ giám đốc sáng tạo. Sau cùng, những cô gái Chanel của Virginie đưa người xem đến những câu lạc bộ New Wave với những bộ đồ da màu đen sáng bóng, được xử lý bằng một loại hiệu ứng mưa lấm tấm mát mẻ.

Bộ sưu tập về sau ngày càng táo bạo hơn trong việc xử lý chất liệu, phom dáng và thuần trở về hai sắc đen trắng. Tinh thần mạnh mẽ, phản kháng dần một trỗi dậy, mang hình dạng của một làn sóng văn hóa trẻ mới mẻ. Nhưng dù kiểu nào đi chăng nữa, bộ sưu tập ít nhiều đã phảng phất được phong thái của thành phố nơi đây – một Manchester luôn sôi động và tràn đầy khí thế.

Có thể nói, mặc dù không gây tiếng vang như các bộ sưu tập trong hai mùa mốt chính (Xuân- Hè hay Thu - Đông), nhưng những show diễn Chớm thu luôn khiến làng mốt thỏa mãn bởi sự sáng tạo bay bổng không bị giới hạn của các nhà thiết kế. Không tuân theo quy định trình diễn trong các tuần lễ thời trang, đó còn là thời điểm để các giám đốc sáng tạo từ những nhà mốt lớn thường tận dụng cơ hội “bước ra” khỏi giới hạn của vòng lặp New York, Paris, London và Milan mà thế giới đã sớm quen thuộc.