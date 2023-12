Louis Vuitton: Thời trang song hành cùng du lịch tại châu Á

Hồng Kông đang hướng về tương lai và sự kiện này đánh dấu một bước quan trọng trong việc làm mới sức hấp dẫn từ điểm đến hàng đầu về thời trang và lối sống toàn cầu. Theo số liệu mới nhất do Cục Thống kê và Điều tra công bố, doanh số bán lẻ của Hồng Kông trong 9 tháng đầu năm 2023 đã tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, các mặt hàng trang sức, đồng hồ và quà tặng cao cấp tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước, quần áo tăng 41,5%... Đó cũng chính là lý do ở quý 4/2023, nhiều thương hiệu xa xỉ bắt đầu trở lại thị trường này với các show diễn thời trang độc đáo, ra mắt những thiết kế mới nhằm thu hút tệp khách hàng tiềm năng nơi đây.

Vị trí đặc biệt của show diễn Louis Vuitton Pre-Fall 2024 đã tạo nên điểm nhấn cho bộ sưu tập đồng thời thể hiện định hướng chiến lược của thương hiệu khi tập trung vào thị trường châu Á sôi động và nhộn nhịp. Từ show diễn đầu ra mắt trên cây cầu Pont Neuf giữa lòng thủ đô Paris, buổi trình diễn thời trang thứ hai của tân giám đốc sáng tạo Pharrell Williams cũng là một cảnh tượng ngoạn mục trên cây cầu biểu tượng khác dài 400m chạy dọc cảng Victoria của Hồng Kông.

Avenue of Stars (Đại lộ Ngôi sao) là một phần của phố đi bộ Tsim Sha Tsui nơi tôn vinh những ngôi sao đã tạo nên chỗ đứng trong làng điện ảnh Hồng Kông, nhìn ra đường chân trời đẹp như tranh vẽ giờ đây được phủ thêm rất nhiều bóng mát. Cây cầu này được lấy cảm hứng từ Đại lộ Danh vọng (Walk of Fame) của Hollywood ở Los Angeles, bởi cả hai thành phố này cùng có điểm chung là ngành công nghiệp điện ảnh phát triển vượt bậc.

Các ngôi sao Hồng Kông đã có sức nhận diện trên thế giới từ trước khi Kdrama Hàn Quốc và phim truyền hình đại lục trở nên phổ biến. Do đó, Đại lộ Ngôi sao vốn được xây dựng để vinh danh các ngôi sao của xứ Cảng thơm. Cây cầu này vốn được khánh thành vào tháng 4/2004. Nhưng từ tháng 10/2015, Đại lộ Ngôi sao bị đóng cửa để được bảo trì, trùng tu và cải thiện. Phiên bản ra mắt tháng 1/2019 đã trở thành sàn diễn thời trang cho Louis Vuitton trong show diễn này.

Kiến tạo nên cây cầu mới chính là kiến trúc sư James Corner người đứng đằng sau khu vườn High Line trên không trung của New York. Ông đưa ra viễn tưởng một Đại lộ Ngôi sao vô cùng rộng lớn, có nhiều chỗ ngồi nghỉ chân, kết hợp khu vườn xanh mát che bóng râm trong mùa hè nóng nực của Hồng Kông. Phiên bản mới của Đại lộ Ngôi sao được tăng cường các khu vực bóng mát với số lượng cây xanh gấp 10 lần. Khi đi bộ hay ngồi nghỉ, khách bộ hành có thể phóng mắt ra bờ nước rộng lớn, với những tòa nhà chọc trời của Hồng Kông. Những tòa nhà như những khối pha lê lấp lánh trong bình minh hay hoàng hôn, sau đó được thắp sáng diễm lệ khi đêm về, trở thành quang cảnh níu chân du khách.

Show diễn bắt đầu với khung cảnh diễm lệ khi một chiếc thuyền được trang trí bằng những bông hoa monogram Louis Vuitton căng buồm ở khu vực cảng Victoria. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ sức mạnh và sự dịch chuyển của mặt trăng/âm lịch, nắm bắt được nguồn năng lượng kỳ diệu. Ngược lại với sự rực rỡ của mặt trời, trong cuộc sống của người thủy thủ, mặt trăng đóng vai trò quan trọng trong việc lên xuống của thủy triều. Các yếu tố từ văn hóa và lối sống của thủy thủ được tích hợp trong bộ sưu tập, tạo nên các tác phẩm thời trang độc đáo của một thành phố cảng.

Xứng tầm với cái tên Đại lộ Ngôi sao của không gian tổ chức show, những ngôi sao hot nhất làng giải trí châu Á đã tề tựu về hàng ghế đầu: Vợ chồng diễn viên Châu Nhuận Phát và Jasmine Tan, con gái tỉ phú Singapore, Đại sứ Louis Vuitton ở thị trường Hàn Quốc – nam diễn viên nổi tiếng Song Joong Ki lại một lần nữa xuất hiện trong áo choàng dáng dài của thương hiệu... Những khách tham dự show diễn sẽ nhận được một chiếc áo phông có hình ảnh vui tươi và đầy màu sắc về khung cảnh hòn đảo trên bãi biển, một yếu tố chủ đạo cho bộ sưu tập Pre-fall 2024.

Sàn diễn được lát màn hình LED với hình ảnh sóng nước xô bờ, phủ cát thật, mô phỏng một bãi biển. Những chiếc giày và mũ tinh tế được dệt từ sợi cọ raffia kết hợp cùng những vòng đeo tay và trang sức dây chuyền làm từ hạt gỗ và chi tiết hoa được làm từ men thủy tinh. Pharrell sử dụng màu sắc trẻ trung rực rỡ để làm nổi bật các họa tiết truyền thống như Damier, thiết kế giày dép và túi Keepall như là một lời ca ngợi cảnh quan thành phố đầy màu sắc và những bãi biển đầy nắng.

Anh nói: “Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ ý tưởng của một doanh nhân ở Hồng Kông, người đã quyết định dành khoảng một tuần ở Hawaii vào kỳ nghỉ. Nhưng giữa chuyến đi, anh ấy phải quay lại Hồng Kông một ngày vì một cuộc họp mà anh ấy không thể hoãn. Các thiết kế mà chúng tôi lựa chọn giống như một hình mẫu của người thủy thủ và hình tượng về một doanh nhân đang có những chuyến nghỉ dưỡng”.

Buổi biểu diễn ở Hồng Kông như một lời tri ân tinh tế dành cho nhà thiết kế quá cố Virgil Abloh, Pharrell tiếp tục mang đến lối chơi độc đáo về màu sắc với các biểu tượng, hoa văn và kiểu dáng truyền thống của Louis Vuitton. Dưới thời Abloh, văn hóa trượt ván luôn được lồng ghép vào phong cách thiết kế của anh ấy và Pharrell đã tiếp tục điều này với những mẫu giày thể thao lồng ghép họa tiết táo bạo. Những phom dáng hiện đại trên thiết kế tô điểm cho sàn diễn để phù hợp với chủ đề về người đàn ông bảnh bao ở thời hiện đại của Pharrell. Kiểu dáng đa năng đưa bạn từ trang phục đi biển đến trang phục trang trọng ngay lập tức, khiến nó phù hợp với các doanh nhân thời hiện đại.

Đối với những người theo phong cách tối giản, họa tiết Damier xuất hiện trên những kiểu giày da lộn có tông màu nâu lạc đà. Đối với chủ đề bãi biển, hình ảnh kỳ nghỉ trên đảo là bản in phổ biến trên áo sơ mi ngắn tay, túi vải thô Keepall cũng như bộ suit phom dáng oversized thoải mái. Những thiết kế chủ đạo bao gồm áo sơ mi denim, áo khoác varsity lá cổ to kiểu thủy thủ mặc cùng quần shorts và nhiều chi tiết trang trí khác mang họa tiết “LVers” đặc trưng của Pharrell cũng mang đến người xem một tinh thần Modern Tailoring - May đo hiện đại được nhiều thương hiệu theo đuổi trong vài năm gần đây, cũng như hướng đến đối tượng khách hàng thế hệ mới.

Chương trình đã đạt đến đỉnh điểm với một màn trình diễn drone đẹp mắt tạo thành biểu tượng LVERS, biểu tượng kết hợp giữa ký hiệu LV kinh điển với từ “lovers” – một triết lý ý nghĩa trong hành trình sáng tạo của Williams. Khi những chiếc drone tô điểm bầu trời một cách duyên dáng, Pharrell Williams xuất hiện để nhận những tràng pháo tay, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình làm người lái tàu cho chuyến du ngoạn thế giới của Louis Vuitton. “Sau những điểm đến như Tokyo, Miami, London, Los Angeles và Cairo, điểm đến Hồng Kông một lần nữa tôn vinh niềm đam mê của nhà mốt với du lịch và văn hóa thế giới châu Á,” nhà mốt nước Pháp cho biết.