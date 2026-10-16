Chị ruột Phó Chủ tịch Hòa Phát bán 350.000 cổ phiếu HPG

Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.

Sơ đồ giá cổ phiếu HPG trên TradingView.

Bà Doãn Thị Bích Ngọc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Theo đó, bà Doãn Thị Bích Ngọc, là chị ruột ông Doãn Gia Cường- Phó Chủ tịch HĐQT của Hòa Phát đã bán thành công 350.000 cổ phiếu HPG như đăng ký. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 9/10/2026 đến 14/10/2026.

Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.

Còn ông Cường hiện đang nắm giữ hơn 105,8 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,25% tại HPG.

Ở chiều ngược lại, ngày 2/10/2026, ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HPG Trần Đình Long, đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong thời gian từ 7/10 đến 5/11/2026, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Minh tại HPG sẽ tăng từ 230,7 triệu cổ phiếu, chiếm 2,73% lên 280,7 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32%.

Mới đây, HPG vừa công bố sản lượng tiêu thụ quý 3/2026. Cụ thể:

Thép xây dựng với sản lượng tiêu thụ quý 3 đạt hơn 1,3 triệu tấn (+1% so với cùng kỳ quý trước; +24% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 9 tháng năm 2026, sản lượng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước lên gần 4,1 triệu tấn. VCSC cho rằng kết quả tích cực này chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng sôi động và nhu cầu thép cho các dự án hạ tầng duy trì ở mức cao. Kết quả 9 tháng nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, hoàn thành 72% dự báo cả năm của VCSC.

Thép cuộn cán nóng – HRC với sản lượng tiêu thụ HRC trong quý 3 đạt gần 2,1 triệu tấn (+8% so với cùng kỳ quý trước; +64% so với cùng kỳ năm trước). Đáng chú ý, sản lượng xuất khẩu tăng mạnh 120% so với cùng kỳ quý trước và 210% so với cùng kỳ năm trước, so với mức giảm 7% so với cùng kỳ quý trước và tăng 42% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng tiêu thụ nội địa.

Như đã đề cập trong các báo cáo trước, việc công suất Dung Quất 2 đóng góp trong cả năm 2026, cùng với các biện pháp thuế chống bán phá giá và chống lẩn tránh thuế đối với HRC Trung Quốc tại Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng sản lượng HRC ở mức cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điểm tích cực vượt kỳ vọng lần này đến từ sự tăng tốc mạnh mẽ của hoạt động xuất khẩu trong quý 3.

Như đã nhận định trong cập nhật sản lượng tiêu thụ 8 tháng năm 2026, VCSC cho rằng xuất khẩu sang Mỹ gia tăng có thể là một trong những động lực chính. Giá HRC nội địa Mỹ duy trì ở mức cao giúp thép nhập khẩu vẫn có sức cạnh tranh ngay cả sau khi tính đến mức thuế 50% theo Mục 232 của Mỹ.

Nhìn chung, sản lượng tiêu thụ HRC lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt gần 5,5 triệu tấn (+59% so với cùng kỳ năm trước), tương đương 81% dự báo cả năm 2026 của VCSC. Tiến độ tiêu thụ hiện đang vượt dự phóng cả năm, chủ yếu nhờ hoạt động xuất khẩu tích cực hơn dự kiến. Do đó, VCSC nhận thấy dự báo sản lượng tiêu thụ HRC năm 2026 vẫn còn dư địa điều chỉnh tăng.

- Ống thép với sản lượng tiêu thụ 9 tháng năm 2026 đạt 681.000 tấn (+9% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 74% dự báo cả năm 2026 của VCSC, phù hợp với kỳ vọng.

- Tôn mạ với sản lượng tiêu thụ 9 tháng năm 2026 đạt 307.000 tấn (-4% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 78% dự báo cả năm 2026 của VCSC, phù hợp với kỳ vọng.