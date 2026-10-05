Con trai Chủ tịch HPG đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 7/10 đến 5/11/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu HPG trên TradingView.

Ông Trần Vũ Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Theo đó, ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT HPG vừa đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 7/10 đến 5/11/2026.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/10, giá cổ phiếu HPG hiện đang dừng ở mức 20.050 đồng/cổ phiếu - giảm 15% từ đầu năm. Tạm tính tại mức giá hiện tại, ông Trần Vũ Minh sẽ phải chi hơn 1.000 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Ngoài ra, ông Trần Vũ Minh là giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong nắm giữ 3.975.285 cổ phiếu, chiếm 0,047% tại HPG.

Nếu thành công, ông Minh sẽ nâng sở hữu lên 280,65 triệu cổ phiếu, chiếm 2,74% vốn; còn ông Trần Đình Long đang sở hữu 2.178.000.000 cổ phiếu, chiếm 25,797% vốn tại HPG; bà Vũ Thị Hiền, mẹ ông Minh đang sở hữu 580.800.000 cổ phiếu, tỷ lệ 6,879% tại HPG.

Qua đó, nâng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của cá nhân thực hiện giao dịch cùng với người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 3.043.427.575 cổ phiếu, chiếm 35,461% tại HPG.

Vừa qua, Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị "mua" nhưng giảm 8% giá mục tiêu của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) xuống còn 32.700 đồng/cổ phiếu. Việc điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu phản ánh WACC tăng từ mức 12,0% lên 12,6%, sau khi VCSC nâng giả định lãi suất phi rủi ro từ 6% lên 7%. Tác động này được bù đắp một phần bởi việc VCSC lần lượt điều chỉnh -3%/0%/+3%/+5%/+7% đối với dự báo lợi nhuận các năm 2026/27/28/29/30 của VCSC.

Việc điều chỉnh giảm lợi nhuận chủ yếu tập trung vào năm 2026, do VCSC nâng dự báo chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A), trong đó chi phí bán hàng được điều chỉnh tăng để phản ánh chi phí logistics quý 2 cao hơn kỳ vọng do xung đột Trung Đông. VCSC kỳ vọng áp lực này sẽ giảm trong nửa cuối năm và bắt đầu trở lại mức bình thường từ năm 2027.

VCSC dự báo lợi nhuận giai đoạn 2028-30 cao hơn phản ánh đóng góp từ nhà máy thép xây dựng EAF mới tại Tây Ninh (công suất 700 nghìn tấn, dự kiến đóng góp từ năm 2028), qua đó nâng dự báo sản lượng bán thép xây dựng năm 2028/29/30 lần lượt thêm 6%/8%/10%.

VCSC ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa giá các nguyên liệu đầu vào. Tính theo mức trung bình từ đầu năm đến nay, giá than luyện cốc đã tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá quặng sắt chỉ tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; chênh lệch này tiếp tục được nới rộng, với mức tăng trung bình từ ngày 01/07 đến nay lần lượt là +28,5% so với cùng kỳ năm trước và -2,9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính đến từ diễn biến nguồn cung trái chiều. Vụ nổ khí gây chết người ngày 22/05 tại mỏ Liushenyu ở Sơn Tây (khu vực sản xuất than luyện cốc lớn của Trung Quốc) đã khiến hàng loạt mỏ khai thác trong nước này (khoảng 155-160 mỏ) phải tạm ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Theo Reuters, một chuyên gia lâu năm trong ngành ước tính nguồn cung có thể giảm từ 20-30 triệu tấn – lượng này tương đương 13,3%-20,0% lượng than luyện cốc xuất khẩu của Úc trong năm tài chính 2025-26. Ngược lại, nguồn cung quặng sắt lại đang gia tăng nhờ mỏ Simandou, trong bối cảnh nhu cầu tại Trung Quốc còn khá yếu. Do đó, VCSC nâng dự báo tăng trưởng giá than luyện cốc năm 2026 lên mức 20% (từ 10%), đồng thời giảm dự báo tăng trưởng giá quặng sắt từ mức 10% xuống còn 3%.

Nhìn chung, hai điều chỉnh này có tác động ròng gần như trung tính đối với dự báo biên lợi nhuận năm 2026. VCSC nhìn chung giữ nguyên giả định năm 2027, do VCSC hiện vẫn đánh giá gián đoạn nguồn cung than là yếu tố ngắn hạn.

Cũng theo VCSC, ở giá thị trường hiện tại, HPG đang giao dịch tại P/E cốt lõi 2026/27 lần lượt 8,6 lần/6,3 lần, hấp dẫn so với P/E trung bình 10 năm là 10,5 lần, trong bối cảnh LNST-CĐTS cốt lõi tăng lần lượt 37%/35% và đạt CAGR 31% trong giai đoạn 2025-28.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ là nhu cầu thép tăng mạnh hơn dự kiến; đóng góp lợi nhuận tiềm năng từ vai trò của HPG trong các dự án chiến lược/quốc gia quy mô lớn (hiện chưa được đưa vào dự báo của VCSC) và rủi ro đi kèm là chi phí than luyện cốc tăng mạnh hơn dự kiến.

Trước đó, HĐQT HPG thông qua việc Công ty cổ phần Tập doàn Hòa Phát tham gia mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng.

Cụ thể: HPG đã mua: 799.500.000 cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. theo hình thức góp vốn bằng 778.405.218 cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Hòa Phát.

Sau khi hoàn thành việc mua cổ phần, vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty cổ phần Tập doàn Tương lai Sông Hồng là 9.915 tỷ đồng, chiếm 25,13% vốn điều lệ và cử ông Hoàng Quang Việt - thành viên Hội đồng quản trị quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng.

Sau khi góp vốn vào Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát còn sở hữu 26,55% vốn điều lệ, tương ứng 281.394.782 cổ phần tại CTCP Phát triển bất động sản Hòa Phát.