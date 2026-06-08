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Ông Nguyễn Ngọc Quang đăng ký bán 6,6 triệu cổ phiếu HPG

Hà Anh

08/06/2026, 11:25

Nếu thành công, ông Quang sẽ giảm số lượng cổ phiếu sở hữu xuống còn gần 118,9 triệu cổ phiếu, chiếm 1,55% vốn điều lệ.

Sơ đồ giá cổ phiếu HPG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HPG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Ngọc Quang.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Quang, Thành viên Hội đồng quản trị HPG vừa đăng ký bán 6,6 triệu cổ phiếu HPG nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 11/06 đến ngày 10/07 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu thành công, ông Quang sẽ giảm số lượng cổ phiếu sở hữu xuống còn gần 118,9 triệu cổ phiếu, chiếm 1,55% vốn điều lệ.

Tính theo giá đóng cửa ngày 05/06 ở mức 23.750 đồng/cp, thì lượng cổ phiếu đăng ký bán của ông Quang trị giá khoảng 157 tỷ đồng.

Mới đây, HPG đã chốt đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu của HPG. Theo đó, HPG dự kiến phát hành 767.546.585 cổ phiếu với tỷ lệ 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 26/5 vừa qua.

Được biết, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" và điều chỉnh tăng 6% giá mục tiêu lên mức 38.900 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu HPG.

VCSC cho biết mức tăng đối với giá mục tiêu chủ yếu do VCSC cập nhật thời gian định giá mục tiêu sang giữa năm 2027, lần lượt điều chỉnh tăng 18%/4%/4%/3%/4% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2026/27/28/29/30, qua đó phản ánh các mức thay đổi -1%/+4%/+4%/+3%/+3% đối với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của mảng thép, đồng thời đưa khoản lãi bất động sản một lần ghi nhận trong quý 1/2026 (với lợi nhuận sau thuế khoảng 4 nghìn tỷ đồng) vào mô hình định giá của VCSC và điều này giúp nâng dự báo lợi nhuận năm 2026 và lượng tiền mặt cuối quý 1/2026 của HPG, qua đó giúp hỗ trợ một phần cho định giá CKDT.

Dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng thép giai đoạn 2027–2030 cao hơn của VCSC phản ánh mức tăng đối với giả định sản lượng thép xây dựng, do tác động tích cực từ nhu cầu từ đầu tư hạ tầng (từ cả khu vực công và tư nhân) lên sản lượng bán thép đang tốt hơn kỳ vọng.

Ngoài ra, VCSC điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng sản lượng bán thép xây dựng các năm 2026/2027 từ mức 12%/5% trước đây lên mức 16%/9%, nhờ được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng sản lượng khả quan 20% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1 và 30% so với cùng kỳ năm trước trong 2 tháng đầu năm (giai đoạn chưa bao gồm mức tăng đột biến trong tháng 3 do ảnh hưởng từ xung đột).

Đồng thời, VCSC cũng điều chỉnh tăng giá bán thép trung bình lên thêm 5% nhằm phản ánh mức tăng giá mạnh hơn kỳ vọng do tác động từ xung đột, đồng thời cũng nâng giả định giá nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, VCSC vẫn kỳ vọng mức tăng chi phí đầu vào sẽ thấp hơn mức tăng giá đầu ra trong năm 2026, nhờ nguồn cung được bổ sung, đặc biệt là quặng sắt từ dự án Simandou, cùng với nhu cầu suy yếu khi Trung Quốc cắt giảm sản lượng thép.

Đối với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi năm 2026, VCSC điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng bất động sản lên 18% dựa theo kết quả kinh doanh quý 1, trong khi điều chỉnh giảm 1% đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng thép. Đối với mảng thép, VCSC điều chỉnh tăng giả định sản lượng bán thép xây dựng và giá bán trung bình của tất cả các dòng sản phẩm, nhưng tác động tích cực này lại bị lấn át bởi mức chi phí lãi vay cao hơn do mặt bằng lãi suất cao hơn kỳ vọng, chi phí vận chuyển tăng do gián đoạn liên quan đến xung đột tại Trung Đông, và giả định chi phí đầu vào cao hơn.

Nhìn chung, VCSC vẫn giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi năm 2026 của VCSC.

Theo VCSC tại mức giá hiện tại, P/E báo cáo/cốt lõi dự phóng năm 2026 lần lượt ở mức 8,2 lần/9,7 lần, tương đối hấp dẫn so với mức P/E trung bình 10 năm của công ty (10,5 lần). Tăng trưởng lợi nhuận báo cáo/cốt lõi dự phóng năm 2026 đạt 68%/42% so với cùng kỳ năm trước và tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận cốt lõi giai đoạn 2025–2028 đạt 29%.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với HPG là giá thép tăng mạnh hơn và duy trì lâu hơn kỳ vọng và rủi ro đi kèm là gián đoạn nguồn cung dầu làm suy yếu hoạt động xây dựng, nhu cầu thép giảm.

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Từ khóa:

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