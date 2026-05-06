HPG và HPA chốt danh sách thanh toán cổ tức 2025 bằng tiền

06/05/2026, 09:10

HPA thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 19/05/2026 để thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 21% (1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.100 đồng). Ngày thanh toán là ngày 3/6.

Sơ đồ giá cổ phiếu HPA trên TradingView.

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, HPA thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 19/05/2026 để thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 21% (1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.100 đồng). Ngày thanh toán là ngày 3/6.

Với 285 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến HPA sẽ chi gần 600 tỷ để thanh toán cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến từ 03/06/2026.

Về cổ tức, cổ đông HPA thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 56,4%, toàn bộ bằng tiền mặt. Trong năm 2025, HPA đã chi trả 35,464%, tương ứng gần 947 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt trả cổ tức sắp tới, tổng tỷ lệ cổ tức mà cổ đông HPA nhận về là 56,464%.

Năm 2026, HPA đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.005 tỷ đồng, cổ tức dự kiến mức chi trả cổ tức cho năm 2026 là 30%, căn cứ trên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng và vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng, tương ứng EPS dự kiến khoảng 3.526 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, HPA sẽ thực hiện tạm ứng một nửa cổ tức năm 2026 vừa được đại hội thông qua.

Kết thúc quý 1/2026, HPA ghi nhận doanh thu hơn 1.813 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau một quý, HPA đã hoàn thành 34,3% kế hoạch lợi nhuận và 25,2% kế hoạch doanh thu cả năm 2026.

Theo HPA, kết quả này giảm nhẹ so với cùng kỳ 2025 do mặt bằng giá heo năm ngoái cao ở mức 67.000 đến 70.000 đồng mỗi kg và sản lượng thấp hơn vì đang tái đàn sau cải tạo trại Minh Đức. Hiện giá heo kế hoạch đặt ở mức 62.000 đồng mỗi kg, trong khi thực tế tại ngày đại hội đang ở mức 66.000 đồng mỗi kg.

Trên thị trường, cổ phiếu HPA vừa niêm yết trên sàn HOSE vào ngày 6/2/2026 với giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Còn chốt phiên ngày 5/5, giá cổ phiếu này giảm thêm 0,13% về 37.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó,  CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) thông báo, ngày 12/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, Tập đoàn Hòa Phát sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/5, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến 3/6.

Với gần 7.685,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, HPG sẽ phải chi tương ứng khoảng 3.838 tỷ đồng để trả cổ tức. Nguồn tiền chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

Vinaconex thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông - thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, nhiệm kỳ 2022-2027, thay cho ông Trần Đình Tuấn, kể từ ngày 5/5.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2026, PLX chưa công bố kết quả sơ bộ hợp nhất quý 1, nhưng cho biết mảng xăng dầu cốt lõi lỗ 1.000 tỷ đồng, do lỗ tồn kho lớn trong bối cảnh giá dầu diesel trên sàn Platts Singapore giảm khoảng 40% từ cuối tháng 3.

Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt 1,1 tỷ đồng vì không báo cáo giao dịch cổ phiếu TVA

Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera, tổ chức có liên quan của ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì (mã TVA-UPCoM) với số tiền phạt là hơn 1,1 tỷ đồng do hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đã có 641 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026: Tăng mạnh 36,5%, tài chính hụt hơi

Nhóm tài chính ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt +14,3% so với cùng kỳ trong quý 1/2026, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của toàn thị trường (+36,5%) và kém xa nhóm phi tài chính (+77,2%).

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP - VEAM (mã VEA-UPCoM) vừa có văn bản giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

