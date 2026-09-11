Chị ruột Phó Chủ HPG tịch đăng ký bán 350.000 cổ phiếu

Bà Doãn Thị Bích Ngọc thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu HPG trên TradingView.

Theo đó, bà Doãn Thị Bích, chị ruột ông Doãn Gia Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HPG vừa đăng ký bán 350.000 cổ phiếu HPG nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 15/9 đến 14/10/2026.

Nếu thành công, bà Bích sẽ giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu HPG, chiếm 0,0067% xuống còn 214.696 cổ phiếu, chiếm 0,0025% vốn - trong khi đó, ông Doãn Gia Cường đang sở hữu 105,83 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 1,25% vốn Hòa Phát.

Chốt phiên ngày 10/9, giá cổ phiếu HPG giảm nhẹ về 21.850 đồng/cổ phiếu. Tạm tính, bà Bích sẽ thu về gần 7,65 tỷ đồng.

Vừa qua, Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị "mua" nhưng giảm 8% giá mục tiêu của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) xuống còn 32.700 đồng/cổ phiếu. Theo VCSC, mức giảm đối với giá mục tiêu chủ yếu đến từ việc WACC tăng từ mức 12,0% lên 12,6%, sau khi VCSC nâng giả định lãi suất phi rủi ro từ 6% lên 7%. Tác động này được bù đắp một phần bởi việc VCSC lần lượt điều chỉnh -3%/0%/+3%/+5%/+7% đối với dự báo lợi nhuận các năm 2026/27/28/29/30 của VCSC.

Cũng theo VCSC, việc điều chỉnh giảm lợi nhuận chủ yếu tập trung vào năm 2026, do VCSC nâng dự báo chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A), trong đó chi phí bán hàng được điều chỉnh tăng để phản ánh chi phí logistics quý 2 cao hơn kỳ vọng do xung đột Trung Đông. VCSC kỳ vọng áp lực này sẽ giảm trong nửa cuối năm và bắt đầu trở lại mức bình thường từ năm 2027.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận cao hơn trong giai đoạn 2028-30 nhằm phản ánh đóng góp từ Nhà máy thép xây dựng EAF mới tại Tây Ninh (có công suất 700 nghìn tấn và dự kiến bắt đầu đóng góp từ năm 2028), qua đó lần lượt nâng dự báo sản lượng bán thép xây dựng các năm 2028/29/30 lên thêm 6%/8%/10%.

Đồng thời, VCSC ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa giá các nguyên liệu đầu vào ngành thép. Tính theo mức trung bình từ đầu năm đến nay, giá than luyện cốc chất lượng cao đã tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá quặng sắt chỉ tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; chênh lệch này tiếp tục được nới rộng, với mức tăng trung bình từ ngày 01/07 đến nay lần lượt là +28,5% so với cùng kỳ năm trước và -2,9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính đến từ diễn biến nguồn cung trái chiều. Vụ nổ khí gây chết người ngày 22/05 tại mỏ Liushenyu ở Sơn Tây (trung tâm sản xuất than luyện cốc lớn của Trung Quốc) đã khiến hàng loạt mỏ khai thác trong nước này (khoảng 155-160 mỏ) phải tạm ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Theo Reuters, một chuyên gia lâu năm trong ngành ước tính nguồn cung có thể giảm từ 20-30 triệu tấn, tương đương 13,3%-20,0% lượng than luyện cốc xuất khẩu của Úc trong năm tài chính 2025-26.

Ngược lại, nguồn cung quặng sắt lại đang gia tăng nhờ mỏ Simandou, trong bối cảnh nhu cầu tại Trung Quốc còn khá yếu. Do đó, VCSC nâng dự báo tăng trưởng giá than luyện cốc năm 2026 lên mức 20% (từ 10%), đồng thời giảm dự báo tăng trưởng giá quặng sắt từ mức 10% xuống còn 3%. Nhìn chung, hai điều chỉnh này có tác động ròng gần như trung tính đối với dự báo biên lợi nhuận năm 2026.

VCSC nhìn chung giữ nguyên giả định năm 2027, do VCSC hiện vẫn đánh giá gián đoạn nguồn cung than là yếu tố ngắn hạn. Tại giá thị trường hiện tại, P/E cốt lõi dự phóng năm 2026/27 của HPG lần lượt ghi nhận ở mức 8,6 lần/6,3 lần, mà VCSC cho là khá hấp dẫn so với mức P/E trung bình 10 năm của công ty là 10,5 lần, trong bối cảnh lợi nhuận cốt lõi tăng lần lượt 37%/35% và EPS cốt lõi dự kiến đạt mức tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 31% trong giai đoạn 2025-28.

Tuy nhiên VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với HPG là nhu cầu thép tăng mạnh hơn dự kiến; đóng góp lợi nhuận tiềm năng từ vai trò của HPG trong các dự án chiến lược/quốc gia quy mô lớn (hiện chưa được đưa vào dự báo của VCSC) và rủi ro đi kèm là chi phí than cốc tăng mạnh hơn dự kiến.