Chốt lời mạnh ở nhiều cổ phiếu, trụ lớn vẫn kéo VN-Index tiến lên đỉnh cũ

Đà tăng đã thu hẹp lại một chút trong phiên chiều do áp lực bán mạnh lên ở nhiều cổ phiếu, kể cả nhóm trụ. VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,64% nhưng vẫn có phiên tăng thứ 3 liên tiếp và tiệm cận định cao nhất 5 tháng đầu năm. VCB, GAS, MSN xuất sắc chống đỡ áp lực chốt lời là động lực quan trọng duy trì độ cao cho chỉ số này.

Tín hiệu rõ nhất của áp lực chốt lời gia tăng là mặt bằng giá cổ phiếu chiều nay thấp hơn: Chốt phiên sáng VN-Index có 230 mã tăng/138 mã giảm. Chốt phiên chiều còn 201 mã tăng/199 mã giảm. Nhóm VN30 ghi nhận 22/30 mã tụt giá so với buổi sáng, khiến chỉ số từ chỗ tăng 0,88% phiên sáng đóng cửa còn tăng 0,38%. Smallcap thậm chí còn bị đánh tụt xuống dưới tham chiếu, dù mức giảm không đáng kể.

Với số lớn cổ phiếu blue-chips hạ giá, không có gì bất ngờ khi các chỉ số chính cũng hạ độ cao. Rất may là áp lực bán mới khống chế dao động ở vùng tăng, chưa đến mức ép quá mạnh. Độ rộng rổ VN30 vẫn còn 16 mã tăng/9 mã giảm. VCB tăng 3,27% lúc đóng cửa nhờ cú đẩy giá đợt ATC khá hiệu quả. Giao dịch cuối cùng trong đợt khớp lệnh liên tục VCB chỉ còn tăng 1,79%. GAS tăng 2,17% là cổ phiếu hiếm hoi duy trì đà đi lên suốt phiên chiều và cũng thuộc 1 trong 6 mã cải thiện giá chiều nay. MSN chốt tăng 2,49%, là cổ phiếu đứng im so với buổi sáng. Chỉ 3 mã trụ này đã đóng góp cho VN-Index 5,3 điểm trong khi tổng tăng của chỉ số này là 6,98 điểm.

Một trong những nguyên nhân khiến mặt bằng giá nhóm VN30 yếu đi chiều nay là thiếu dòng tiền đẩy lên. Buổi sáng áp lực bán mạnh đã kiềm chế đà đi lên, nhưng vẫn duy trì trạng thái cân bằng là chủ đạo. Đến chiều áp lực bán hạ giá nhiều lên, trong khi cầu vẫn không tăng, tất yếu dẫn đến giá tụt xuống và thanh khoản nhỏ. Giao dịch của rổ VN30 buổi chiều giảm 11% so với phiên sáng.

Loạt cổ phiếu ngân hàng trong rổ này quay đầu đỏ là ACB, STB, TCB, TPB và VPB. Những cổ phiếu còn lại tuy vẫn đóng cửa trên tham chiếu nhưng cũng tụt giá so với buổi sáng là MBB, CTG, VCB. Duy nhất VIB là nhích lên cao hơn khoảng 0,22%, tăng tổng cộng 0,65% so với tham chiếu. HDB, BID cũng tụt giá và rơi trở lại tham chiếu. Các cổ phiếu ngân hàng thuộc rổ VN30 vẫn có thanh khoản là trụ cột của rổ, chiếm 21,2% tổng giao dịch, đạt 3.455 tỷ đồng nhưng cũng đã là giảm 28% so với phiên trước.

Cổ phiếu ngân hàng yếu đi khiến VN-Index hạ độ cao phiên chiều.

Nhóm Midcap và Smallcap chiều nay cũng yếu đi đáng kể, nhưng vẫn duy trì được một nhóm cổ phiếu ngược dòng mạnh ấn tượng. Smallcap có độ rộng áp đảo ở phía giảm với 105 mã trong khi tăng là 81 mã. HoSE ghi nhận 15 mã kịch trần thì chỉ có HAH và VOS là thanh khoản tốt, tương ứng 252 tỷ đồng và 77,6 tỷ đồng. Sàn này cũng còn 86 cổ phiếu tăng hơn 1% giá trị, bao gồm 16 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng. Như vậy nhìn tổng thể thì mặt bằng giá cổ phiếu đang tụt xuống chiều nay, nhưng biên độ còn hẹp và nhiều cổ phiếu vẫn giao dịch tốt.

Việc có được phiên tăng thứ 3 liên tiếp đã giúp VN-Index tiến sát đỉnh cao nhất kể từ đầu năm 2023. Đây là một mức đỉnh ngắn hạn đáng chú ý, vì vậy có khả năng nhà đầu tư sẽ gia tăng áp lực bán hơn nữa. Chiều nay giao dịch khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ tăng nhẹ 9,4% so với phiên sáng, không đủ bù lại mức sụt giảm buổi sáng nên cả phiên giao dịch vẫn giảm 4% so với phiên trước. Thanh khoản giảm chủ yếu do giao dịch của nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm. Cụ thể, tính chung các cổ phiếu ngân hàng ở HoSE, giá trị khớp lệnh tuyệt đối hôm nay giảm 1.373 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng nhẹ 113,5 tỷ đồng trên HoSE, nhưng vẫn là phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp. Tuần trước khối này xả ròng gần 1.105 tỷ đồng chỉ riêng với cổ phiếu sàn này. Tính theo tuần, chuỗi rút vốn của khối ngoại đã kéo sang tuần thứ 3 liên tiếp.