Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm tháng thứ 3 liên tiếp

Cụ thể: tháng 5/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 17 đợt đấu thầu Trái phiếu Chính phủ cho Kho bạc Nhà nước (KBNN), với tổng khối lượng trúng thầu đạt 23.269 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 75,06% trên giá trị gọi thầu.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, KBNN đã huy động được 162.952 tỷ đồng, đạt 48,4% kế hoạch phát hành quý II và 40,74% kế hoạch năm 2023, đặc biệt là tăng 188,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 5, KBNN gọi thầu tại 5 kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm, trong đó tỷ trọng phát hành đạt cao nhất tại kỳ hạn 15 năm và 10 năm, tương ứng lần lượt là 43,4% và 32,1% tổng khối lượng phát hành trong tháng.

Đáng chú ý, lãi suất trúng thầu tiếp tục xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 27 đến 35 điểm cơ bản so với phiên cuối cùng của tháng 4. Tại phiên đấu thầu cuối tháng 5, lãi suất trúng thầu các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt là 2,4%; 2,95%; 3,05% , 3,19% và 3,4%.

Giao dịch thứ cấp trái phiếu tháng 5 có tổng giá trị giao dịch đạt 132.568 tỷ đồng, bình quân đạt 6.628 tỷ đồng/phiên, tăng 1,43% so với tháng trước, trong đó giao dịch Outright chiếm 56.69% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, còn lại là giao dịch Repos.

Lợi suất giao dịch bình quân của TPCP do KBNN phát hành giảm nhiều nhất ở các kỳ hạn 25 năm, 25-30 năm và 7 năm, giảm tương ứng 36,49%; 22,77% và 14,58% so với cùng kỳ tháng trước, hiện đang đạt mức lơi suất bình quân tương ứng khoảng 3,44%; 3,826% và 2,76%. Trong khi đó TPCP kỳ hạn 20-25 năm có lợi suất giao dịch tăng 1,09% so với cùng kỳ tháng trước, và hiện đang đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 4,35%.

Về kỳ hạn giao dịch, các kỳ hạn trung và dài hạn là các kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất toàn thị trường, theo đó được giao dịch nhiều nhất trong tháng là kỳ hạn 10 năm, 15 năm, và 10-15 năm với tỷ trọng so với tổng GTGD toàn thị trường tương ứng là 25,75%; 18,02% và 11,40%.

Trong tháng 5, khối NHTM chiếm tỷ trọng về giá trị giao dịch so với toàn thị trường tương ứng là 75,46% và khối CTCK chiếm 24,54%.