Chủ động nguồn cung, giữ vững bình ổn thị trường dịp Tết Đinh Mùi 2027

Báo cáo từ Bộ Công Thương cho thấy bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ với tổng sản phẩm trong nước đạt mức tăng trưởng 9,01% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cán mốc 5.926 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 4,52% đã vượt mục tiêu kiểm soát lạm phát mà Quốc hội giao.
Bước vào những tháng cuối năm, tổng cầu tiêu dùng nội địa dự báo sẽ bùng nổ. Sự gia tăng sức mua cộng hưởng với những biến động khó lường của giá nguyên liệu, nhiên liệu nhập khẩu, cùng lượng tiền cung ứng tăng cao từ tiến độ giải ngân đầu tư công đang đặt ra thử thách lớn cho công tác điều hành thị trường. Việc chủ động nguồn cung và điều tiết lưu thông hàng hóa vì thế trở thành nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu.
XÂY DỰNG KỊCH BẢN NGUỒN CUNG ĐỒNG BỘ
Để giải quyết bài toán cân đối cung cầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 30/10/2026, yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, nắm chắc nhu cầu tiêu dùng và năng lực cung ứng các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, khí đốt. Các địa phương có trách nhiệm lập phương án dự trữ hàng hóa chi tiết theo từng tháng, phối hợp với các hệ thống phân phối bảo đảm không xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hay tăng giá bất hợp lý.
Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, đồng thời huy động tối đa sự tham gia của các nhà sản xuất, siêu thị, chợ đầu mối và chuỗi cửa hàng tiện lợi. Các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cũng phải được đẩy mạnh.
Đối với các đơn vị sản xuất và phân phối, Bộ Công Thương yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ dịp cuối năm và Tết; chủ động nguồn nguyên liệu, tiết giảm chi phí, duy trì sản lượng, bảo đảm chất lượng và giá bán hợp lý. Các doanh nghiệp phân phối cần phối hợp với địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới cung ứng, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo và địa bàn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu bắt buộc phải thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu thông và tổng nguồn tối thiểu được giao, bảo đảm cung cấp nhiên liệu liên tục trong mọi tình huống. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị ngành điện có trách nhiệm vận hành an toàn hệ thống, cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt. Các hiệp hội ngành hàng cần tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hội viên, phối hợp điều tiết thị trường kịp thời.
SIẾT CHẶT KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG VÀ ĐẨY MẠNH KÍCH CẦU TIÊU DÙNG
Song song với giải pháp tạo nguồn hàng, công tác quản lý và kiểm soát thị trường được xác định là mũi nhọn trọng tâm. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi sát biến động giá cả, đánh giá khả năng cung ứng hàng hóa thiết yếu để tham mưu kịp thời các giải pháp bình ổn. Công tác điều hành giá đối với các mặt hàng do Nhà nước định giá cũng sẽ được siết chặt nhằm hỗ trợ kiểm soát lạm phát cho cả năm 2026 và tạo đà cho năm 2027.
Lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, vi phạm niêm yết giá. Đối tượng kiểm tra trọng điểm bao gồm các nhóm hàng có sức mua lớn trong dịp Tết như thực phẩm tươi sống, gia súc gia cầm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, điện tử, hàng may mặc, cùng các giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử. Công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được triển khai quyết liệt.
Một trụ cột quan trọng khác trong Chỉ thị số 12/CT-BCT là kích cầu tiêu dùng nội địa và phát triển thị trường trong nước. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đôn đốc, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các chương trình bình ổn thị trường, chương trình “Sức sống hàng Việt” và hoạt động kết nối cung cầu. Qua đó, góp phần giới thiệu, phát triển thương hiệu hàng Việt, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước và kích cầu tiêu dùng.
Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình khuyến mại tập trung, hội chợ, triển lãm và kết nối cung cầu, gắn với tiêu thụ hàng Việt, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, mở rộng kênh phân phối trên môi trường số.
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