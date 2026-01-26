Đảm bảo nguồn cung nông sản, thực phẩm Tết Bính Ngọ

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã cận kề, nhịp đập của thị trường nông sản, thực phẩm cũng trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Những thương lái từ Hà Nội và các thành phố lớn đang toả về các vùng nông thôn để gom hàng thực phẩm. Có những loại nông sản nhờ nguồn cung dồi dào nên không lo biến động giá, nhưng riêng thịt lợn hơi thì đang tăng giá rất mạnh, hiện ở một số nơi đã chạm mốc 80.000 đồng/kg...

Thịt lợn không chỉ là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn hàng ngày, mà còn có nhu cầu tiêu dùng tăng cao đột biến mỗi dịp Tết Nguyên đán. Những ngày giữa tháng 1/2026, thị trường lợn hơi tại nhiều tỉnh miền Bắc ghi nhận mức tăng giá mạnh, mang lại lợi nhuận lớn cho người chăn nuôi sau thời gian dài đối mặt với nhiều khó khăn.

GIÁ LỢN HƠI CÓ NƠI CHẠM 80.000 ĐỒNG/KG, NÔNG DÂN LÃI LỚN

Trong tuần từ 18-25/1/2026, giá lợn hơi ba miền tiếp tục tăng thêm 3.000 - 6.000 đồng so với một tuần trước đó. Ngày 25/1, tại miền Bắc, đà tăng giá lợn lan rộng khi nhiều địa phương; Hà Nội và Bắc Ninh hiện dẫn đầu cả nước với mức giá lên tới 80.000 đồng/kg. Các tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên giao dịch quanh ngưỡng 79.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu và Sơn La giữ ổn định ở mức 77.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng tăng đồng đều, thu hẹp khoảng cách với miền Bắc; Thanh Hóa và Nghệ An đạt 78.000 đồng/kg, Hà Tĩnh ở mức 77.000 đồng/kg, nhiều địa phương khác phổ biến 76.000 đồng/kg

Tại chợ bán buôn lợn Ngọc Lũ (tỉnh Ninh Bình), hiện mỗi ngày có 1.400-1.500 con lợn được thương lái thu gom từ khắp nơi, đưa về đây. Giá heo đầu bán ra tại chợ Ngọc Lũ đã lên tới 81-82.000 đồng/kg, lợn sống hàng loại hai phổ biến 79-80.000 đồng/kg.

Anh Quản Văn Tiền, phường Kim Bảng (Ninh Bình) cho biết xuất bán 50 con lợn vào giữa tháng 1/2026 với giá 74.000 đồng/kg. Mỗi con lợn thịt trọng lượng khoảng 120 kg, anh thu lãi 3,5 triệu đồng/con - mức cao nhất trong 5 năm qua. Hiện anh còn hơn 100 con đang vỗ béo để cung ứng dịp Tết. “Mức giá hiện nay giúp người chăn nuôi “dễ thở” hơn rất nhiều sau thời gian dài thua lỗ do dịch bệnh và chi phí thức ăn tăng cao”, anh Tiền chia sẻ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, hiện tổng đàn lợn của tỉnh (không tính lợn con theo mẹ) đạt gần 1,2 triệu con. Năm 2025, sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 275.200 tấn, tăng 2,57% so với năm 2024. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại 86 xã, phường đã buộc địa phương phải tiêu hủy hơn 52.000 con lợn, gây thiệt hại lớn về kinh tế và làm suy giảm nguồn cung.

Ông Lê Văn Hành, chủ một lò mổ lợn ở Hà Nội, cho biết lợn hơi mua về giết mổ, do cắt tiết và loại bỏ phần lòng ruột, nên khối lượng lợn móc hàm chỉ còn bằng 70% so với khối lượng lợn hơi (lợn sống). Hiện giá bán lợn móc hàm đã lên tới 130.000 đồng/kg, cao hơn 30.000 đồng kg so với cách đây 2 tháng. Người bán thịt lợn ở chợ, sau khi mua lợn móc hàm về, sẽ pha lóc ra thành nhiều phần: nạc thăn, nạc vai, mông sấn, ba chỉ, xương ống, sườn… mỗi loại sẽ có giá bán khác nhau.

Ông Nguyễn Công Bắc, Giám đốc Công ty Chăn nuôi Lộc Phát nhận định nếu nguồn cung không được cải thiện, giá lợn hơi có thể tiếp tục neo cao đến sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thậm chí có thể vượt qua 80.000 đồng/kg. Điều này mang lại lợi nhuận lớn cho người chăn nuôi nhưng cũng đặt ra nguy cơ “sốt giá” thịt lợn, khiến chi phí sinh hoạt của người tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết.

HÀ NỘI CHỦ ĐỘNG NGUỒN CUNG THỰC PHẨM

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi làm việc với UBND Thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị nguồn cung nông sản, thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, thành phố dự trữ khoảng 60.000 tấn thịt lợn cho nhu cầu tiêu dùng trong 3 tháng trước, trong và sau Tết, tăng từ 10–20% so với tháng thường.

Hiện Hà Nội cơ bản tự chủ được 89% nguồn cung thịt lợn, đồng thời duy trì kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận để sẵn sàng cung ứng trong trường hợp xảy ra biến động cục bộ về cung - cầu.

Từ sự chuẩn bị của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, thị trường Tết 2026 được dự báo sẽ không xảy ra tình trạng thiếu thịt lợn. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cho biết Thủ đô hiện có khoảng 10 triệu dân. Do đó, nhu cầu tiêu dùng nông sản, thực phẩm luôn ở mức rất cao, đặc biệt trong dịp Tết.

Dự kiến tổng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết tại Hà Nội (tính cho 3 tháng) gồm: gạo khoảng 301 nghìn tấn; thịt lợn khoảng 60 nghìn tấn; thịt bò khoảng 16 nghìn tấn; thịt gia cầm khoảng 20 nghìn tấn; trứng gia cầm khoảng 401 triệu quả; rau, củ, quả khoảng 334 nghìn tấn; thủy hải sản và thực phẩm chế biến mỗi nhóm khoảng 16,7 nghìn tấn". Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Đến thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối trên địa bàn Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, tăng nguồn cung từ 5% đến 30% tùy nhóm mặt hàng so với Tết năm 2025.

Ông Tường khẳng định: “Với năng lực sản xuất hiện có, Hà Nội cơ bản tự chủ được nguồn cung đối với các sản phẩm thịt lợn, thịt gia cầm, trứng gia cầm và thủy sản nước ngọt. Đối với các nhóm hàng khác như rau, củ, quả và thực phẩm chế biến, mức độ đáp ứng đạt khoảng 20-70%. Phần còn thiếu và các đặc sản vùng miền sẽ được các hệ thống phân phối khai thác từ các địa phương trong cả nước, một phần từ nguồn nhập khẩu chính ngạch”.

Để bảo đảm nguồn cung ổn định và an toàn thực phẩm, Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, trong đó có Chỉ thị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2025 và Tết 2026; Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết và Lễ hội Xuân 2026. Ngành Nông nghiệp và Môi trường tăng cường phát triển sản xuất an toàn, kết nối khai thác hơn 1.388 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản trên cả nước. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích tăng lượng hàng từ 30–35%, tập trung vào nhóm thực phẩm và hàng tiêu dùng Tết; có 1.285 điểm bán hàng đăng ký mở cửa xuyên Tết.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội thống nhất tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong các đợt cao điểm, đồng thời thúc đẩy phát triển chăn nuôi công nghệ cao, giết mổ tập trung và chế biến sâu, nhằm bảo đảm nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu bền vững.