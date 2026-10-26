Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không lùi tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn nhà nước năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn và không để xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra Dự án Cảng HKQT Phú Quốc. Ảnh: TTXVN.

Ngày 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

KHÔNG LÙI TIẾN ĐỘ, KHÔNG HẠ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, KHÔNG ĐỂ XẢY RA SAI PHẠM

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh An Giang, nhà đầu tư, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công các công trình. Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn người dân Phú Quốc đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hệ thống cơ chế, chính sách phục vụ các công trình APEC 2027 cơ bản đã đầy đủ. Nghị quyết số 41 của Quốc hội cùng các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để tháo gỡ khó khăn về đầu tư, đất đai, xây dựng và huy động nguồn lực.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những hạn chế liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, năng lực của một số nhà thầu, nhà đầu tư và việc chậm di dời hạ tầng kỹ thuật. Trong khi đó, thời gian còn lại đến thời điểm tổ chức hội nghị không nhiều, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tăng tốc triển khai.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh An Giang, các bộ, ngành, nhà đầu tư và đơn vị thi công thực hiện nghiêm tinh thần “ba không”, gồm không lùi mốc hoàn thành ngày 30/6/2027, không hạ thấp tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật và không để xảy ra sai phạm.

Theo yêu cầu này, ngày 30/6/2027 là thời hạn bắt buộc để các công trình có đủ thời gian nghiệm thu, vận hành thử và chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Các công trình phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm vận hành hiệu quả, lâu dài. Quá trình triển khai cần đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 41, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu UBND tỉnh An Giang phát huy đầy đủ thẩm quyền được giao, chủ động giải quyết công việc, không để thủ tục hành chính kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ. Tỉnh phải khẩn trương hoàn thành các định mức, đơn giá đặc thù theo Nghị quyết số 321/NQ-CP trong tháng 10/2026, không để tình trạng thiếu đơn giá tiếp tục trở thành nguyên nhân gây chậm trễ.

Việc áp dụng cơ chế đặc thù phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm đúng phạm vi, đúng đối tượng, không hợp pháp hóa sai phạm hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực. Đối với khối lượng đã thi công trước khi phê duyệt dự án, ký hợp đồng, đặc biệt tại Trung tâm Hội nghị APEC, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải kiểm định, nghiệm thu độc lập trước khi ghi nhận và thanh toán. Tuyến tàu điện đô thị cũng phải được đánh giá an toàn hệ thống độc lập trước khi đưa vào vận hành.

Về quản lý tiến độ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh An Giang và các cơ quan Trung ương thống nhất một bộ số liệu, cập nhật hằng tuần trên cơ sở khối lượng thực tế; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn nhà nước năm 2026. Những công trình có khả năng hoàn thành sớm cần khẩn trương chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, nghiệm thu và vận hành thử, phấn đấu về đích trước kế hoạch từ 1-2 tháng. Với các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, phải xác định rõ người chịu trách nhiệm và xây dựng kế hoạch bù tiến độ theo từng tuần.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ tại Tuyến đường sắt nhẹ LRT Phú Quốc. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 41, định kỳ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

ĐỒNG BỘ HẠ TẦNG, GẮN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Một yêu cầu khác là bảo đảm toàn bộ hệ thống hạ tầng phục vụ hội nghị vận hành đồng bộ, từ giao thông kết nối, điện, nước, xử lý nước thải, rác thải đến bãi đỗ xe, an ninh, phòng cháy chữa cháy và nhân lực vận hành. Trong đó, việc di dời hạ tầng lưới điện 220 kV phải hoàn thành trước ngày 10/3/2027. Các đơn vị liên quan cần chuẩn bị đầy đủ phương án vận hành và tổ chức tổng diễn tập trước hội nghị.

Về nguồn vốn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính sớm bố trí vốn bổ sung, theo dõi việc khấu trừ khoảng 570 tỷ đồng kinh phí bồi thường do nhà đầu tư đã ứng trước, với thời hạn xử lý là ngày 15/11/2026. Bộ Xây dựng được yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn các công trình trọng yếu, nhất là tuyến tàu điện; Kiểm toán Nhà nước hoàn thành kiểm toán tài sản của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong tháng 12/2026.

Cùng với tiến độ xây dựng, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý việc hoàn thành công tác tái định cư, bảo đảm người dân nhường đất cho các dự án có nơi ở ổn định, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tái định cư không chỉ dừng ở việc bố trí đất hoặc nhà ở mà còn phải bảo đảm khả năng tiếp cận trường học, cơ sở y tế, dịch vụ thương mại và các tiện ích công cộng, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đặc khu Phú Quốc phát động phong trào toàn dân xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; vận động từng hộ gia đình tham gia chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, thân thiện.

Về tổ chức thực hiện, trách nhiệm của người đứng đầu phải gắn với tiến độ từng dự án. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ do chủ quan, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai 21 dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn trong thi công và vận hành.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc hoàn thành các dự án đúng thời hạn là cam kết chính trị, đòi hỏi trách nhiệm cao nhất của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Các cơ quan, đơn vị không được chủ quan, phải tính toán tiến độ từng phút, từng giờ, bởi thời gian còn lại không cho phép tiếp tục tính bằng tuần hay tháng.