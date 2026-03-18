An Giang: Đề nghị rà soát phương án công nghệ, tài chính Dự án metro Phú Quốc

Sở Xây dựng An Giang đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tham gia Hội đồng rà soát phương án kỹ thuật và tài chính tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc trước khi trình quyết định đầu tư...

Sở Xây dựng tỉnh An Giang vừa có văn bản đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cử cán bộ tham gia Hội đồng rà soát phương án công nghệ và phương án tài chính Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc.

Các đơn vị được đề nghị gồm Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng.

Theo Sở Xây dựng An Giang, Hội đồng có nhiệm vụ rà soát phương án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng công trình; đồng thời đánh giá phương án tài chính của dự án. Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Hội đồng còn có sự tham gia của đại diện các sở, ngành của tỉnh An Giang như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, UBND đặc khu Phú Quốc và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

Trước đó, HĐND tỉnh An Giang đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.949 tỷ đồng. UBND tỉnh An Giang quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, với nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc.

Theo quy định, nhà đầu tư có trách nhiệm lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, kèm hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sở Xây dựng tỉnh An Giang được giao chủ trì thẩm định hồ sơ, làm cơ sở trình UBND tỉnh quyết định đầu tư.

Dự án có chiều dài khoảng 17,7 km, dự kiến bố trí từ 5 đến 7 nhà ga và một depot, sử dụng đoàn tàu từ 3 đến 5 toa, với tốc độ thiết kế từ 70 đến 100 km/h. Nhu cầu sử dụng đất khoảng 34 ha.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến triển khai từ quý 4/2025 và hoàn thành vào quý 2/2027, thực hiện theo hợp đồng BOT với thời hạn tối đa 40 năm.

Khi hoàn thành, tuyến tàu điện đô thị này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng tại Phú Quốc, giảm áp lực giao thông đường bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Hội nghị APEC 2027 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.