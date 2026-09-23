Điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc, bổ sung loạt hạng mục phục vụ APEC 2027

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh nhiều hạng mục hạ tầng để đáp ứng yêu cầu khai thác và phục vụ APEC 2027...

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Cổng thông tin Cục Hàng không Việt Nam.

Theo hồ sơ được Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện, phương án điều chỉnh quy hoạch tập trung vào việc đồng bộ hệ thống đường lăn, mở rộng sân đỗ máy bay, điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật và bổ sung một số công trình có thể triển khai ngay để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Về khu bay, quy hoạch đề xuất điều chỉnh phân kỳ đầu tư hệ thống đường lăn song song và đường lăn nối phía Bắc đường cất hạ cánh số 2 trong giai đoạn 2021–2030, qua đó kết nối với khu vực hangar sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay phía Bắc cảng.

Sân đỗ máy bay trước nhà ga hành khách T2 được quy hoạch và mở rộng sân đỗ hiện hữu, đáp ứng khoảng 42 vị trí. Đồng thời, bổ sung sân đỗ giữa khu vực sân đỗ trước nhà ga T1 và sân đỗ trước nhà khách VIP/hàng không chung, đáp ứng khoảng 45 vị trí. Khu đất phía Tây sân đỗ nhà khách VIP/hàng không chung được dự trữ để mở rộng khi nhu cầu phát sinh.

Đến năm 2050, quy hoạch tiếp tục dành quỹ đất để mở rộng sân đỗ máy bay khi cần thiết.

Đối với hệ thống bảo đảm hoạt động bay, phương án điều chỉnh quy hoạch hệ thống đèn tiếp cận chính xác theo tiêu chuẩn CAT I đối với đầu 10 của các đường cất hạ cánh và CAT II đối với đầu 28. Việc khai thác theo tiêu chuẩn CAT II được thực hiện khi cảng hàng không đáp ứng các điều kiện khai thác theo quy định.

Đáng chú ý, một số hạng mục được điều chỉnh để có thể triển khai ngay phục vụ APEC 2027. Trong đó, đường công vụ trong khu bay được bổ sung một đoạn tuyến phục vụ tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn tại cảng.

Hệ thống cấp điện, chiếu sáng cũng được điều chỉnh cục bộ vị trí một số trạm biến áp để triển khai đầu tư xây dựng ngay. Vị trí trạm cấp nước cạnh nhà ga hành khách T2 được điều chỉnh nhằm phục vụ yêu cầu này. Quy hoạch đồng thời bổ sung hồ điều hòa phía Bắc cảng và điều chỉnh một số hồ điều hòa, hệ thống mương, cống thoát nước.

Hệ thống sân đỗ ô tô được giữ nguyên quy mô và phân kỳ đầu tư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, vị trí sân đỗ ô tô và nhà để xe được điều chỉnh để đồng bộ với nhà ga hành khách T2; vị trí bãi đỗ xe nhân viên và xe máy tại khu vực phía Tây nhà ga T1 cũng được điều chỉnh.

Trong nhóm công trình dịch vụ hàng không, hồ sơ đề xuất bổ sung hành lang kết nối trên cao giữa nhà ga hành khách T1 và T2, nhằm liên thông trực tiếp hai nhà ga, hỗ trợ luồng hành khách chuyển tiếp.

Quy hoạch cũng dự trữ khu đất phía Tây sân đỗ nhà khách VIP/hàng không chung để xây dựng nhà ga hàng hóa khi có nhu cầu. Một số vị trí tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất được điều chỉnh nhằm bố trí cơ sở cung cấp suất ăn hàng không và dành quỹ đất mở rộng sân đỗ tàu bay trong tương lai. Đồng thời, bổ sung vị trí bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất phía Đông nhà khách VIP phục vụ APEC 2027.

Đối với cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không, quy hoạch giữ nguyên quy mô và phân kỳ đầu tư đến năm 2050, đồng thời điều chỉnh vị trí công trình tại khu vực phía Bắc cảng với diện tích khoảng hơn 7 ha. Cơ sở cung cấp suất ăn hàng không được quy hoạch tại khu vực phía Đông nhà ga T2, diện tích khoảng 3 ha.

Các hạng mục khác như nhà điều hành cảng hàng không, trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, khu bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không, khách sạn và khu thương mại dịch vụ cũng được điều chỉnh, bổ sung trong hồ sơ quy hoạch.

Theo phương án đề xuất, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hơn 1.049 ha. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 427 ngày 15/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.