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Công trường sân bay Phú Quốc chạy đua với thời gian

D Dũng Huỳnh

Sau một năm thi công, đại công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện, nhiều hạng mục tiến sát đích để kịp phục vụ APEC 2027...

Công trường thi công cảng hàng không Phú Quốc. Ảnh: Trung Hiếu.
Công trường thi công cảng hàng không Phú Quốc. Ảnh: Trung Hiếu.

Những ngày cuối tháng 9/2026, Phú Quốc liên tiếp đón các đợt mưa kéo dài. Có thời điểm mưa xối xả gần như cả ngày, gió biển quất mạnh vào công trường. Tuy vậy, nhịp thi công tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc không hề chậm lại.

Công nhân thi công giữa thời tiết mưa tại công trường. Ảnh: Trung Hiếu
Công nhân thi công giữa thời tiết mưa tại công trường. Ảnh: Trung Hiếu

Theo ông Trần Văn Chung, Giám sát hoàn thiện nhà ga T2 tại Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Phú Quốc, mưa lớn và kéo dài ảnh hưởng nhiều nhất đến các hạng mục ngoài trời, đặc biệt là phần mái và mặt ngoài nhà ga.

Thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến khâu vận chuyển nguyên vật liệu từ đất liền ra đảo. Để chủ động nguồn vật tư, các đơn vị thi công tranh thủ vận chuyển vào những thời điểm thời tiết thuận lợi, đồng thời mở rộng các khu vực tập kết, dự trữ nhằm có sẵn nguồn cung trong những ngày mưa lớn.

Diện mạo cảng hàng không Phú Quốc đã dần hiện rõ với một bên cánh của hình tượng “Phượng Hoàng lửa” đã thành hình. Ảnh: Trung Hiếu.
Diện mạo cảng hàng không Phú Quốc đã dần hiện rõ với một bên cánh của hình tượng “Phượng Hoàng lửa” đã thành hình. Ảnh: Trung Hiếu.
Dự án huy động 7.671 công nhân, kỹ sư làm việc tại các khu vực của dự án. Nhân lực được bố trí cho nhiều hạng mục từ nhà ga, hạ tầng, sân đỗ đến đường băng. Ảnh: Trung Hiếu.
Dự án huy động 7.671 công nhân, kỹ sư làm việc tại các khu vực của dự án. Nhân lực được bố trí cho nhiều hạng mục từ nhà ga, hạ tầng, sân đỗ đến đường băng. Ảnh: Trung Hiếu.
Theo tiến độ thi công, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã đạt khoảng 95%, trong khi kết cấu thép mái chính đã hoàn thành 100%. Ảnh: Trung Hiếu
Theo tiến độ thi công, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã đạt khoảng 95%, trong khi kết cấu thép mái chính đã hoàn thành 100%. Ảnh: Trung Hiếu 

Nếu bên ngoài là cuộc chạy đua hoàn thiện hình khối, thì bên trong Nhà ga T2 là nhịp lắp đặt khẩn trương của hàng loạt hệ thống kỹ thuật.

Trên nhiều tầng, hệ thống ống kỹ thuật, máng cáp, dây dẫn, thiết bị điện và các hạng mục phụ trợ đang được thi công song song với quá trình hoàn thiện kiến trúc.

Công nhân thi công máng cáp, dây dẫn, thiết bị điện và các hạng mục phụ trợ bên trong nhà ga. Ảnh: Trung Hiếu.
Công nhân thi công máng cáp, dây dẫn, thiết bị điện và các hạng mục phụ trợ bên trong nhà ga. Ảnh: Trung Hiếu.
Công nhân thi công máng cáp, dây dẫn, thiết bị điện và các hạng mục phụ trợ bên trong nhà ga. Ảnh: Trung Hiếu.
Công nhân thi công máng cáp, dây dẫn, thiết bị điện và các hạng mục phụ trợ bên trong nhà ga. Ảnh: Trung Hiếu.

Một trong những hạng mục được chú ý nhất là hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS), được xem như “mạch máu” vận hành của nhà ga quy mô lớn, đã và đang được lắp đặt hoàn thiện đồng bộ trên 3 tầng, dài hơn 8 km (giai đoạn 1). Đến tháng 9/2026, khối lượng thi công hệ thống BHS đạt khoảng 60%. Theo thiết kế, hệ thống có khả năng xử lý khoảng 7.560 kiện hành lý đi mỗi giờ và 6.300 kiện hành lý đến mỗi giờ.

Hệ thống xử lý hành lý tự động BHS đang được lắp đặt trên 3 tầng, với chiều dài hơn 8 km trong giai đoạn 1. Đến tháng 9/2026, khối lượng thi công đạt khoảng 60%. Ảnh: Trung Hiếu.
Hệ thống xử lý hành lý tự động BHS đang được lắp đặt trên 3 tầng, với chiều dài hơn 8 km trong giai đoạn 1. Đến tháng 9/2026, khối lượng thi công đạt khoảng 60%. Ảnh: Trung Hiếu.
Hệ thống khay phục vụ trên dây chuyền hành lý tự động ở nhà ga cũng đã được vận chuyển và tập kết để chuẩn bị chạy vận hành thử nghiệm. Ảnh: Trung Hiếu.
Hệ thống khay phục vụ trên dây chuyền hành lý tự động ở nhà ga cũng đã được vận chuyển và tập kết để chuẩn bị chạy vận hành thử nghiệm. Ảnh: Trung Hiếu.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc sẽ hoàn thiện và vận hành từ tháng 4/2027, nâng công suất lên khoảng 20–24 triệu lượt khách mỗi năm đến năm 2030. Không chỉ phục vụ APEC 2027, dự án được kỳ vọng đưa Phú Quốc trở thành một cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng, mở rộng khả năng kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong khu vực và thế giới, tạo thêm động lực để đảo Ngọc vươn tầm trên bản đồ du lịch quốc tế.

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