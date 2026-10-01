Công trường sân bay Phú Quốc chạy đua với thời gian

Những ngày cuối tháng 9/2026, Phú Quốc liên tiếp đón các đợt mưa kéo dài. Có thời điểm mưa xối xả gần như cả ngày, gió biển quất mạnh vào công trường. Tuy vậy, nhịp thi công tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc không hề chậm lại.
Theo ông Trần Văn Chung, Giám sát hoàn thiện nhà ga T2 tại Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Phú Quốc, mưa lớn và kéo dài ảnh hưởng nhiều nhất đến các hạng mục ngoài trời, đặc biệt là phần mái và mặt ngoài nhà ga.
Thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến khâu vận chuyển nguyên vật liệu từ đất liền ra đảo. Để chủ động nguồn vật tư, các đơn vị thi công tranh thủ vận chuyển vào những thời điểm thời tiết thuận lợi, đồng thời mở rộng các khu vực tập kết, dự trữ nhằm có sẵn nguồn cung trong những ngày mưa lớn.
Nếu bên ngoài là cuộc chạy đua hoàn thiện hình khối, thì bên trong Nhà ga T2 là nhịp lắp đặt khẩn trương của hàng loạt hệ thống kỹ thuật.
Trên nhiều tầng, hệ thống ống kỹ thuật, máng cáp, dây dẫn, thiết bị điện và các hạng mục phụ trợ đang được thi công song song với quá trình hoàn thiện kiến trúc.
Một trong những hạng mục được chú ý nhất là hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS), được xem như “mạch máu” vận hành của nhà ga quy mô lớn, đã và đang được lắp đặt hoàn thiện đồng bộ trên 3 tầng, dài hơn 8 km (giai đoạn 1). Đến tháng 9/2026, khối lượng thi công hệ thống BHS đạt khoảng 60%. Theo thiết kế, hệ thống có khả năng xử lý khoảng 7.560 kiện hành lý đi mỗi giờ và 6.300 kiện hành lý đến mỗi giờ.
Theo kế hoạch, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc sẽ hoàn thiện và vận hành từ tháng 4/2027, nâng công suất lên khoảng 20–24 triệu lượt khách mỗi năm đến năm 2030. Không chỉ phục vụ APEC 2027, dự án được kỳ vọng đưa Phú Quốc trở thành một cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng, mở rộng khả năng kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong khu vực và thế giới, tạo thêm động lực để đảo Ngọc vươn tầm trên bản đồ du lịch quốc tế.
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