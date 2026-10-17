Ciputra Hà Nội và sức hút sau ba thập kỷ

Ba thập kỷ kể từ khi khởi nguồn, Ciputra Hà Nội có còn giữ vị thế của một địa chỉ an cư danh giá hay không ? Câu trả lời nằm ở những giá trị được vun đắp suốt ba thập kỷ: cảnh quan xanh đã vào độ trưởng thành, cộng đồng quốc tế gắn bó và nếp sống thanh lịch mang dấu ấn riêng của Ciputra.

Trong hành trình hình thành những chuẩn mực sống tinh hoa tại Hà Nội, Ciputra từ lâu đã khẳng định vị thế của một cộng đồng cư dân ưu tú. Vượt lên trên giá trị của một địa chỉ an cư, việc sở hữu bất động sản tại đây còn phản chiếu gu sống, tầm nhìn và vị thế của gia chủ. Một niềm kiêu hãnh không cần phô bày, được nhận diện qua chính nơi người ta lựa chọn thuộc về.

Ba thập kỷ trôi qua, khi Hà Nội xuất hiện thêm nhiều khu đô thị cao cấp, liệu Ciputra còn giữ được sức nặng của một địa chỉ danh giá?

CIPUTRA – 30 NĂM KIẾN TẠO GIÁ TRỊ, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ

Trong phân khúc bất động sản cao cấp, giá trị của một vị trí không chỉ được quyết định bởi lợi thế địa lý, mà còn được bồi đắp bởi thời gian và những giá trị đã được kiểm chứng. Từ tầm vóc quy hoạch, hệ sinh thái cảnh quan và tiện ích, đến cộng đồng cư dân danh giá, tất cả góp phần tạo nên sức hấp dẫn bền vững của một địa chỉ — nơi giá trị được bồi đắp theo thời gian và trao truyền qua nhiều thế hệ

Ciputra Central Park - Đại công viên quy mô lên đến 66ha. Ảnh: The Windsor Collection.

Tại Hà Nội, Ciputra là một trong những minh chứng cho giá trị được kiến tạo từ tầm nhìn dài hạn. Khởi nguồn từ năm 1996, Khu đô thị Nam Thăng Long – Ciputra Hanoi đưa mô hình đô thị quốc tế với quy hoạch đồng bộ đến Thủ đô. Trên quy mô khoảng 301ha, Ciputra được phát triển theo định hướng kết hợp hài hòa giữa không gian cư trú, giáo dục, thể thao, thương mại và cảnh quan sinh thái.

Sau ba thập kỷ, định hướng quy hoạch ấy được thể hiện qua những đại lộ rợp bóng cây, những khu biệt thự thanh lịch, hệ thống trường học quốc tế cùng không gian sinh hoạt cộng đồng. Hơn 9.000 cư dân đến từ gần 80 quốc gia đã góp phần hình thành một cộng đồng đa văn hóa, tạo nên bản sắc riêng cho khu đô thị. Nếu kiến trúc có thể hoàn thiện trong vài năm, thì một cộng đồng sống văn minh cùng hệ sinh thái đô thị đồng bộ cần nhiều thập kỷ để vun đắp.

Hành trình 30 năm đã tạo nên giá trị riêng của Ciputra: không đơn thuần là một khu đô thị quy mô lớn, mà còn là địa chỉ an cư với những chuẩn mực sống đã được khẳng định bằng trải nghiệm thực tế của cư dân. Đây cũng là nền tảng tạo nên bối cảnh đặc biệt cho những bộ sưu tập bất động sản cao cấp hiện diện tại trung tâm khu đô thị.

ĐẶC QUYỀN TỪ VỊ TRÍ LÕI VÀ HỆ SINH THÁI TIỆN ÍCH HIỆN HỮU

Tọa lạc tại khu vực Tây Bắc Hà Nội, gần Hồ Tây, khu đô thị Ciputra liên thông với các trục Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hoàng Tôn. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận sân bay Nội Bài, khu Tây Hồ Tây và các trung tâm dịch vụ của Thủ đô, đồng thời giữ được không gian cư trú bên trong tổng thể quy hoạch đồng bộ.

Sức hút của Ciputra không chỉ đến từ kết nối bên ngoài, mà còn từ hệ sinh thái sống đã hiện hữu bên trong khu đô thị. Hệ thống giáo dục với Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hanoi), Hanoi Academy cùng các cơ sở đào tạo trong khu vực mang đến nhiều lựa chọn cho những gia đình quan tâm đến môi trường học tập quốc tế và sự phát triển của thế hệ kế tiếp. Bên cạnh đó, Ciputra Club, sân golf, các khu thể thao và không gian cảnh quan xanh tạo điều kiện để cư dân tận hưởng nhịp sống cân bằng giữa vận động, thư giãn và kết nối cộng đồng. Những tổ hợp thương mại lân cận như Lotte Mall West Lake Hanoi tiếp tục mở lựa chọn mua sắm, giải trí và trải nghiệm dịch vụ.

Giá trị của vị trí “vàng” tại Ciputra được tạo nên từ sự thuận tiện trong kết nối, không gian sống xanh và nền tảng cộng đồng đã được vun đắp suốt ba thập kỷ. Chính những giá trị ấy tiếp tục làm nên sức hút của Ciputra như một địa chỉ an cư danh giá, nơi các gia đình lựa chọn để gắn bó qua nhiều thế hệ.

THE WINDSOR COLLECTION – DI SẢN TRONG LÒNG DI SẢN

Tại tâm điểm Ciputra Hanoi, The Windsor Collection hiện diện như một chương tiếp nối của hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế, đồng thời mở ra một dấu ấn riêng với bộ sưu tập tư gia mang cảm hứng Anh quốc đương đại.

Bộ sưu tập tư gia tại The Windsor Collection đậm chất Anh quốc đương đại. Ảnh: The Windsor Collection.

Tọa lạc giữa lõi cảnh quan Ciputra Central Park, The Windsor Collection sở hữu lợi thế khi được đặt trong không gian quy hoạch sinh thái quy mô lớn, kết hợp giữa công viên, mặt nước và những khoảng xanh. Theo thông tin giới thiệu dự án, khu vực quy hoạch có tổng diện tích lên đến 95,4ha, với mật độ xây dựng khoảng 14%. Trong đó, riêng không gian xanh rộng tới 66ha, bao gồm khoảng 26ha mặt hồ, tạo nên một tổng thể sinh thái hài hòa được bao bọc bởi thiên nhiên và những khoảng xanh khoáng đạt.

Trải mình trên hai bán đảo Bình Minh và Hoàng Hôn, The Windsor Collection gồm ba phân khu The Royal, The Hyde và The Regent gắn với không gian cảnh quan và mặt hồ thoáng đãng. Trên nền tảng quy hoạch đó, dấu ấn của bộ sưu tập được định hình từ ngôn ngữ kiến trúc, với cảm hứng Anh quốc xuyên suốt trong thiết kế và cách tổ chức không gian sống.

Cảm hứng Anh quốc được thể hiện qua hai bộ sưu tập The Elton Series và Everbloom Series. The Elton Series mang vẻ thanh lịch với tỷ lệ kiến trúc cân đối và mặt tiền trang nhã. Ở Everbloom Series, tinh thần Victorian Classical và Grand Classical đem đến dáng vẻ bề thế cho những biệt thự, dinh thự. Mặt tiền đối xứng, những ô cửa lớn cùng cửa sổ vịnh nhô ra vừa gợi nét cổ điển đặc trưng, vừa đón ánh sáng và mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan. Số lượng giới hạn, kết hợp với vị trí trong lõi khu đô thị và lợi thế cảnh quan, góp phần tạo nên tính riêng biệt của bộ sưu tập.

Dự án quy tụ các đối tác tư vấn thiết kế quốc tế: P&T Group phụ trách về kiến trúc, 1508 London về nội thất và LJ Group về cảnh quan. Sự kết hợp này hướng đến tổng thể hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng và thiên nhiên.

Ciputra Hà Nội - Khu đô thị quốc tế tiên phong tại Hà Nội. Ảnh: The Windsor Collection.

Giá trị của The Windsor Collection không chỉ nằm ở ngôn ngữ thiết kế và cảnh quan, mà còn được thể hiện ở hệ sinh thái đô thị mà bộ sưu tập được kế thừa. Nếu những dự án mới thường cần thời gian để hình thành cộng đồng và hệ thống tiện ích, The Windsor Collection hiện diện giữa Ciputra - nơi những giá trị sống đã được bồi đắp trong suốt ba thập kỷ. Từ vị trí trung tâm, các tư gia được trải nghiệm hệ sinh thái tiện ích hiện hữu của Ciputra, đồng thời được kỳ vọng thụ hưởng thêm những không gian cảnh quan và dịch vụ mới theo tiến độ phát triển Ciputra Central Park. Đây cũng chính là tầng ý nghĩa của thông điệp “Di sản trong lòng di sản”: một bên là Ciputra với những giá trị về không gian sống, cộng đồng và bản sắc được thời gian chứng thực; một bên là The Windsor Collection, tiếp nối nền tảng ấy bằng những chuẩn mực sống riêng tư và tinh tế.Với những gia đình coi trọng giá trị truyền đời, tư gia không chỉ là nơi cư trú mà còn là không gian lưu giữ ký ức, duy trì nền nếp và gắn kết các thế hệ.

Ba mươi năm đã tạo nên vị thế riêng của Ciputra trên bản đồ đô thị Hà Nội. Giữa miền di sản ấy, The Windsor Collection tiếp tục hành trình bằng một bộ sưu tập tư gia mang bản sắc riêng, hướng đến việc gìn giữ những giá trị sống bền vững và tiếp nối di sản cho các thế hệ mai sau.