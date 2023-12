Đầu tư LDG huỷ phương án phát hành cổ phiếu ESOP giá 0 đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT 19 ngày 27/12/2023.

Theo đó, HĐQT LDG thông qua việc hủy phương án phát hành hơn 12,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).



Nguyên nhân do giá cổ phiếu LDG xuống thấp và bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan nên việc phát hành cổ phiếu ESOP 2023 chưa phù hợp với tình hình hiện tại.

Theo phương án công bố trước đó, Đầu tư LDG dự kiến phát hành là hơn 12,8 triệu cổ phiếu ESOP; nguồn vốn phát hành theo mệnh giá là hơn 128 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm phát hành trên báo cáo kiểm toán.

Mục đích phát hành nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên trong công ty; thu hút và giữ chân nhân tài; gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn công ty; tạo động lực cho người lao động.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty lên gần 2.700 tỷ đồng, tương ứng gần 270 triệu cổ phiếu.

Ngay sau đó vài ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG do có liên quan đến sai phạm trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi) về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bên cạnh đó, đại diện công ty khẳng định, vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Khánh Hưng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan và sự việc trên chỉ liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai, không liên quan đến các dự án khác do LDG đầu tư phát triển.

Tới ngày 18/12, LDG miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Khánh Hưng. Thay vào đó, quyền Tổng giám đốc LDG Ngô Văn Minh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG. Với việc ông Minh ngồi vào ghế Chủ tịch LDG, vị trí Tổng giám đốc LDG sẽ do ông Trần Công Luận đảm nhiệm. Ông Luận trước đó là Phó tổng giám đốc LDG.

Từ lúc lãnh đạo bị bắt, cổ phiếu LDG gặp áp lực bán mạnh khiến giá lao dốc và chốt phiên ngày 27/12, giá cổ phiếu tăng 1,68% lên 3.030 đồng/cổ phiếu và giảm hơn 26% từ đầu năm đến năm.

Trước đó, HOSE đã chuyển cổ phiếu LDG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/05/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.