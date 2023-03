Cổ đông Nhật tiếp tục gom thêm 1 triệu cổ phiếu FTS

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã FTS-HOSE).

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI (Nhật Bản) vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu FTS từ ngày 16/3 đến ngày 14/4 theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Hiện cổ đông Nhật Bản đang nắm giữ 47.565.806 cổ phiếu FTS, chiếm 24,39%. Nếu giao dịch thành công, SBI sẽ nâng số lượng nắm giữ lên hơn 48,56 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng lên mức 24,9%.

Được biết, trong năm 2022 SBI đã có 4 lần mua vào cổ phiếu FTS với tổng khối lượng hơn 6,8 triệu cổ phiếu và mới đây nhất là ngày 5/1/2023, cổ đông này đã mua thành công 1,7 triệu cổ phiếu FTS trên 1,95 triệu cổ phiếu đã đăng ký.



Trên thị trường, giá cổ phiếu FTS đóng cửa phiên 13/3 tại mức 19.200 đồng/cp, tăng 45% so với đáy cách đây 4 tháng (chốt phiên ngày 15/11/2022 là 13.250 đồng/cổ phiếu) và tạm tính tại mức thị giá này, SBI sẽ phải chi khoảng 19 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Kết thúc quý 4/2022, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động giảm hơn 39% đạt gần 218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm gần 48% còn gần 91 tỷ. Theo FTS lợi nhuận giảm là do thanh khoản của thị trường trong quý 4/2022 giảm mạnh so với cùng kỳ. Đồng thời, công ty cũng áp dụng chính sách giảm phí môi giới cho khách hàng dẫn đến doanh thu hoạt động môi giới giảm 63% so với cùng kỳ (doanh thu môi giới quý 4/2022 là 71,5 tỷ - trong khi cùng kỳ đạt 195,7 tỷ đồng).

Mặt khác, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán giảm mạnh (cuối quý 4/2021 dư nợ là 6,254 tỷ và cuối quý 4/2022 là 3,735 tỷ) dẫn đến lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 20%.

Luỹ kế năm 2022, doanh thu hoạt động của FPTS giảm 39% xuống 850 tỷ đồng, lãi sau thuế giảm 62% xuống 319 tỷ đồng. Năm 2022, FPTS thận trọng với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 6% so với thực hiện năm trước về mức 680 tỷ đồng. Dù vậy, công ty mới chỉ thực hiện được 65% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Ngày 28/3 tới, công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại hội trường tầng 11, CTCP Chứng khoán FPT, số 52 đường Lạc Long Quân, Hà Nội.

Năm 2023, FPTS đặt mục tiêu tổng doanh thu hoạt động và doanh thu tài chính ở mức 770 tỷ đồng, giảm 26,5% so với thực hiện năm 2022 (1.048 tỷ). Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 34% so với năm trước, xuống mức 420 tỷ đồng (638 tỷ)

Đồng thời, FPTS dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành 19,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 10:1. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 2/2023. Sau đợt phát hành, FPTS sẽ tăng vốn lên hơn 2.100 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%.