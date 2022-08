Cổ phiếu đảo chiều xanh rực, VN-Index lật ngược “thế cờ”

Tưởng rằng VN-Index sẽ có một tuần mất điểm khi đến hôm qua, chỉ số đã -0,67 điểm so với tuần trước. Tuy nhiên thị trường đã lật ngược thế cờ thành công, VN-Index chốt phiên hôm nay tăng 10,26 điểm, thừa để xác lập tuần tăng thứ 5 liên tiếp.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dĩ nhiên đóng vai trò quan trọng trong phiên đảo chiều thành công hôm nay, nhưng thị trường không chỉ thuần túy là kéo trụ, khi số lớn cổ phiếu cũng đảo chiều hoành tráng.

Đến cuối phiên sáng độ rộng của VN-Index mới là 154 mã tăng/272 mã giảm. Kết phiên độ rộng là 273 mã tăng/166 mã giảm. Tình thế thay đổi đáng kể đối với mặt bằng giá nói chung và nhất là với rổ blue-chips VN30. Số tăng giá áp đảo với 25/30 mã, trong khi chỉ 4 mã đỏ.

GAS không còn là trụ mạnh nhất thị trường nữa, khi là cổ phiếu duy nhất trong nhóm VN30 tụt giá chiều nay. GAS giảm khoảng 0,43% so với giá cuối phiên sáng và đóng cửa còn tăng 1,24%, tụt xuống vị trí thứ 3. BID và HPG tăng tốc đáng kể trong buổi chiều, lên cao thêm 1,69% và 1,05% so với giá phiên sáng, cùng chốt tăng 2,35% so với tham chiếu.

Thực ra BID, HPG hay GAS không phải là những mã khỏe nhất trong rổ VN30, nhưng lợi thế vốn hóa là điều quan trọng hơn với VN-Index. BVH tăng 2,65% là cổ ohiếu mạnh nhất nhóm blue-chips, nhưng vốn hóa quá hạn chế nên chỉ đứng hàng thứ 9 trong Top 10 mã kéo chỉ số. SSI, STB, VRE, POW cũng là các mã khá mạnh, nhưng ảnh hưởng hạn chế tương tự.

Xếp theo giá trị giao dịch, nhiều cổ phiếu hút tiền và tăng giá mạnh hôm nay.

Với diễn biến đảo chiều trên diện rộng, cổ phiếu phục hồi thành công một cách ấnh tượng. Chốt phiên sáng HoSE có 31 mã tăng trên 2%, cuối phiên chiều số lượng tăng lên 75 mã. Ngoài ra số mã tăng trong biên độ 1%-2% cũng tăng từ 29 mã buổi sáng lên 44. Nói tóm lại, biên độ giá mạnh hơn đáng kể buổi chiều và điều đó ủng hộ chiều đi lên của VN-Index là hợp lý.

8 cổ phiếu đóng cửa giá kịch trần phiên này xuất hiện cả những mã thanh khoản đột biến. FRT khớp 346,1 tỷ đồng ở giá trần, thanh khoản lớn nhất kể từ đầu năm. HSG cũng có khối lượng lớn nhất 15 tháng với 24,3 triệu cổ tương đương 514,9 tỷ đồng. VIX giao dịch lớn nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, tương đương 220,9 tỷ đồng... Ngoài ra có thể kể tới loạt cổ phiếu khớp lệnh cỡ “trăm tỷ” với mức giá tăng trên 2% như VCI, NKG, DBC, GEX, VHC, VND, KBC, HPG, SSI.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay vẫn giảm gần 32% so với hôm qua, đạt 13.572 tỷ đồng. Tuy vậy khả năng đảo chiều thành công của giá cổ phiếu vẫn là một tín hiệu tốt. Nếu lực bán vẫn còn nhiều thì giá không thể được đẩy lên cao như vậy.

Nếu căn cứ vào nhóm thanh khoản lớn nhất thị trường hôm nay, dù tổng thanh khoản có giảm, nhưng nhóm cổ phiếu thép, bất động sản, chứng khoán đang là nhóm hút tiềm mạnh nhất và có giá phục hồi tốt. HPG, HSG, VND, SSI, KBC là 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất, nếu mở rộng ra Top 10 có thêm NKG, VCI, DIG.

Khối ngoại phiên chiều có tăng mua, nhưng không quá lớn. Tổng giá trị mua thêm khoảng 491,2 tỷ đồng, mức ròng tương ứng riêng chiều nay xấp xỉ 90 tỷ đồng, nâng tổng vị thế ròng lên +138,3 tỷ đồng. HPG được mua ròng lớn nhất 125 tỷ đồng, chiếm phần lớn mức mua ròng hôm nay. VIC, VND, VRE, HDB, GEX, VCI, NVL là các mã khác được mua ròng từ 10 tỷ đồng trở lên. Phía bán ròng có KBC, VHM, DGW, DGC, TLG, VNM, VCG, VJC bị bán ròng trên 10 tỷ đồng.