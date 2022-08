Chứng khoán đã đi qua thị trường gấu và tiến vào giai đoạn “bò tót” đi lên?

Thị trường chứng khoán trong Qúy 2/2022 ghi nhận diễn biến tiêu cực với mức sụt giảm điểm mạnh đến từ nhiều yếu tố “thiên nga đen” cả trong và ngoài nước.

Kết thúc Quý 2/2022 VN-Index và HNX-Index giảm lần lượt 19,74% và 38,24% so với thời điểm cuối Quý 1. Vốn hóa toàn thị trường đạt 6,22 triệu tỷ giảm 20,57% so với thời điểm 31/03/2022. Giá trị giao dịch bình quân đạt 866 triệu USD/phiên trong Quý 2 – giảm 34,67% so với Quý 1/2022. Thanh khoản tháng 6 giảm nhẹ 1,54% so với tháng 05 khi thị trường quay trở lại xu hướng điều chỉnh, tâm lý thận trọng giữ vai trò chủ đạo.

Trong Quý 2/2022, HSX có 39 cổ phiếu tăng, 362 cổ phiếu giảm và 02 cổ phiếu không đổi. Top 5 cổ phiếu hỗ trợ VN-Index bao gồm: GAS (góp 6,26 điểm), REE (góp 1,85 điểm), PNJ (góp 1,42 điểm), VSH (góp 1,19 điểm), MWG (góp 1,16 điểm).

Trong báo cáo chiến lược thị trường vừa cập nhật, BSC cho rằng, khả năng Việt Nam đã bước qua chu kỳ phục mạnh mẽ và tiến về vùng tiền khủng hoảng cũng như thị trường Việt Nam đã trải qua thị trường con gấu và đang tiến vào giai đoạn hậu tăng trưởng, trong khi đó thị trường chứng khoán diễn biến nhanh hơn.

Tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2022 là yếu tố hỗ trợ cho thị trường, BSC điều chỉnh tăng trưởng lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp BSC theo dõi từ mức 22% lên mức 28%.

Với việc thị trường ghi nhận điều chỉnh mạnh từ đầu tháng 4 trở lại đây, PE trailing của thị trường đang giao dịch ở mức 12,5 lần tại ngày 27/07/2022, nằm dưới mức -1.5 lần độ lệch chuẩn (PE = 13 lần), tương đương với thời điểm VN-Index chịu ảnh hưởng của dịch Covid (T3/2020).

Với việc triển vọng tăng trưởng lợi nhuận nhiều nhóm ngành vẫn duy trì ở mức cao, dự kiến ở mức 28% tăng trưởng lợi nhuận cho nhóm cổ phiếu BSC theo dõi, tương đương với mức tăng trưởng EPS sau pha loãng khoảng 18% tỷ lệ pha loãng giai đoạn 2019-2021 là 5%, BSC cho rằng đây sẽ là “cơ hội lớn” cho mục tiêu đầu tư dài hạn 2023-2024 trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam có thể chống chịu tốt trước sức ép tăng lãi suất của FED, lạm phát và tiếp tục duy trì tăng trưởng.

So sánh với các nước trong khu vực PE FWD của Việt Nam (9.7 lần) vẫn ghi nhận mức hấp dẫn so với bình quân khu vực (12.9 lần).

Theo dữ liệu của Bloomberg và tính toán của BSC, BSC chia làm 3 nhóm vốn hóa lớn (>15,000 tỷ), nhóm vốn hóa vừa (3,000 tỷ đến =<15,000 tỷ), nhóm vốn hóa nhỏ (<=3,000 tỷ). Sau giai đoạn tăng tốt trong Q1/2022, nhóm vốn hóa và nhỏ cũng đã ghi nhận sự đồng pha trong quá trình điều chỉnh của thị trường cùng với cổ phiếu vốn hóa lớn.

Xét về mặt định giá, tăng trưởng lợi nhuận của nhóm ngành vốn hóa lớn trong nửa cuối năm 2022 tiếp tục kỳ vọng ghi nhận mức khả quan hai chữ số trong bối cảnh giá cổ phiếu cũng đang ở mức chiết khấu hấp dẫn với PE chỉ ở mức 12.4 lần, tính đến ngày 27/7/2022. Do đó, kỳ vọng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ là tâm điểm cho thị trường giai đoạn nửa cuối năm 2022.

Đối với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giá hàng hóa hạ nhiệt sẽ là “cơn gió ngược chiều” khiến cho triển vọng lợi nhuận bớt lạc quan hơn trong khi đó định giá của nhóm ngành vốn hóa vừa và nhỏ vẫn cao hơn nhóm ngành vốn hóa lớn.

Ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng, cảng biển và tiện ích là các nhóm ngành có mức định giá hấp dẫn so với mức bình quân 5 năm. Đây là các nhóm ngành kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tốt, đi kèm theo đó là mức định giá hấp dẫn so với mức trung vị 5 năm.

Một số ngành mặc dù vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tốt trong năm 2022 như bán lẻ, thủy sản, dệt may, công nghệ thông tin tuy nhiên yếu tố trên phần nào đã phản ánh vào giá do đó đây là nhóm có mức định giá không còn nhiều hấp dẫn so với nhóm ở trên.

Do đó, BSC tiếp tục kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu kể trên sẽ có mức hiệu suất tốt so với phần còn lại trong nửa cuối năm 2022. Tâm điểm hướng đến của dòng tiền là các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt có câu chuyện riêng đi kèm yếu tố tăng trưởng lợi nhuận và bảng cân đối tài chính khỏe mạnh.