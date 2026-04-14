Giá không như kỳ vọng, con trai Chủ tịch HPG không mua hết 50 triệu cổ phiếu như đăng ký

Hà Anh

14/04/2026, 07:31

Ông Trần Vũ Minh chỉ mua được 33,3 triệu cổ phiếu HPG trong giai đoạn 12/03-09/04. Nguyên nhân không mua hết số cổ phiếu đăng ký do diễn biến thị trường không phù hợp.

Sơ đồ giá cổ phiếu HPG trên TradingView.

Ông Trần Vũ Minh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Cụ thể: ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, Trần Đình Long đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG, từ ngày 12/3 đến ngày 10/4, với mục đích tăng sở hữu cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh.

Tuy nhiên, ông Trần Vũ Minh chỉ mua được 33,3 triệu cổ phiếu HPG trong giai đoạn 12/03-09/04. Nguyên nhân không hết số cổ phiếu đăng ký do diễn biến thị trường không phù hợp.

Hiện, ông Long sở hữu 1,98 tỷ cổ phiếu, chiếm 25,796% vốn, trong khi vợ ông nắm giữ 528 triệu cổ phiếu, tương đương 6,879%. Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong, do ông Minh làm giám đốc, cũng sở hữu 3,613 triệu cổ phiếu, chiếm 0,047% vốn.

Sau khi hoàn tất giao dịch, tổng số cổ phiếu mà ông Minh và các bên liên quan nắm giữ tăng lên 2,721 tỷ cổ phiếu, chiếm 35,454% vốn điều lệ của HPG.

Năm 2025, HPG ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 15.515 tỷ đồng, tăng 3.495 tỷ đồng, tương ứng 29% so với cùng kỳ năm 2024 (12.020 tỷ đồng). HPG cho biết, ngành sản xuất kinh doanh thép đóng góp hơn 90% vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn. Trong năm 2025, nhóm ngành này đem lại lợi nhuận tốt hơn so với năm 2024 do nhu cầu tiêu dùng trong nước được cải thiện, chi phí sản xuất ổn định, giá nguyên nhiên liệu giảm so với cùng kỳ năm trước. Thép xây dựng Hòa Phát tiếp tục duy trì thị phần số 1 trên thị trường và giữ vững thị phần 36,5% tại ngày 31/12/2025; sản lượng tiêu thụ thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép tăng 31% so với năm 2024.

Do đó, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" cho cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và nâng giá mục tiêu thêm gần 3% lên 36.600 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn của VCSC được thúc đẩy bởi mức tăng lần lượt 1%/3%/4%/5%/6% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2026/27/28/29/30F, chủ yếu phản ánh lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng thép cao hơn 0%/2%/3%/4%/5%.

Theo VCSC điều này bao gồm (1) việc Trung Quốc tái áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu thép từ tháng 01/2026 sau 17 năm ngưng sử dụng, mà VCSC xem là một sự thay đổi chính sách đáng kể nhằm hạn chế xuất khẩu và giảm thiểu các xung đột thương mại, và (2) mức thuế mới của Việt Nam áp dụng cho thép HRC khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực từ giữa tháng 04/2026. Ngoài ra, VCSC phản ánh các yếu tố này chủ yếu thông qua giả định về giá bán trung bình và biên lợi nhuận mảng thép cao hơn. Những điểm tích cực này được bù đắp một phần bởi mức tăng khoảng 4.000 tỷ đồng trong dự báo tổng chi phí lãi vay ròng giai đoạn 2026–30 (tương đương khoảng 2% tổng lợi nhuận từ HĐKD giai đoạn 2026–30), do lãi suất thị trường gần đây tăng mạnh hơn dự kiến.

Thêm vào đó, VCSC điều chỉnh tăng nhẹ 1% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026, chủ yếu nhờ lợi nhuận mảng bất động sản cao hơn do KQKD khả quan năm 2025. VCSC giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng thép do các yếu tố tích cực nêu trên được bù đắp bởi chi phí lãi vay ròng cao hơn, trong khi lợi nhuận mảng nông nghiệp cũng hầu như không thay đổi.

Tại mức giá thị trường, HPG đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026 là 10,2 lần, mức hấp dẫn so với P/E trung bình 10 năm của HPG là 10,4 lần, cùng với tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 khả quan ở mức 42% YoY và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép (CAGR) giai đoạn 2025-28 đạt 28%.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với HPG là giá thép tăng mạnh và bền vững hơn và rủi ro đi kèm là sự gián đoạn nguồn cung dầu do xung đột tại Việt Nam có thể làm suy yếu hoạt động xây dựng, từ đó làm giảm nhu cầu thép và sản lượng tiêu thụ trong nước.

Lian SGP chào mua công khai 77,94% vốn IMP, lãnh đạo đăng ký bán hàng loạt

Khởi động bình chọn "Doanh nghiệp niêm yết" trong bối cảnh thu hút dòng vốn ngoại từ thị trường mới nổi

ACB thông qua kế hoạch lợi nhuận hơn 22.300 tỷ đồng trong năm 2026

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

