Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Thanh khoản thị trường hôm nay duy trì ở mức cao với tổng giá trị khớp lệnh gần 46.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền nội đang tích cực tham gia bắt đáy. Đáng chú ý, khối ngoại cũng quay lại mua ròng gần 1.200 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1083.0 tỷ đồng.

Sau phiên giảm sâu mang tính lịch sử hôm qua, thị trường bước sang phiên giao dịch hôm nay với phản ứng phục hồi khá rõ nét. Dù mức tăng điểm mới chỉ bù lại khoảng một phần năm số điểm đã mất trước đó, sự cải thiện về tâm lý và độ rộng thị trường cho thấy lực cầu bắt đáy đang hoạt động tích cực.

Kết thúc phiên, VN-Index lấy lại gần 24 điểm, dừng tại 1.676,73 điểm, tương đương mức tăng 1,45% so với phiên trước. Điểm đáng chú ý nằm ở độ rộng thị trường khi số cổ phiếu tăng áp đảo rõ rệt. Toàn sàn ghi nhận tới 258 mã tăng giá trong khi chỉ còn 88 mã giảm, phản ánh dòng tiền đang quay trở lại khá mạnh sau cú sốc trước đó. Điều này cho thấy lực bán tháo đã phần nào được hấp thụ, đồng thời nhiều cổ phiếu sau nhịp rơi mạnh đã trở nên hấp dẫn hơn về mặt định giá, kích hoạt dòng tiền bắt đáy.

Ngoại trừ nhóm dầu khí chịu áp lực mạnh, phần lớn các nhóm ngành còn lại đều hồi phục tích cực, thậm chí xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng trần. Các mã như HPG, VNM, STB và MBB đồng loạt bứt phá kịch biên độ, đóng vai trò quan trọng trong việc kéo lại tâm lý thị trường. Nhóm dầu khí là điểm trừ hiếm hoi khi GAS và PLX tiếp tục giảm sàn do giá dầu thế giới đảo chiều giảm mạnh sau phiên tăng sốc trước đó, khiến kỳ vọng ngắn hạn của nhà đầu tư nhanh chóng điều chỉnh.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng – trụ cột của thị trường – thể hiện sức bật đáng kể với hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh như VCB, BID, CTG, TCB, VPB, ACB và HDB. Sự hồi phục của nhóm vốn hóa lớn này góp phần quan trọng trong việc ổn định chỉ số.

Ở các nhóm ngành khác, cổ phiếu tiêu dùng như MWG và MCH tăng tốt, công nghệ – truyền thông ghi nhận sự tích cực ở VGI, trong khi ngành hàng không cũng có sự cải thiện với ACV và VJC.

Tuy vậy, một số lĩnh vực vẫn chịu tác động tiêu cực từ yếu tố bên ngoài. Nhóm cảng biển tiếp tục điều chỉnh khi rủi ro vận chuyển hàng hải gia tăng do căng thẳng tại khu vực Trung Đông, thể hiện qua diễn biến giảm của MVN và GMD. Nhóm cao su với đại diện GVR cũng suy yếu, trong khi các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup như VIC và VRE quay đầu giảm mạnh sau nhịp hồi trước đó.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với tổng giá trị khớp lệnh gần 46.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền nội đang tích cực tham gia bắt đáy. Đáng chú ý, khối ngoại cũng quay lại mua ròng gần 1.200 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1083.0 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, MWG, FPT, VNM, BSR, PVD, DCM, TCH, CTG, ACB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VIC, VPB, GEX, VCI, BID, VIX, TPB, VCB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 590.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 162.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, MSN, MBB, SHB, VIC, VIX, TPB, GEX, VCB, ACB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: HPG, SSI, VNM, BSR, HDB, GAS, GVR, FPT, KDH.

Tự doanh bán ròng 337.4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 348.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MBB, ACB, FRT, VCB, VIX, VTP, GAS, VCI, NLG, KDH. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, MSN, VIC, VNM, VCG, HPG, LPB, DGC, SHB, VPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1382.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 897.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ Top bán ròng có MWG, HPG, FPT, MBB, ACB, CTG, PVT, DGC, VNM, BSR. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có STB, VIC, SSI, VCI, VHM, BID, GEX, VND, GAS, VHC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.649,4 tỷ đồng, tăng +18,7% so với phiên liền trước và đóng góp 8,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu OCB, với gần 43,5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 439,2 tỷ đồng được Tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra còn có giao dịch giữa các nhà đầu tư cá nhân ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (VPB, STB, MSB, HDB, VIB).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Nhựa, cao su & sợi, Sản xuất & phân phối điện, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Hóa chất, Dầu khí, Vận tải thủy, Phân phối xăng dầu & khí đốt.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.