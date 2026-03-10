Ước tính 2 quỹ ETF ngoại sắp bán ra 35 triệu cổ phiếu HPG

Vào ngày 13/03/2026, MarketVector Vietnam Local Index (chỉ số tham chiếu của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF) sẽ công bố danh mục chỉ số mới. Tiếp đó, ngày 20/03/2026 dự kiến là ngày hoàn tất việc thực thi cơ cấu toàn bộ danh mục của quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số này.

BSC dự báo thay đổi danh mục đối với MarketVector Vietnam Local Index như sau: Dự kiến thêm mới MCH do đã thỏa mãn các tiêu chí của rổ chỉ số; CTR có nguy cơ bị loại khỏi chỉ số vì vốn hóa free-float nằm ngoài top 98% cổ phiếu đủ điều kiện.

Tháng 03/2026, STOXX Vietnam Total Market Liquid Index sẽ công bố kết quả thay đổi danh mục chỉ số mới. Tiếp đó, ngày 23/03/2026 dự kiến là thời điểm hoàn tất việc thực thi cơ cấu toàn bộ danh mục của các quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số này.

BSC dự báo STOXX Vietnam Total Market Liquid Index không có thay đổi danh mục trong kỳ review này.

Tổng hợp cho thấy, ước tính quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua mới gần 6,3 triệu cổ phiếu MCH và các cổ phiếu khác cũng được mua bổ sung gồm BID, DPM, DCM, VHM, SSI, VRE, VNM, PDR. Ở chiều ngược lại, hai quỹ trên sẽ bán ra nhiều nhất 35 triệu cổ phiếu HPG, 5,6 triệu cổ phiếu NVL, 4,2 triệu cổ phiếu FPT, 6 triệu cổ phiếu VIC, 16 triệu cổ phiếu SHB.

Chỉ số FTSE Vietnam 30 cũng dự kiến sẽ không thêm mới hoặc loại bỏ cổ phiếu nào trong kỳ đánh giá tháng 03/2026. Hoạt động cơ cấu ETF Fubon thông thường sẽ diễn ra tại ngày cơ cấu và sau đó từ 1-2 ngày. Do đó, nhà đầu tư cần lưu ý khoảng thời gian từ 19-24/03/2026 đối với ETF này.

Trong kịch bản FTSE Russell không có thay đổi về việc sắp xếp lại bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 hoặc các hướng dẫn mới trong việc chuyển đổi nâng hạng đối với Việt Nam, áp lực rút ròng lên ETF Fubon có thể sẽ tiếp tục diễn ra (bên cạnh các yếu tố về khẩu vị đầu tư, yếu tố thị trường…). Dự kiến ngày 07/04/2026 FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá giữa kỳ (interim review) cho kỳ T03/2026, nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo từ FTSE trong thời gian tới.

Hai quỹ chỉ số ETF là STOXX Vietnam (trước đây là FTSE Vietnam Index) và MarketVector Vietnam Local Index (VNM ETF) có tổng vốn quản lý gần 1,2 tỷ USD.

Với các dữ liệu tính đến ngày 24/02, Chứng khoán MBS dự kiến quỹ chỉ số STOXX Vietnam sẽ lựa chọn thêm vào 3 mã thỏa mãn điều kiện thêm mới vốn hóa hơn 150 triệu đô la, giá trị giao dịch trung bình 1 triệu đô la, Freefloat từ 5% trở lên là BSR, MCH, VPL, và không có cổ phiếu bị loại khỏi danh mục.

Đối với VNM ETF, MBS cho rằng các cổ phiếu trong danh mục hiện tại vẫn đáp ứng được các tiêu chí đánh giá, do đó sẽ không có cổ phiếu bị loại do không đạt một trong những tiêu chí nào. MCH, BSR được dự báo sẽ được quỹ VNM ETF thêm mới vào danh mục.

Tổng hợp hoạt động tái cơ cấu của cả 2 quỹ ETF trong tháng 03, MBS cho rằng các cổ phiếu được mua vào đáng chú ý bao gồm: MCH (hơn 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương 3,31 ngày giao dịch), BSR khoảng hơn 5 triệu cổ phiếu, VPL 172 nghìn cổ phiếu. Ở chiều ngược lại SSI, MSN, VCI là nhóm cổ phiếu bị bán đáng chú ý.