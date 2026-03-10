Con trai Chủ tịch HPG đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu

Ông Trần Vũ Minh, con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, Trần Đình Long, vừa thông báo đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG. Giao dịch này dự kiến diễn ra từ ngày 12/3 đến ngày 10/4, với mục đích tăng sở hữu cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh. Hiện tại, ông Minh đang nắm giữ 176,39 triệu cổ phiếu HPG, chiếm khoảng 2,3% vốn điều lệ của công ty. Nếu giao dịch thành công, ông sẽ nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên 226,39 triệu, tương đương 2,95% vốn điều lệ.

Gia đình ông Trần Đình Long hiện đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu HPG. Cụ thể, ông Long sở hữu 1,98 tỷ cổ phiếu, chiếm 25,796% vốn, trong khi vợ ông nắm giữ 528 triệu cổ phiếu, tương đương 6,879%. Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong, do ông Minh làm giám đốc, cũng sở hữu 3,613 triệu cổ phiếu, chiếm 0,047% vốn. Sau khi hoàn tất giao dịch, tổng số cổ phiếu mà ông Minh và các bên liên quan nắm giữ sẽ lên tới 2,738 tỷ cổ phiếu, chiếm 35,672% vốn điều lệ của HPG.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 4/2025, Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt 46,2 nghìn tỷ đồng, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 38,4%. Mảng thép tiếp tục là động lực chính với doanh thu tăng 36% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận ròng mảng thép giảm do chi phí đầu vào tăng và chi phí khấu hao cao hơn.

Trong năm 2026, SSI Research dự báo Hòa Phát sẽ tiếp tục tăng sản lượng thép cuộn cán nóng (HRC) từ nhà máy mới, nhưng tốc độ mở rộng có thể chậm lại do áp lực từ HRC nhập khẩu. Dự kiến doanh thu năm 2026 sẽ đạt 207 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, với lợi nhuận sau thuế đạt 21 nghìn tỷ đồng, tăng 35%. SSI Research duy trì khuyến nghị "mua" cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 35.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá 30%. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá có thể đến từ việc giá thép toàn cầu giảm mạnh hơn dự kiến và chi phí đầu vào tăng cao.