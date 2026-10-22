Công nghiệp văn hoá TP.HCM: Cơ hội từ các show diễn giải trí

Thị trường biểu diễn TP.HCM đang cho thấy các show diễn giải trí trực tiếp đã trở thành một khoản chi tiêu đáng kể của người dân, đồng thời mở thêm dư địa cho công nghiệp văn hóa...

Concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026". Ảnh: BTC

Tối 17/10, TP.HCM đã diễn ra đồng thời bốn concert âm nhạc gồm: "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026", "Tinh Hà Say Hi", "Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng)" của ca sĩ Phùng Khánh Linh và "Edge of Calm Tour" của ca sĩ Tiffany Young - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Girl's Generation (SNSD), trong khi nghệ sĩ Kim Tử Long mang live show cải lương "Không phai" đến Nhà hát Bến Thành.

Sang ngày 18/10, hai đại nhạc hội "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" và "Tinh hà say hi" tiếp tục đêm diễn thứ hai. Mỗi chương trình nhắm tới một nhóm khán giả và một mức chi tiêu riêng, cho thấy người tiêu dùng thành phố có nhiều lựa chọn giải trí và không ít người sẵn sàng chi mạnh tay cho trải nghiệm mình yêu thích.

Ảnh: Fanpage "Tinh Hà Say Hi"

Sức mua thể hiện rõ nhất ở tốc độ bán vé. Theo ban tổ chức, hai đêm diễn của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" đón gần 100.000 khán giả, toàn bộ vé đã bán hết với mức giá từ 1 triệu đến 10 triệu đồng tùy hạng vé và quyền lợi đi kèm. Chương trình quy tụ 33 nghệ sĩ và lồng ghép chất liệu văn hóa truyền thống vào phần dàn dựng, qua đó mở rộng nội dung ra ngoài những tiết mục ca nhạc thông thường.

Ảnh: Fanpage "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai"

Ở "Tinh hà say hi", dàn nghệ sĩ trẻ như Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, Hurrykng... giúp vé đêm đầu tiên hết sạch sau 45 phút mở bán, kể cả hạng President Lounge giá 50 triệu đồng, buộc ban tổ chức phải mở thêm đêm diễn thứ hai.

Ảnh: Fanpage "Tinh Hà Say Hi"

Ở phân khúc concert cá nhân, "Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng)" của ca sĩ Phùng Khánh Linh thu hút hơn 7.000 khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ, nối tiếp album Giữa một vạn người, với màn hình LED, ánh sáng và hình ảnh lâu đài được dùng để dựng không gian theo tinh thần album, giá vé từ 700.000 đến 12 triệu đồng.

"Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng)" của ca sĩ Phùng Khánh Linh. Ảnh: Phùng Khánh Linh

Cùng tối đó, ca sĩ Tiffany Young biểu diễn tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, một chặng trong chuyến lưu diễn châu Á đánh dấu 10 năm hoạt động solo. Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD) mang đến album "Edge of Calm" phát hành ngày 20.8.2026 với 11 ca khúc pha trộn R&B và pop, vé có giá từ 1,8 triệu đến 5,5 triệu đồng và một số hạng kèm quyền lợi như dự soundcheck, send-off (chào tạm biệt nghệ sĩ).

Ảnh: TJ Communications

CHI TIÊU VƯỢT RA NGOÀI TẤM VÉ

Giá trị kinh tế của một đêm diễn không dừng ở doanh thu bán vé. Trước hai đại nhạc hội, cộng đồng người hâm mộ tự tổ chức nhiều hoạt động bên lề, từ các điểm food truck do fan club chuẩn bị, nơi mọi người gặp gỡ, giao lưu và chụp ảnh, đến những màn cosplay nghệ sĩ góp phần tạo không khí trước giờ diễn.

Với một bộ phận khán giả, việc chuẩn bị vật phẩm cổ vũ và tham gia sinh hoạt cộng đồng cũng là một phần của trải nghiệm concert. Nhìn từ góc độ kinh tế, đó là nguồn cầu bổ sung cho hàng loạt dịch vụ như thiết kế và sản xuất vật phẩm, ăn uống, truyền thông và tổ chức hoạt động cho người hâm mộ, và nếu được tổ chức bài bản, giá trị tạo ra quanh một chương trình có thể vượt xa phần doanh thu vé.

Ảnh: Fanpage "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai"

Giữa 4 concert âm nhạc trẻ, live show "Không phai" của nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long là một trường hợp đáng chú ý. Chương trình diễn ra tại Nhà hát Bến Thành từ tối 17/10 đến khoảng 1h sáng 18/10, gắn với dấu mốc sinh nhật 60 tuổi và 45 năm hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ.

Cảnh hàng nghìn khán giả cùng hát mừng sinh nhật ông là khoảnh khắc giàu cảm xúc, nhưng ý nghĩa lớn hơn nằm ở chỗ cải lương vẫn thu hút được công chúng khi chương trình gắn với tên tuổi nghệ sĩ, câu chuyện nghề nghiệp và nhu cầu gặp gỡ trực tiếp.

Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy vậy, một đêm diễn thành công chưa đủ để giữ chân khán giả lâu dài, bởi muốn vậy cần chương trình chất lượng, cách dàn dựng phù hợp và những hoạt động tiếp cận nhiều nhóm công chúng. Một thị trường giải trí lành mạnh vì thế phải tạo chỗ cho nhiều loại hình cùng tồn tại, thay vì chỉ dồn vào các chương trình quy mô lớn.

TỪ ĐÊM DIỄN ĐÔNG KHÁN GIẢ ĐẾN CHUỖI GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở đã tiếp nhận, thẩm định và chấp thuận 1.064 hồ sơ thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trong đó có 944 hồ sơ chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân khấu, và dự báo các chương trình sẽ còn dày đặc hơn trong những tháng cuối năm.

Sở nhận định hoạt động sân khấu tiếp tục phát triển với sự tham gia ngày càng nhiều của doanh nghiệp bên cạnh các đơn vị nghệ thuật công lập, còn ở mảng âm nhạc, các chương trình ca nhạc, liveshow, concert và sự kiện quy mô lớn thu hút đông khán giả, góp phần thúc đẩy thị trường biểu diễn và công nghiệp văn hóa của Thành phố.

Lịch các chương trình biểu diễn cuối năm của Thành phố cũng sắp có thêm điểm nhấn khi sự kiện âm nhạc Hàn Quốc - 안녕 Ho Chi Minh dự kiến sẽ được diễn ra ngày 29/11/2026, quy tụ nhiều nhóm nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc theo thông tin từ Applewood, đơn vị tổ chức.

Ảnh: Applewood 애플우드

Thương hiệu 안녕 (tiếng Hàn nghĩa là “xin chào”) từng đưa các buổi biểu diễn đến Bangkok, Thái Lan từ năm 2022 và Melbourne, Úc vào đầu năm nay. Việc một đơn vị tổ chức show diễn có mạng lưới hoạt động rộng chọn TP.HCM làm điểm dừng tiếp theo cho thấy sức hấp dẫn của thành phố đối với các chương trình âm nhạc tầm khu vực, nơi hội tụ lượng khán giả đông, sức mua tốt và hạ tầng tổ chức ngày càng đáp ứng được các sản xuất quy mô lớn.

Một chương trình biểu diễn kéo theo cả chuỗi công việc từ sáng tác, hòa âm, dàn dựng, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến truyền thông, bán vé và dịch vụ phục vụ khán giả. Khi được tổ chức chuyên nghiệp, các khâu này tạo việc làm cho nhiều nhóm lao động và sinh ra nguồn thu từ nhiều hoạt động liên quan, đó cũng là cơ sở để thị trường biểu diễn đóng góp thực chất hơn cho công nghiệp văn hóa.

Để sức hút này thành động lực lâu dài, TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện điều kiện tổ chức biểu diễn, hỗ trợ môi trường sáng tạo và nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường, với mục tiêu không chỉ là có những đêm diễn đông khán giả mà còn là hình thành các sản phẩm nghệ thuật chất lượng, tạo giá trị kinh tế, nuôi dưỡng đội ngũ sáng tạo và mở rộng cơ hội để công chúng tiếp cận nhiều loại hình văn hóa.