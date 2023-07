Cuộc thi “Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023” chính thức khởi động

Cuộc thi "Miss Nature Viet Nam 2023” cũng mở đầu cho cuộc thi sắc đẹp quốc tế mang tên “Miss Nature World" dự kiến được tổ chức trên quy mô toàn cầu từ năm 2024 với mục tiêu trở thành cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của con người và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ các di sản thiên nhiên, cổ vũ lối sống thân thiện với tự nhiên và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Cuộc thi “Miss Nature Viet Nam 2023” là hoạt động văn hóa và qua đó Ban tổ chức mong muốn tìm được những nữ công dân có đạo đức tốt, có trình độ văn hoá, có vẻ đẹp tự nhiên tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam và sự hiểu biết về bảo vệ các di sản tự nhiên, bảo vệ môi trường, có lối sống thân thiện với tự nhiên để trao danh hiệu Hoa hậu và các danh hiệu người đẹp, góp phần tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, thực thi sứ mệnh mà cuộc thi đề ra cũng như lựa chọn đại diện cho phái đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi “Miss Nature World" từ những năm tới.

Cuộc thi “Miss Nature Viet Nam 2023 - Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023”dự kiến sẽ diễn ra vòng bán kết từ ngày 15/9 – 10/10/2023, với 3 chủ đề: The Earth (Trái Đất), The Woman – A Part Of Nature (Phụ nữ - Một phần của tự nhiên) và The Healing (Chữa lành). Từ ngày 15/10 – 30/10/2023, vòng Chung kết truyền hình thực tế sẽ diễn ra với 2 chủ đề: Beauty Inside (Vẻ đẹp nội tâm) và Shine Bright (Tỏa sáng). Ngày 11/11/2023, đêm Chung kết – The last Element được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VTV3, hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm thanh & ánh sáng giúp các người đẹp tỏa sáng rực rỡ với các ca sĩ, DJ, nhóm nhạc hàng đầu của quốc tế và trong nước.

Hoa hậu Patchamol - Miss Tourism World Thailand 2021 - có mặt tại buổi lễ để động viên phái đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi “Miss Nature World".

Vòng chung kết của cuộc thi “Miss Nature Viet Nam 2023 - Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023” dự kiến sẽ diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) với những phần thi vô cùng thú vị và hấp dẫn. Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng bao gồm: Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3; Người đẹp được yêu thích nhất; Người đẹp nhân ái; Người đẹp tài năng; Người đẹp truyền thông; Người đẹp áo dài; Người đẹp thể thao; Người đẹp môi trường, Người đẹp du lịch; Người đẹp có gương mặt khả ái; Người đẹp có mái tóc đẹp nhất; Người đẹp có làn da đẹp nhất… Cùng các giải phụ: 63 người đẹp Miss Nature, 63 người đẹp Miss Herbal và 63 người đẹp Miss Energy.

Người đạt giải Hoa hậu sẽ nhận vương miện trị giá 2 tỷ đồng, giấy chứng nhận, kỷ niệm chương của BTC, giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng và quyền tham dự cuộc thi Miss Nature World.