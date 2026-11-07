Thứ Bảy, 07/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đà Nẵng đẩy mạnh Chương trình quảng bá “Made in Da Nang” 2026 – niềm tin hàng Việt

N Ngô Anh Văn

Đây là một phần trong nỗ lực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Đề án xây dựng và phát triển thương mại cho các sản phẩm tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng”...

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, phát biểu khai mạc Chương trình. Ảnh: Ngô Anh Văn
Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, phát biểu khai mạc Chương trình. Ảnh: Ngô Anh Văn

Tối 06/11, tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng, đã diễn ra lễ khai mạc Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026. Chương trình được tổ chức bởi Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, với sự phối hợp của nhiều đơn vị như Công ty TNHH Quảng cáo và tổ chức sự kiện Anh Thịnh Minh, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, và các trung tâm thương mại lớn trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cho rằng Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026 không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực mà còn là cơ hội để đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng kỳ vọng chương trình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm 2026. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích người dân và du khách lựa chọn sản phẩm địa phương, tạo niềm tin vào hàng Việt.

Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình. Ảnh: Ngô Anh Văn
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình. Ảnh: Ngô Anh Văn

Theo Ban tổ chức, Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” - Niềm tin hàng Việt năm 2026, diễn ra tại bốn địa điểm chính: Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng, Trung tâm MM Mega Market Đà Nẵng, Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, và Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng. Mỗi địa điểm sẽ tổ chức các đợt quảng bá kéo dài ba ngày, từ tháng 11 - tháng 12/2026.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là lễ khai mạc tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng vào tối ngày 06/11/2026. Theo quan sát của VNEconomy, tại đây, khu vực trưng bày sản phẩm “Made in Da Nang” được thiết kế để tạo không gian thuận tiện cho người tiêu dùng tham quan và mua sắm.

Các sản phẩm được giới thiệu bao gồm thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm, đặc sản địa phương, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, quà tặng lưu niệm và nhiều sản phẩm tiêu biểu khác từ gần 20 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp tham gia và bộ phận thu mua của hệ thống Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tìm hiểu về tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ cần thiết để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại.

Khách hàng trong nước và quốc tế tham quan mua sắm tại Aeon Mall Đà Nẵng trong ngày khai mạc Chương trình. Ảnh: Ngô AnhVawn
Khách hàng trong nước và quốc tế tham quan mua sắm tại Aeon Mall Đà Nẵng trong ngày khai mạc Chương trình. Ảnh: Ngô AnhVawn

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn tổ chức các hoạt động tư vấn, trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, chương trình khuyến mại và livestream quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm tăng cường tương tác với khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Công tác truyền thông cho chương trình cũng được chú trọng với việc quảng bá hình ảnh nhận diện “Made in Da Nang” trên các phương tiện trực quan. Thông tin về chương trình được đăng tải trên các báo, đài, cổng thông tin điện tử thành phố, tổng đài 1022, trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và các mạng xã hội như Facebook, TikTok.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Chương trình Made in Da Nang 2026 VnEconomy thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa VnEconomy trải nghiệm sản phẩm VnEconomy Vneconomy VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy

"Săn sale giờ vàng”: Tiết kiệm chi phí hay tiêu dùng bền vững?

Hành vi tiêu dùng trên thị trường luôn phản ánh trực tiếp mức độ tự tin tài chính của người dân. Khi kinh tế khó khăn, người tiêu dùng sẽ có xu hướng phòng thủ, hạn chế những khoản chi chưa thực sự cần thiết và tập trung vào nhu cầu cơ bản…

Cao điểm tiêu dùng cuối năm: Doanh nghiệp bán lẻ tăng tốc

Cao điểm tiêu dùng cuối năm: Doanh nghiệp bán lẻ tăng tốc

Thị trường tiêu dùng đang bước vào cao điểm chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Đinh Mùi 2027. Khi sức mua dự kiến tăng mạnh, doanh nghiệp phải chủ động nguồn cung từ sớm nhưng đồng thời đối mặt áp lực chi phí nguyên liệu, vận chuyển, kho lạnh và bảo quản…

Hành vi mua sắm trở thành động lực của tiêu dùng bền vững

Hành vi mua sắm trở thành động lực của tiêu dùng bền vững

Thị trường chỉ thay đổi bền vững khi hành vi mua sắm thay đổi. Nếu người tiêu dùng ít quan tâm đến lượng bao bì, khả năng tái chế hay tác động môi trường, doanh nghiệp sẽ khó có động lực đủ lớn để đầu tư cho những thay đổi vốn làm tăng chi phí trong ngắn hạn…

VnEconomy Xem thêm
Du lịch Sức khỏe Thị trường Sự kiện Đẹp + Giải trí Nhà Ẩm thực

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

VnEconomy [Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…

AI Điểm tin

VnE TV
10 tháng năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam có nhiều điểm nhấn tích cực. Ảnh: VnEconomy

VnEconomy Điểm nhấn bức tranh kinh tế 10 tháng năm 2026

Lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký lập đỉnh cao nhất trong vòng 17 năm qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Tuy nhiên, diện tích gieo cấy lúa lại giảm tới hàng chục nghìn ha, bình quân vẫn còn tới 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thi trường. Đó là những điểm nhấn trong tổng quan bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng qua.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

69 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

338 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy