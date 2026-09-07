Gia tăng sức mua những tháng cuối năm: Hàng Việt tăng tốc

Khi các chương trình kích cầu Quốc khánh 2/9 kết thúc, thị trường bán lẻ nhanh chóng chuyển hướng sang mùa Trung thu 2026. Từ bánh Trung thu, cốm, trái cây đến các sản phẩm đồ chơi truyền thống, thị trường hàng Việt đang bước vào những ngày sôi động…

Ảnh: Sức sống hàng Việt

Ghi nhận tại các siêu thị trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội cho thấy bánh Trung thu, bánh cốm, sản phẩm hàng Việt quà tặng mùa trăng... hiện đã được trưng bày ở những vị trí bắt mắt. Các sản phẩm có mẫu mã và mức giá phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tết Trung thu năm nay, bên cạnh việc phân phối bánh Trung thu của các thương hiệu, nhiều hệ thống siêu thị còn đóng vai trò là nhà sản xuất với nhãn hàng riêng.

Điển hình siêu thị Co.op Mart đang bày bán bánh Trung thu mang thương hiệu Co.op Bakery với nhiều loại nhân khác nhau, như: thập cẩm trứng muối, khoai môn trứng muối, khoai môn trà bông đến nhân chay như sầu riêng, vừng đen, đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen, khoai môn.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông, cho biết bánh trung thu tươi của siêu thị được làm thủ công, nguyên liệu thuần tự nhiên, không chứa chất bảo quản. Song song, hệ thống có chính sách chiết khấu lên đến 16% đối với các đơn hàng bánh Trung thu nhiều thương hiệu như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica cùng dòng bánh Co.op Bakery.

Bên cạnh việc phân phối bánh Trung thu của các thương hiệu, nhiều hệ thống siêu thị còn đóng vai trò là nhà sản xuất với nhãn hàng riêng. Ảnh: Co.opmart

Tương tự, từ nay đến hết ngày 25/9, hệ thống siêu thị Go! giảm 15% cho hóa đơn bánh Trung thu từ 1 triệu đồng trở lên. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết để kích cầu tiêu dùng, GO! áp dụng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn: Giá bán bánh lẻ dòng bánh GO! Homemade chỉ từ 29.000 đồng/bánh. Giá của hộp bánh chỉ từ 270.000 đồng/hộp...

Trong khi đó, siêu thị Lotte Mart giới thiệu các dòng bánh với 5 hương vị nhân gồm lava sô-cô-la, thập cẩm, dừa sợi & hạnh nhân, hạt sen & long nhãn, và mochi đậu đỏ. Bánh lẻ có giá dao động từ 65.000 - 77.000 đồng/chiếc. Nhằm kích thích sức mua, Lotte Mart triển khai ưu đãi hấp dẫn lên đến 6%, áp dụng cho bánh trung thu Lotte Mart; 15% áp dụng cho bánh trung thu thương hiệu khác khi mua từ 14 hộp bánh các loại.

Năm nay, siêu thị AEON cho ra mắt dòng bánh Trung thu AEON Handmade với giá 70.000 đồng/bánh nướng các vị và 65.000 đồng/bánh dẻo. WinCommerce cũng giới thiệu dòng bánh Trung thu nhãn hiệu Mamahi với hương vị hiện đại, giá bán từ 55.000 - 75.000 đồng/chiếc.

Bà Lê Thị Minh Tâm, Giám đốc Trung tâm MM Mega Market An Phú (TP.HCM) chia sẻ: "Sản lượng cung ứng bánh Trung thu của MM Mega năm nay dự kiến tăng 20% so với năm ngoái. Đơn vị cam kết đầy đủ về nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Kèm với đó là chương trình khuyến mãi tặng voucher trị giá 100.000 đồng đối với hóa đơn trên 650.000 đồng, áp dụng bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến".

Bên cạnh bánh Trung thu, nhiều sản phẩm hàng Việt thích hợp làm quà tặng mùa trăng cũng được bày bán rộng rãi. Ảnh: Phương Thảo

Theo ghi nhận tại các điểm bán, bên cạnh giá cả, người tiêu dùng ngày càng chú ý đến nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng, đồng thời ưu tiên các dòng bánh ít ngọt, thanh đạm. Xu hướng này cũng khiến các nhà bán lẻ điều chỉnh danh mục sản phẩm theo hướng đa dạng hơn thay vì chỉ cạnh tranh về mẫu mã và giá.

Được biết, thị trường bánh Trung thu Việt Nam hiện ước đạt khoảng 4.830 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 4 - 4,5%/năm. Tuy nhiên, sự cạnh tranh đang diễn ra mạnh ở phân khúc bình dân, trong khi phân khúc cao cấp có dấu hiệu chững lại do sức mua chưa phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, doanh nghiệp có xu hướng tìm cách tạo khác biệt bằng hương vị, bao bì, câu chuyện thương hiệu và trải nghiệm thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá.

Bên cạnh bánh Trung thu, các siêu thị đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mãi, giảm giá sản phẩm. Chủ tịch Hiệp hội các nhà Bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan nhận định: "Đây là thời điểm người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn và cơ hội mua sắm với mức giá hợp lý. Còn với doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ, thúc đẩy sức mua sẽ giúp tăng tốc độ lưu chuyển hàng hóa và mở rộng thị trường nội địa".

Đây là thời điểm người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn và cơ hội mua sắm với mức giá hợp lý. Ảnh: Lotte Mart Việt Nam

Không chỉ tạo động lực cho sức mua trong ngắn hạn, các chương trình khuyến mại, kích cầu còn mở thêm cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng và mở rộng đầu ra. Theo ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh, đơn vị đang phối hợp với các hệ thống bán lẻ để tăng cường kết nối, giới thiệu những sản phẩm mang thương hiệu Việt trong những tháng cuối năm. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong nước cũng như du khách quốc tế.

Song song với hệ thống bán lẻ hiện đại, các chương trình đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng cũng được đẩy mạnh. Tại Hà Nội, chương trình “Sức sống hàng Việt” với chủ đề “Rằm rộ phố cổ - Hà Nội trong tôi” giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của Thủ đô như cốm, bánh Trung thu, ô mai, chả cốm, tò he, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi...

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), “Sức sống hàng Việt” tạo kênh kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng theo mô hình đa kênh, kết hợp mua sắm trực tiếp và nền tảng số. Đặc biệt, hoạt động livestream góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến.

Mùa Trung thu năm nay, các doanh nghiệp không chỉ “bung hàng” mà còn tổ chức lại thị trường theo từng nhóm khách hàng, kênh phân phối và trải nghiệm tiêu dùng. Bánh Trung thu vẫn là sản phẩm chủ lực, nhưng cuộc cạnh tranh ngày càng mở rộng sang câu chuyện thương hiệu, sự khác biệt của sản phẩm, độ phủ điểm bán và khả năng kết nối khách hàng trên môi trường số.

Song song với hệ thống bán lẻ hiện đại, các chương trình đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng cũng được đẩy mạnh. Ảnh: Sức sống hàng Việt

Trong một thị trường mở, lợi thế sân nhà không còn đủ để bảo đảm thị phần cho hàng Việt. Do đó, doanh nghiệp Việt cũng phải tự thay đổi. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh còn khó tiếp cận vốn, công nghệ và các tiêu chuẩn để bước vào hệ thống phân phối hiện đại.

Ông Trần Hữu Linh cho rằng, để các chương trình kích cầu tạo hiệu ứng lan tỏa thực chất, cần phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, hiệp hội ngành hàng và địa phương; đồng thời thiết kế hoạt động theo từng phân khúc thị trường, kết hợp các tuần lễ hàng Việt tại đô thị với phiên chợ, chuyến hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới.

Ở tầm rộng hơn, hội chợ thương mại nếu gắn với du lịch, văn hóa, lễ hội có thể trở thành không gian trải nghiệm về sản xuất, tiêu dùng và văn hóa vùng miền. Khi ấy, hàng Việt không chỉ được bán mà còn có cơ hội kể câu chuyện về thương hiệu, vùng đất và giá trị tạo nên sản phẩm.