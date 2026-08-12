Doanh nghiệp nỗ lực giữ sức mua khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu

Sức mua phục hồi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để sức mua thực sự chuyển hóa thành động lực cho sản xuất, cần sự kết nối chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối và người tiêu dùng…

Ảnh minh họa: Tops Market

Khảo sát sức mua tại các chợ truyền thống lớn trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM những ngày đầu tuần cho thấy thị trường thực phẩm đã nhận tín hiệu tích cực khi áp lực tăng giá được giải tỏa. Cụ thể, giá các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gia cầm cùng nhiều loại rau xanh, củ quả đã hạ nhiệt, giảm khoảng 10.000 đến 15.000 đồng/kg so với giai đoạn trước.

Đồng thời, các hệ thống bán lẻ hiện đại cũng liên tục tung ra các chương trình ưu đãi lớn. Mức giảm giá từ 20% đến 50% được áp dụng cho hàng trăm mặt hàng thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm... Dù giá cả đã “hạ nhiệt” hơn, phần lớn người dân vẫn duy trì thói quen thắt chặt chi tiêu trước những biến động kinh tế.

Ở góc độ kinh doanh, các hộ tiểu thương tại chợ truyền thống hay các doanh nghiệp bán lẻ đều đang đối mặt với bài toán khó khi chi phí đầu vào như điện, nhân công, vận chuyển đều ở mức cao. Để giữ chân khách hàng, nhiều tiểu thương, doanh nghiệp chấp nhận giảm biên độ lợi nhuận, chủ động thương lượng với nhà cung cấp để giữ giá bán ổn định thay vì tăng giá theo biến động thị trường.

Các hệ thống bán lẻ hiện đại cũng liên tục tung ra các chương trình ưu đãi lớn để gia tăng sức mua. Ảnh: Bách Hóa Xanh

Tại TP.HCM, từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày, nhiều người tiêu dùng tranh thủ đến các hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh để mua hàng giảm giá. Đây là khung giờ các mặt hàng tươi sống, rau củ quả thường được giảm 30 - 50%. Nhiều người kiểm tra giá, xem hạn sử dụng rồi mới quyết định mua. Trước tâm lý mua sắm thận trọng của người tiêu dùng, từ ngày 01/08 đến hết ngày 31/08/2026, Bách hóa Xanh triển khai chương trình khuyến mãi khuyến mại dịp Lễ Vu Lan.

Theo đó, người tiêu dùng có thể tham khảo các nhóm hàng giảm giá trọng tâm như nấm tươi, đậu hũ các loại, mì chay, gia vị chay, gạo ST25, dầu ăn, trà, cà phê và bánh kẹo… Bên cạnh chính sách giảm giá, nhiều sản phẩm áp dụng mua 2 tặng 1, mua nhiều giảm nhiều... Chẳng hạn, một số loại sữa chua có chương trình mua 8 tặng 8; các loại rau ăn lá được bán 15.000 đồng/2 bó, trong khi một số loại rau xà lách, cà chua giảm giá tới 40%.

Tương tự, hệ thống Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình kích cầu sức mua đối với sản phẩm thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng nhãn riêng Co.op Select. Nhiều mặt hàng giảm giá đến 50%, áp dụng các chương trình mua 1 tặng 1... Các chương trình này vừa tạo lợi ích trực tiếp cho người mua, vừa góp phần kích cầu mua sắm.

Trong khi đó tại siêu thị GO!, Tops Market, ngoài một số chương trình khuyến mãi trực tiếp trên sản phẩm, khách hàng thành viên còn được hưởng ưu đãi giảm 10% đối với các sản phẩm tươi sống trong khung giờ buổi sáng, hoặc mức giá ưu đãi dành riêng cho thành viên trên nhiều sản phẩm tiêu dùng nhanh.

Nhiều mặt hàng giảm giá đến 50%, áp dụng các chương trình mua 1 tặng 1... Ảnh: Co.opXtra

Hệ thống AEON Việt Nam cũng đang triển khai ba chương trình gồm “Giá luôn rẻ” từ tháng 8 đến tháng 10/2026, “Giá thấp mỗi ngày” và “Thứ tư vui vẻ”, áp dụng tại hệ thống trên toàn quốc, đồng thời mở rộng trên kênh trực tuyến.

Trong đó, chương trình “Giá luôn rẻ” tập trung vào những nhóm thực phẩm có tần suất mua sắm cao như rau củ quả, trái cây, thịt và hải sản. AEON Việt Nam mở rộng giải pháp về giá theo hướng dài hạn, phối hợp với nhà cung cấp để tối ưu nguồn hàng và chi phí, giúp khách hàng cân đối ngân sách và gia tăng sức mua.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, không dừng lại ở việc tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước còn chủ động đổi mới cách thức kết nối cung - cầu thông qua việc phối hợp các nền tảng số và mời nhiều KOL, KOC tham gia livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm Việt.

Mô hình này giúp hàng Việt Nam tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng trên môi trường số, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại chuyển từ phương thức truyền thống sang đa nền tảng. Đây cũng là cách làm phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, đưa hoạt động xúc tiến thương mại chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình đa nền tảng, lấy công nghệ số làm cầu nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng.

Các chương trình này vừa tạo lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng, vừa kích thích sức mua. Ảnh: GO Việt Nam

Cụ thể, trong Chương trình "Sức sống hàng Việt" tổ chức đầu tháng 8 vừa qua, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã giúp Hợp tác xã Dịch vụ và Sản xuất nông nghiệp Đồng Mỏ (Lạng Sơn) tiêu thụ hơn 1,2 tấn na Chi Lăng chỉ trong 3 ngày thông qua kết hợp bán trực tiếp và livestream. Riêng phiên phát trực tiếp ngày đầu tiên đã chốt gần 100 đơn hàng trong khoảng 30 phút.

Thực tiễn cho thấy, khi chính sách đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp chủ động đổi mới và công nghệ trở thành cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, thị trường bán lẻ sẽ mở rộng sức mua trong nước một cách mạnh mẽ. Song song đó, sự phát triển nhanh của “chợ mạng” mở ra nhiều cơ hội giúp doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường, tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu phải xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững, minh bạch và hiện đại.

Thương mại số là định hướng được nhiều địa phương, trong đó có TP.HCM, xác là một trong những trụ cột của nền kinh tế số trong giai đoạn tới. Theo đó, UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026 - 2030. Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến; doanh số bán lẻ thươngmại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm và chiếm khoảng 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn.

Thực tiễn thị trường đặt ra yêu cầu phải xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững, minh bạch và hiện đại. Ảnh: Aeon Việt Nam

Thành phố cũng phấn đấu trên 80% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh; 100% giao dịch trên các nền tảng thương mại số sử dụng hóa đơn điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 80%… Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam với quy mô dân số hơn 100 triệu người, tỷ lệ sử dụng internet cao, thanh toán không dùng tiền mặt phát triển nhanh cùng hệ thống logistics ngày càng hoàn thiện, dư địa tăng trưởng của thương mại điện tử vẫn còn rất lớn.

Nếu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực số của doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thương mại điện sẽ không chỉ là kênh bán hàng hiệu quả mà còn trở thành một trong những động lực quan trọng gia tăng sức mua, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.