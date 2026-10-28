Đồng Nai xác định du lịch là một trụ cột phát triển kinh tế

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/8/2026 của BCH Đảng bộ TP. Đồng Nai xác định du lịch là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế. Định hướng này đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các lợi thế về sinh thái, văn hóa và kết nối giao thông, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ liên quan.
Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố Đồng Nai, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đón 4,456 triệu lượt khách, gồm 4,3375 triệu lượt khách nội địa và 118.500 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 3.405 tỷ đồng, tương đương 75,67% kế hoạch năm.
Với kết quả này, Đồng Nai còn một chặng để hoàn thành mục tiêu năm 2026. Tuy nhiên, yêu cầu dài hạn không chỉ là tăng lượng khách, mà còn phải nâng giá trị kinh tế thu được từ mỗi chuyến đi.
Nghị quyết số 10-NQ/TU đặt mục tiêu đến năm 2030, Đồng Nai đón 11,5 triệu lượt khách, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 11.950 tỷ đồng. Đến năm 2035, địa phương phấn đấu đón 20 triệu lượt khách, doanh thu đạt 24.000 tỷ đồng.
Để đạt các chỉ tiêu này, thành phố xác định ba nhóm sản phẩm chủ đạo: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với hệ sinh thái rừng; du lịch văn hóa - tín ngưỡng; du lịch nông nghiệp, nông thôn và cộng đồng. Đây là những nhóm sản phẩm dựa trên lợi thế sẵn có của địa phương, nhưng cần được tổ chức thành các hành trình có khả năng kết nối nhiều dịch vụ thay vì chỉ dừng ở tham quan một điểm đến.
Thực tế, Đồng Nai có những điểm đến như Vườn quốc gia Cát Tiên, hồ Trị An, núi Chứa Chan cùng hệ thống di tích lịch sử, làng nghề và không gian văn hóa bản địa. Tuy nhiên, tài nguyên phong phú chưa đồng nghĩa với việc đã hình thành được chuỗi sản phẩm đủ sức giữ chân du khách. Việc kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành với các khu, điểm du lịch, chất lượng dịch vụ và khả năng tổ chức hoạt động trải nghiệm vẫn ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của chuyến đi.
Bởi vậy, phát triển du lịch cần gắn với đầu tư sản phẩm và dịch vụ, từ lưu trú, ăn uống đến mua sắm, trải nghiệm văn hóa và đặc sản địa phương. Khi du khách có thêm hoạt động để lựa chọn và kéo dài thời gian lưu lại, cơ hội tăng doanh thu cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng dân cư sẽ rộng hơn.
Một diễn biến mới trong tháng 10/2026 là hoạt động đón khách du lịch tàu biển tại Cảng Phước An. Theo ghi nhận, từ đầu tháng 10/2026 đến nay, cảng đã đón 10 chuyến tàu với khoảng 15.000 lượt khách. Dự kiến từ nay đến tháng 5/2027, cảng đón thêm khoảng 50 chuyến tàu quốc tế, đưa hơn 100.000 lượt khách đến địa phương.
Dòng khách này mở thêm kênh tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời tạo cơ hội phát triển các tour tham quan trong ngày. Tuy nhiên, để nguồn khách mới tạo ra giá trị kinh tế rõ hơn, Đồng Nai cần kết nối hoạt động đón khách tại cảng với các điểm đến, dịch vụ ăn uống, sản phẩm lưu niệm và trải nghiệm văn hóa địa phương.
Nếu hành trình chỉ gồm tham quan ngắn rồi quay lại tàu, khả năng gia tăng chi tiêu tại địa phương sẽ hạn chế. Ngược lại, các tour được thiết kế phù hợp với thời gian cập cảng, có dịch vụ ổn định và sản phẩm đặc trưng sẽ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ và người dân tham gia chuỗi du lịch.
Cùng với mùa du lịch đường biển, sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng mở thêm điều kiện kết nối khách trong thời gian tới. Nghị quyết số 10-NQ/TU định hướng phát triển các trục du lịch gắn với khu vực sân bay, đô thị và những điểm đến sinh thái, văn hóa của Đồng Nai. Việc kết nối các đầu mối giao thông với sản phẩm du lịch sẽ quyết định khả năng chuyển lợi thế hạ tầng thành dòng khách thực tế.
Để thực hiện định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh, thành phố còn phải tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư, nâng chất lượng dịch vụ và tăng liên kết giữa các doanh nghiệp. Cùng với quảng bá điểm đến, việc xây dựng tour có lịch trình thuận tiện, dịch vụ đồng bộ và trải nghiệm mang bản sắc địa phương sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh.
Mùa du lịch đường biển đang mở ra cơ hội mới cho Đồng Nai trong giai đoạn cuối năm 2026 và những tháng đầu năm 2027. Thách thức đặt ra là làm thế nào để lượng khách tăng lên đi cùng doanh thu, thời gian lưu trú và sự tham gia của các cơ sở dịch vụ địa phương. Đây cũng là những yếu tố quyết định hiệu quả thực tế của định hướng đưa du lịch trở thành một trụ cột kinh tế.
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