DAG, IBC, SJF và VHC bị HoSE nhắc nhở chậm công bố bso cáo tài chính quý 3/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) nhắc nhở các công ty niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính quý 3/2023.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: ‘tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý....

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý... ”.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính quý 3/2023 của các công ty gồm: DAG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á; IBC của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings; SJF của CTCP Đầu tư Sao Thái Dương và VHC của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

Do đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị các công ty trên khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

Được biết, HOSE đưa cổ phiếu DAG vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/09/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DAG do công ty vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch).

Đối với cổ phiếu IBC, HOSE cũng chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/10/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Đối với cổ phiếu SJF, HOSE cũng thông báo chuyển cổ phiếu SJF từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/10/2023 và cổ phiếu này chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ngoài ra, cổ phiếu SJF vẫn thuộc diện cảnh báo theo Quyết định số 153/QĐ-SGDHCM ngày 05/4/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Theo thống kê kết quả kinh doanh quý 3 của 951/1.609 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết (đại diện 92,5% tổng giá trị vốn hóa trên cả 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM) do Fiingroup mới công bố cũng cho thấy tín hiệu tích cực khi tổng lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 tăng +0,3% so với cùng kỳ, quý đầu tiên tăng trưởng sau khi giảm mạnh 3 quý liên tiếp trước đó.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của khối Tài chính tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ Chứng khoán và Bảo hiểm trong khi Ngân hàng giảm nhẹ. Với khối Phi tài chính, lợi nhuận sau thuế tiếp tục giảm so với cùng kỳ (-3,6%), nhưng tốc độ suy giảm thu hẹp đáng kể so với các quý trước đây.

Xét theo ngành, Công nghệ thông tin và Du lịch & Giải trí duy trì đà tăng trong các quý gần đây, trong khi đó Dầu khí và Thép là hai ghi nhận tăng trưởng đột biến trong quý 3 này, dứt mạch suy giảm nhiều quý trước đó.

Những ngành có lợi nhuận đảo chiều từ tăng trưởng sang suy giảm bao gồm Bất động sản, Hàng và Dịch vụ công nghiệp, Dược phẩm. Những ngành duy trì giảm về lợi nhuận bao gồm Bán lẻ, Tiện ích (Điện, Nước, Khí đốt), Hóa chất, Hàng cá nhân & Gia dụng, Viễn thông.

Ở nhóm VN30, 15 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng với những doanh nghiệp đột phá như HPG tăng 212%; PLX 284%; SSI 111%; VRE 66%; VJC 30%. Ở chiều ngược lại, nhóm giảm mạnh gồm MWG giảm 95,7%; POW giảm 70%; GVR giảm 50%; MSN giảm 42%; TPB giảm 26%; VHM giảm 26,4%...