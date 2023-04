HoSE nhắc TGG phải nộp BCTC kiểm toán 2022 đúng hạn

Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG-HOSE) thông báo công văn của UBCKNN có ý kiến về việc xin gia hạn BCTC năm 2022.

Trước đó, Louis Capital đã có công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC kiểm toán năm 2022 đến ngày 30/4 với lý do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam không đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 theo quy định.

Ngày 22/03/2023, TGG đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và đã ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn đon vị kiểm toán mới thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). Do thời gian gấp rút, việc hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 không thể thực hiện được.

Về vấn đề này, SSC cho biết, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/20202/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán, nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Theo đề nghị của công ty tại công văn số 40/2023/TGG/TGD-CV, lý do gia hạn công bố thông tin không thuộc trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 96/20202/TT-BTC. Do đó, UBCKNN đề nghị công ty khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành công bố thông tin theo quy định.

Được biết, TGG là 1 trong 24 công ty niêm yết chưa nộp BCTC kiểm toán 2022 và HOSE đã có công văn nhắc nhở, đề nghị các công ty trên khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.





Trên báo cáo tự lập quý 4, TGG ghi nhận doanh thu giảm mạnh từ 617 tỷ xuống còn 836 triệu đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 12 tỷ (cùng kỳ đạt 26,7 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế âm hơn 12 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, TGG ghi nhận doanh thu giảm 225 tỷ xuống gần 577 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 37 tỷ (cùng kỳ lãi 98 tỷ) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm gần 22,5 tỷ đồng năm 2022 trong khi cùng kỳ lãi hơn 91 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm gần 12 tỷ xuống còn hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 22/3 vừa qua, Louis Capital đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 lần 2 trong đó thông qua miễn nhiệm nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với 4 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Mai Long, ông Ngô Thục Vũ, ông Trịnh Văn Bảo và ông Cao Bá Trung.



Đồng thời, bầu thay thế 4 nhân sự vào Hội đồng quản trị gồm ông Võ Kim Nguyên, ông Lý Thanh Nhã, ông Nguyễn Thomas Thanh và ông Ngô Quang Tuấn.

Đáng chú ý, cổ đông của Louis Capital đã thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần The Golden Group. Bên cạnh đó, cổ đông công ty cũng đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi định hướng phát triển công ty sang ngành dược phẩm là ngành cốt lõi; ủy quyền cho hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện hoạt động M&A những công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm hoặc các công ty khác có tiềm năng.

Trên thị trường, cổ phiếu TGG đã bất ngờ tăng trần 5 phiên liên tiếp kể từ ngày 27/03/2023 đến ngày 31/03/2023, cổ phiếu này hiện dừng ở mức 4.520 đồng/cp, tăng hơn 33% kể từ sau kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường mới đây.

Theo TGG, giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp có thể do tại ĐHĐCĐ bất thường 2023 công ty đã bầu ra được HĐQT, BKS mới và có sự thay đổi trong định hướng kinh doanh của Công ty; Ngoài ra, giá cổ phiếu TGG tăng trần 5 phiên liên tiếp do cung cầu của thị trường, quyết định mua bán cổ phiếu do các nhà đầu tư quyết định và nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty.