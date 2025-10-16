Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Chủ tịch nước lần thứ IV

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã thực hiện tốt tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020-2025.

Dù ở bất cứ giai đoạn, thời điểm nào, các cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước luôn tận tâm, tận tụy, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao; thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm và cố gắng, thực hiện tốt luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Đại hội đã nhất trí với phương hướng và giải pháp đề ra, trong đó nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ và Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị.

Để phong trào thi đua đạt kết quả cao, cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, việc “nêu gương” được coi là biện pháp quan trọng nhất nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đổi mới mạnh mẽ về tiêu chí, nội dung và hình thức thi đua, khen thưởng. Việc xây dựng minh bạch, công khai, dân chủ trong công tác thi đua, khen thưởng được nhấn mạnh nhằm ngăn ngừa, loại bỏ bệnh thành tích, hình thức, đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nhấn mạnh việc chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sôi nổi, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, đặc thù của Văn phòng.

Trong báo cáo tóm tắt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, công tác thi đua, khen thưởng của Văn phòng có nhiều nét đổi mới. Công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, khen đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Việc biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt được triển khai kịp thời, thường xuyên, tạo sự lan tỏa tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tại một số đơn vị còn chưa toàn diện; hình thức chưa được phong phú. Việc đôn đốc sơ kết, tổng kết các phong trào có lúc, có nơi còn chậm làm giảm tác động lan tỏa. Xây dựng tiêu chí thi đua còn thiếu cụ thể, chưa thực sự bám sát nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế.

Với quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2025-2030, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Trong đó, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn cơ quan.

Các phong trào thi đua phải có nội dung thiết thực gắn với việc kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, Văn phòng Chủ tịch nước; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Đại hội đã thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030. Đây là cơ sở quan trọng để Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.