Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng kết 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025.

Thứ nhất, quyết liệt triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 01/7/2025, sau sắp xếp, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 29 ban, đơn vị trực thuộc do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, gồm: 09 ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung; 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan; 07 ban tham mưu, giúp việc của các tổ chức chính trị - xã hội; 10 đơn vị sự nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội và cứu trợ hiệu quả, đúng đối tượng.

Theo đó, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra; công khai, minh bạch nguồn lực ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để cùng với Đảng, Nhà nước về đích sớm Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo cho đoàn viên, hội viên và những người yếu thế trong xã hội.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mặt trận.

Thứ ba, tổ chức lấy ý kiến góp ý trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 18/11/2025, đã có 527.764 ý kiến đóng góp trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ tư, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Thứ năm, tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung và đề xuất sửa đổi các quy định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Không gian triển lãm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Ảnh: Mặt trận.

Thứ sáu, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại các khu dân cư trên cả nước một lần nữa khẳng định tinh thần đại đoàn kết, sự chung sức đồng lòng, ý Đảng hợp lòng dân, dân tin Đảng, góp phần đưa đất nước ngày một phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thứ bảy, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, tạo nên dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ tám, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong việc tham gia các tuyến bài nổi bật, tâm huyết hưởng ứng Giải báo chí do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Thứ chín, triển khai Đề án chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW với những điểm nhấn nổi bật, tạo sức chuyển biến mạnh mẽ.

Thứ mười, hoạt động đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh thông qua các chương trình giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với các tổ chức trên thế giới.