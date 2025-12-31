Hàng nghìn tài xế có thể gặp gián đoạn khi qua trạm thu phí không dừng từ đầu năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 31/12/2025
Khánh Huyền
31/12/2025, 16:18
Dù quy định về tài khoản giao thông đã được ban hành và hướng dẫn rộng rãi, trên thực tế không ít chủ phương tiện vẫn chần chừ khi lựa chọn phương thức thanh toán để liên kết.
Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, chủ phương tiện phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông được kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).
Chia sẻ về việc chần chừ trong việc liên kết phương thức thanh toán, ông Trần Văn T. (tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Nhiều người không thạo công nghệ nên chỉ cần một bước lỗi, là không biết cách xử lý các bước tiếp theo. Các anh em cũng sợ tình trạng lừa đảo mạng, nên khi thấy link hướng dẫn cũng là không dám vào, toàn phải nhờ người quen hoặc ra đến trạm thu phí mới biết làm đúng hay sai”.
Thực tế này phản ánh một tâm lý phổ biến. Không ít tài xế, đặc biệt là người lớn tuổi, lo ngại việc liên kết tài khoản sẽ dẫn đến rủi ro bị trừ tiền ngoài ý muốn, bị lộ thông tin cá nhân hoặc gặp sự cố nhưng không biết nhờ ai hỗ trợ.
Việc phải thường xuyên kiểm tra số dư, nạp tiền trước mỗi chuyến đi cũng khiến nhiều tài xế cảm thấy bất tiện, nhất là khi phát sinh những chuyến đi ngoài kế hoạch. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về một phương thức thanh toán đủ linh hoạt để có “nguồn tiền dự phòng” khi tài khoản không đủ tiền trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Yếu tố bảo mật cũng đóng vai trò then chốt. Người dùng cần biết rõ tiền được trừ khi nào, vì sao bị trừ và có thể tra cứu, đối soát dễ dàng nếu xảy ra sự cố.
Thực tế cho thấy, dù quá trình chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông đã được triển khai rộng rãi, mức độ hoàn tất liên kết phương thức thanh toán vẫn còn khoảng cách đáng kể. Tính đến ngày 30/9/2025, trong tổng số khoảng 5,8 triệu tài khoản giao thông đã được tạo lập, mới có hơn 3 triệu tài khoản kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này đồng nghĩa vẫn còn hàng triệu chủ phương tiện có thể gặp khó khăn khi qua trạm thu phí nếu chưa hoàn tất liên kết nguồn tiền.
Nguy cơ này càng rõ nét hơn trong các dịp cao điểm từ 01/01/2026 như Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, khi lưu lượng phương tiện qua các tuyến cao tốc tăng mạnh. Chỉ cần một phương tiện phải dừng lại xử lý sự cố thanh toán cũng có thể gây ảnh hưởng dây chuyền, làm ùn ứ cả đoạn đường phía sau.
Chính vì vậy, các cơ quan quản lý khuyến nghị chủ phương tiện nên chủ động hoàn tất việc liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán phù hợp từ sớm, thay vì chờ đến khi phát sinh nhu cầu di chuyển đường dài hoặc vào thời điểm cao điểm giao thông.
Với các chủ phương tiện sử dụng ePass, từ 1/1/2026, để tránh gián đoạn khi lưu thông qua trạm thu phí không dừng, tài xế cần đảm bảo tài khoản giao thông đã được liên kết với một phương thức thanh toán hợp lệ và duy trì đủ số dư khi xe qua trạm. Các phương thức thanh toán hiện nay bao gồm ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng theo quy định của hệ thống thu phí ETC.
Trong bức tranh đó, Viettel Money đang được nhiều chủ phương tiện lựa chọn khi liên kết tài khoản giao thông ePass, bởi ứng dụng này đáp ứng đồng thời các yêu cầu về chi phí, kỹ thuật và trải nghiệm người dùng.
Trước hết, người dùng ePass khi liên kết tài khoản giao thông với Viettel Money không phải trả phí kết nối, phí duy trì hay phí giao dịch khi thanh toán qua trạm thu phí không dừng.
Đáng chú ý, Viettel Money còn phát triển các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho các nhu cầu dự phòng tài chính của khách hàng ePass. Mới nhất là tính năng Nạp tiền tự động, cho phép Viettel Money tự động theo dõi số dư và nạp từ ngân hàng liên kết khi tài khoản xuống dưới hạn mức đã đặt, đảm bảo dòng tiền luôn sẵn sàng cho các giao dịch qua trạm ETC.
Bên cạnh đó, Viettel Money triển khai Ví trả sau dành riêng cho khách hàng ePass - một “nguồn tiền dự phòng” giúp xử lý linh hoạt các tình huống ngoài dự tính. Khi số dư trong Viettel Money không đủ để trả phí qua trạm, hệ thống sẽ tự động “trượt” sang trích tiền từ Ví trả sau để xử lý giao dịch, giúp phương tiện vẫn được phép qua trạm mà không gây gián đoạn lưu thông.
Hiện tại Ví trả sau của Viettel Money không phát sinh bất khoản phí nào trong 3 tháng đầu tiên, kể cả phí mở ví, phí duy trì tài khoản hay phí giao dịch.
Song song với giải pháp công nghệ, hệ thống ePass và Viettel Money cũng triển khai mạng lưới hỗ trợ trực tiếp tại hơn 1.400 điểm dịch vụ trên toàn quốc. Các kênh truyền thông chính thức của Viettel Money cũng thường xuyên cập nhật hướng dẫn, giúp người dùng tránh rơi vào bẫy lừa đảo từ các đường link không rõ nguồn gốc.
Chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hệ thống bán lẻ hiện đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng Tết, mở rộng trưng bày và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, sẵn sàng phục vụ mùa mua sắm lớn nhất trong năm…
TS. Nguyễn Ngọc Trân đã dịch và đặt tựa đề tiếng Việt là "Việc con người sử dụng con người: Điều khiển học và xã hội" cho cuốn sách The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society (sau đây viết tắt HUoHB) của tác giả Nobert Wiener. Việc dịch từ tựa đề tiếng Anh đã cố gắng sát nghĩa nhất có thể và có tham khảo tựa sách đã dịch ra các tiếng nước ngoài khác.
Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, SCG và các công ty thành viên tại Việt Nam đã nổi lên như những tấm gương sáng trong việc thực hiện chiến lược ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) một cách nhất quán.
Ngành công nghiệp bia tại Việt Nam từ lâu đã là sân chơi của những thương hiệu lớn với lịch sử hàng trăm năm. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của 1689 Beckent Bauer như một làn gió mới, mang theo khát vọng tiên phong và tạo dựng bản sắc riêng trong ngành bia thủ công.
Hướng tới mục tiêu tăng gấp ba quy mô của AEON tại Việt Nam vào năm 2030, AEON Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hệ thống kinh doanh trong năm 2026, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ chiến lược tăng trưởng dài hạn.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: