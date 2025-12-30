Thủ tướng yêu cầu tiếp tục khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng

Ngày 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố. Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trước thực trạng nhiều dự án trên cả nước bị đình trệ, kéo dài, gây lãng phí lớn về nguồn lực đất đai và vốn đầu tư, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số địa phương. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 170/2024/QH15, Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn để tổ chức thực hiện.

Sau thời gian triển khai Kết luận 77 và Nghị quyết 170, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận. Đến nay, cả nước đã tháo gỡ hoặc có định hướng tháo gỡ đối với 5.203 dự án, trong đó có 3.289 dự án, đất đai với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỷ đồng và khoảng 70.000 ha đất đã được đưa vào khai thác. Đây được đánh giá là tiền đề quan trọng để giải phóng nguồn lực rất lớn đang bị “đóng băng” trong các dự án tồn đọng, vướng mắc.

Các ý kiến tại hội nghị thống nhất nhận định, Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội là công cụ quan trọng, hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội, tạo dư địa tăng trưởng, hạn chế thất thoát, lãng phí tài nguyên, đồng thời củng cố kỷ luật, kỷ cương pháp luật và niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhiều địa phương kiến nghị tiếp tục áp dụng linh hoạt các cơ chế theo Nghị quyết 170, đặc biệt là việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, kết hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý phát sinh.

Hội nghị cũng đánh giá kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới có 4/7 chỉ tiêu vượt và 3/7 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành; Chương trình giảm nghèo bền vững có 4/5 chỉ tiêu đạt và vượt; Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 6/9 chỉ tiêu đạt, vượt. Các đại biểu đồng thuận với chủ trương tích hợp ba Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và tránh trùng lặp đối tượng thụ hưởng.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hiện cả nước vẫn còn 2.991 dự án tồn đọng, kéo dài, với tổng quy mô hơn 153.000 ha đất và tổng mức đầu tư khoảng 2,46 triệu tỷ đồng cần tiếp tục tháo gỡ. Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát đầy đủ các dự án còn vướng mắc, chủ động đề xuất giải pháp xử lý trên cơ sở Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội, bảo đảm không để thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án là nhiệm vụ phức tạp, cần thực hiện theo tinh thần “vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xây dựng quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 170; Bộ Tài chính phối hợp với Thanh tra Chính phủ rà soát, tổng hợp, trình Chính phủ danh mục các dự án, đất đai đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù để các địa phương triển khai ngay.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030, Thủ tướng yêu cầu xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi và ban hành quyết định đầu tư ngay trong tháng 1/2026, trên cơ sở phân cấp, phân quyền mạnh cho địa phương; Trung ương giao tổng mức vốn, địa phương quyết định nội dung đầu tư cụ thể. Việc triển khai phải bảo đảm ưu tiên vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, minh bạch, tránh dàn trải, trùng lặp đối tượng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường giám sát của cộng đồng.

Thủ tướng tin tưởng, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ dự án tồn đọng và Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tiếp tục khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.