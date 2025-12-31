Đà giảm của giá vàng trong nước chỉ bằng 1/9 so với thế giới

Trong phiên sáng 31/12, giá vàng nhẫn “bất động” trong khi giá vàng miếng SJC bán ra tại các hệ thống lớn giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,19% so với giá chốt phiên 30/12. Mức giảm này chỉ bằng 1/9 so với mức giảm 0,9% của giá vàng thế giới…

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp tục ghi nhận phiên điều chỉnh giảm thứ ba liên tiếp trong phiên sáng (31/12). Tuy nhiên, biên độ giảm nhẹ hơn so với hai phiên còn lại, chủ yếu ở mức 300 nghìn đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm đồng loạt giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (30/12). Thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 152,4 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 154,4 triệu đồng/lượng, duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Chốt phiên sáng, tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này cũng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 154,4 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng SJC mua vào đặt ở mức 152,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/12, giá vàng miếng mua vào và bán ra tại thương hiệu này cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng.

Cùng mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng niêm yết ở mức 153,2 triệu – 154,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở phiên. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Riêng tại Phú Quý, đây là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá mua vào nhưng giảm giá bán ra.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán nhưng giữ nguyên chiều mua, niêm yết ở mức 151,7 triệu – 154,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá mua vàng miếng tại Phú Quý tăng 200 nghìn đồng/lượng nhưng không thay đổi giá bán.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giữ nguyên chiều bán, đặt giá giao dịch ở mức 152 triệu – 154,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy trong phiên sáng, giá vàng miếng mua vào tại Phú Quý ghi nhận tổng mức tăng là 300 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 300 nghìn đồng/lượng.

Diễn biến giá bán vàng miếng SJC và giá vàng thế giới trong tháng 12/2025. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trong khi đó, trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá mua, bán vàng nhẫn tại các hệ thống lớn gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (30/12). Duy chỉ có 1 doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn.

Trong phiên sáng nay, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty liên tục đảo chiều khi ghi nhận liên tục 3 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng 31/12, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng miếng SJC, khoảng cách này vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. Riêng tại Phú Quý, xu hướng điều chỉnh giá trái chiều đã kéo mức chênh lệch này từ 3 triệu đồng/lượng xuống 2,4 triệu đồng/lượng

Sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 147,5 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng (mua-bán). Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút mở cửa, Công ty SJC điều chỉnh tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chốt phiên sáng, thương hiệu này lại giảm 400 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 147,5 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng.

Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (30/12), giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, sau khi ghi nhận tổng mức giảm là 3 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (30/12), mở cửa phiên sáng nay, PNJ vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng nhẫn. Thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn chốt phiên sáng ở mức 150 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 153 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng ngày 31/12, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý niêm yết ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/12, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên sáng 31/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá vàng nhẫn “4 số 9” mua vào cao hơn hẳn so với thị trường chung.

Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ổn định giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 155,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên so với giá chốt phiên 30/12.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng, giảm trong phiên sáng nay đối với giá giao dịch vàng nhẫn.

Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 152,2 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (30/12).

Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng trở lại 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 155,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn được duy trì ổn định.

Tại Ngọc Thẩm, sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 148,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, trong chưa đầy 2 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm điều chỉnh tăng trở lại 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146 triệu – 149 triệu đồng/lượng. Mức giá giáo dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.