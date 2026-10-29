Đắk Lắk hợp tác với IDH phát triển 75.000 ha cà phê bền vững
CChu Khôi
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Đắk Lắk và Tổ chức IDH Việt Nam hợp tác phát triển vùng cà phê bền vững khoảng 75.000 ha trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên đất, nước và rừng. Chương trình đồng thời thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng quy định EUDR, qua đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của cà phê Đắk Lắk...
Ngày 29/10/2026 tại Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk
Lắk và Tổ chức Stichting IDH (Hà Lan) tại Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác
phát triển ngành cà phê bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn
2026-2030.
Hai bên đặt mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu cà phê bền vững khoảng
75.000 ha, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn quốc tế. Ông
Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và ông Huỳnh Tiến Dũng, Trưởng
đại diện IDH Việt Nam, đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) này.
ĐẮK LẮK THÚC ĐẨY LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ CÀ
PHÊ XANH
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thiên
Văn cho biết cà phê là một trong những ngành hàng chủ lực của Đắk Lắk, với diện tích hơn 217 ha, sản lượng trên 580 tấn, giá trị xuất khẩu gần 900 triệu USD mỗi năm, chiếm trên 50% kim ngạch
xuất khẩu của tỉnh. Ngành cà phê tạo việc làm ổn định cho khoảng 300.000 người
trực tiếp sản xuất và gần 200.000 người làm các hoạt động liên quan.
Tuy nhiên, sản xuất cà phê tại Đắk Lắk vẫn
chủ yếu dựa vào các hộ nông dân quy mô nhỏ. Chỉ hơn 10% diện tích do doanh
nghiệp quản lý, trong khi khoảng 90% thuộc các hộ có quy mô phổ biến từ 1-2 ha.
Sản xuất phân tán khiến việc áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, kiểm soát chất
lượng và truy xuất nguồn gốc gặp nhiều khó khăn.
Trong khi đó, biến đổi khí
hậu, hạn hán kéo dài, thiếu nước tưới mùa khô và diện tích cà phê già cỗi cần
tái canh đang tạo thêm áp lực đối với ngành hàng. Các yêu cầu về sản xuất xanh,
giảm phát thải và không gây mất rừng cũng ngày càng khắt khe, đặc biệt trước
những quy định mới của thị trường quốc tế như Quy định chống mất rừng của Liên
minh châu Âu (EUDR).
Theo ông Nguyễn Thiên Văn, những thách thức
này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức phát
triển và người sản xuất, nhằm xây dựng ngành cà phê có sức cạnh tranh cao hơn,
sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng tốt với biến động thị trường.
Theo thỏa thuận mới, các bên hướng tới bốn
nhóm mục tiêu chính: bảo tồn và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước; thúc đẩy
sản xuất bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực sản xuất
và liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu
vùng trồng, hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng EUDR cùng hệ thống đo lường,
báo cáo, thẩm định (MRV). Đồng thời, chương trình sẽ huy động nguồn lực, chuyên
môn và sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức phát triển và
những bên liên quan.
UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và
Môi trường làm đầu mối tham mưu, điều phối thực hiện. IDH Việt Nam đảm nhận vai
trò hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ chuyên môn, đề xuất mô hình và giải pháp, đồng
thời kết nối nguồn tài chính từ doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác phát triển.
HƠN 120.000 LƯỢT NÔNG DÂN ĐƯỢC TẬP HUẤN SẢN
XUẤT BỀN VỮNG
Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030
được xây dựng trên nền tảng kết quả của Chương trình Cảnh quan bền vững tỉnh
Đắk Lắk (ISLA), triển khai từ năm 2016 theo mô hình hợp tác công tư, với sự
đồng tài trợ của tập đoàn JDE Peet’s (Hà Lan).
Trong giai đoạn 2021-2025,
chương trình được thực hiện tại các địa bàn chuyên canh cà phê Krông Năng, Cư
M’gar và mở rộng sang Ea H’leo từ năm 2023. Phạm vi chương trình bao phủ hơn
91.500 ha cà phê, hơn 14.400 ha hồ tiêu và 11.200 ha cây ăn quả, với hơn 75.000
hộ dân hưởng lợi.
Các đối tác tham gia gồm chính quyền địa
phương, IDH, JDE Peet’s và các doanh nghiệp như Simexco Đắk Lắk, Intimex Buôn
Ma Thuột, Dakman, Sucden Coffee cùng hàng chục nghìn hộ trồng cà phê.
Trong 5 năm, chương trình đã tổ chức tập
huấn sản xuất bền vững cho hơn 120.000 lượt nông dân; hỗ trợ hơn 1,3 triệu cây
cà phê giống phục vụ tái canh và gần 505.000 cây trồng xen. Bên cạnh đó, 84 mô
hình tưới tiết kiệm và quản lý thảm phủ được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng tài nguyên.
Chương trình cũng hỗ trợ thành lập, củng cố
năng lực cho 20 hợp tác xã với hơn 7.300 hộ thành viên, canh tác trên 9.556 ha
cà phê. Riêng niên vụ 2024-2025, các doanh nghiệp đã thu mua hơn 23.000 tấn cà
phê nhân từ những hợp tác xã này. Trong đó, 1.903 tấn cà phê chất lượng cao
được bán với giá cao hơn thị trường từ 10.000-20.000 đồng/kg.
Đến cuối năm 2025, gần 28.000 ha cà phê,
tương đương 31% diện tích vùng chương trình, được canh tác theo các tiêu chuẩn
bền vững như 4C, Rainforest Alliance và Fairtrade.
Từ những kết quả đạt được, Đắk Lắk và IDH đặt
mục tiêu tiếp tục mở rộng mô hình hợp tác, xây dựng vùng nguyên liệu cà phê bền
vững khoảng 75.000 ha tại các xã, phường trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn
2026-2030.
Dữ liệu sản xuất và thông tin nông hộ trên
hơn 86.000 ha cà phê cũng đã được khảo sát, số hóa và tích hợp vào hệ thống cơ
sở dữ liệu EUDR do IDH hỗ trợ xây dựng. Hệ thống được bàn giao cho Bộ Nông
nghiệp và Môi trường vào tháng 12/2024, tạo cơ sở phục vụ quản lý vùng trồng và
đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.
Các thực hành canh tác của nông dân ghi
nhận chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ sử dụng phân bón hữu cơ tăng từ 33% lên
82%; 99% số hộ áp dụng quản lý thảm phủ, cỏ dại. Hàm lượng chất hữu cơ trong
đất tăng từ 3,24% lên 4,09%. Đặc biệt, năm 2025 không còn phát hiện tồn dư
Glyphosate trong cà phê nhân.
Năng suất cà phê bình quân đạt 2,79 tấn/ha.
Thu nhập hộ năm 2024 đạt trên 385 triệu đồng, trong đó khoảng một phần tư đến
từ cây trồng xen.
Ông Huỳnh Tiến Dũng nhấn mạnh kinh nghiệm
tại Đắk Lắk cho thấy hợp tác giữa khu vực công, doanh nghiệp và các bên liên
quan ở quy mô cảnh quan có thể tạo ra tác động lớn hơn, đồng thời giảm đáng kể
chi phí cho mỗi doanh nghiệp so với việc triển khai riêng lẻ.
Việc mở rộng hợp tác được kỳ vọng tạo
chuyển biến đồng bộ trên cả ba phương diện.
Về môi trường, chương trình hướng
tới bảo vệ đất, nước và rừng, sử dụng hiệu quả vật tư nông nghiệp và giảm phát
thải khí nhà kính.
Về kinh tế, dữ liệu vùng trồng minh bạch và khả năng đáp ứng
các tiêu chuẩn quốc tế sẽ hỗ trợ cà phê Đắk Lắk duy trì thị trường xuất khẩu,
nâng cao giá trị gia tăng.
Về xã hội, liên kết hợp tác xã, doanh nghiệp và đa
dạng hóa cây trồng góp phần ổn định sinh kế, cải thiện thu nhập cho các hộ nông
dân.
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