Đảo chiều thất bại vì trụ kém đồng thuận, tiền vẫn hoạt động tốt ở cổ phiếu vừa và nhỏ

VN-Index bắt đầu quay lại vùng đỏ từ khoảng 2h15, cũng là lúc VIC bắt đầu rơi mạnh. Cổ phiếu này chốt phiên sáng tại tham chiếu, cho đến khoảng 2h vẫn bình thường. Tuy nhiên 15 phút cuối lực bán có dấu hiệu ép xuống, VIC đóng cửa giảm 1,1% và ở mức thấp nhất ngày. Thanh khoản chiều nay của VIC cũng tăng mạnh 124% so với buổi sáng. Chỉ riêng mức giảm của VIC đã khiến chỉ số mất 4 điểm, còn nhiều hơn tổng điểm giảm (-3,88 điểm).
Sức ép của VIC được bù trừ phần nào từ VHM lên giá trong cùng thời gian. Buổi sáng VHM là mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất khi giảm 1,52%. Tuy nhiên sang chiều VHM là một trong những cổ phiếu mạnh khi phục hồi tới 2,01%, đảo chiều thành công tăng 0,46% so với tham chiếu.
Hỗ trợ VHM là một số mã ngân hàng. HDB xuất sắc nhất, chiều nay tăng cao thêm tới 1,82% nữa và đóng cửa tăng tổng cộng 3,94%. Tuy vốn hóa của HDB hạn chế nhưng biên độ giá mạnh cũng khiến cổ phiếu này vươn lên vị trí số 1 trong nhóm dẫn dắt, dù chỉ hơn 0,9 điểm. TCB cũng mạnh, tăng thêm 1,25% và đóng cửa trên tham chiếu 1,41%. VPB phiên sáng chỉ tham chiếu, đóng cửa tăng 1,49%. MBB cũng khá tuy chung cuộc chỉ tăng 0,79% nhưng thực chất riêng chiều nay tăng 1,06% so với buổi sáng…
Thống kê rổ VN30 chiều này vẫn có cải thiện, với 15 mã tăng giá cao hơn và 12 mã tụt giá so với phiên sáng. Nhóm blue-chips khỏe hơn giúp VN-Index cải thiện mức giảm chút ít so với phiên sáng (giảm 6,42 điểm).
Khả năng giữ điểm phiên chiều cũng hỗ trợ tâm lý giao dịch chung khá tốt. Theo đà phục hồi từ cuối phiên sáng, nhiều cổ phiếu chiều nay đảo chiều thành công. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 130 mã xanh và 175 mã đỏ, tốt hơn phiên sáng (88 mã xanh và 212 mã đỏ).
Dù vậy thị trường phân hóa với hai thái cực rõ ràng: Các cổ phiếu bị xả vẫn lao dốc đáng kể trong khi số hút được dòng tiền hoặc bán ít có cơ hội xanh mạnh. Trong 175 cổ phiếu đỏ có 93 mã giảm quá 1%, cải thiện không nhiều so với phiên sáng (116 mã). Nhóm blue-chips bị xả quy mô lớn ở một số cổ phiếu là VIC giảm 1,1%, FPT giảm 3,02%, BSR giảm 2,97%, GVR giảm 2,95%, thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng. Midcap xuất hiện MSB giảm 1,02%, PVT giảm 1,37%, VPI giảm 2,12%, TPB giảm 1,29%, HAH giảm 2,9%, DHC giảm 6,89%, DGW giảm 1,05%, HCM giảm 1,91%. Các cổ phiếu này đều khớp từ 50 tỷ đồng trở lên.
Ở phía tăng cũng không ít cổ phiếu mạnh, trong 130 mã xanh có 63 mã tăng hơn 1%, số đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng khá nhiều: NVL tăng 6,83%, HDB tăng 3,94%, VIX tăng 3,1%, TCB tăng 1,41%, VPB tăng 1,49%, CTG tăng 1,03%, GEX tăng 2,06%, PNJ tăng 6,85%, DXG tăng 1,46%, CII tăng 2,14%, PDR tăng 1,8%.
Thống kê tới quá nửa thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm nay tập trung ở hai nhóm cổ phiếu đối cực này. Cụ thể, 93 cổ phiếu giảm sâu nhất chiếm 22,8% tổng thanh khoản và 63 mã mạnh nhất chiếm 31,5%. Đây có thể là hệ quả của hoạt động tái cơ cấu danh mục mạnh tay.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều thực hiện giao dịch bán ròng thỏa thuận quy mô lớn ở MCH tới -9.133,9 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu trừ giao dịch này khối ngoại thực tế đã quay lại mua ròng nhẹ khoảng 121 tỷ đồng ở các cổ phiếu còn lại, so với mức bán ròng 260 tỷ đồng trong buổi sáng. Ngoài MCH, có HDB -228,6 tỷ, FPT -121,5 tỷ, ACB -69,8 tỷ, VCI -60,6 tỷ. Phía mua ròng có VHM +160,6 tỷ, SHB +125,3 tỷ, NVL +78,4 tỷ, TCB +64,4 tỷ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
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